6 Tipps, damit du nicht den ganzen Tag emotional verkatert bist

Von: Friederike Hilz

Teilen

Ähnlich anstrengend, wie nach der Kater vom Alkohol: Wie erkennst du ein „Emotional Hangover“ und was kannst du dagegen tun?

Du fühlst dich ausgelaugt, dir tut dein ganzer Körper weh und hast Kopfschmerzen – das ist definitiv ein Hangover, oder? Doch genauso, wie man keinen Alkohol braucht, um Spaß auf einer Party zu haben (Probier 2024 am besten mal den Dry January!), muss ein Kater auch nicht immer von zu vielen Cocktails kommen.



Es gibt noch eine ganz andere Art des „Verkatert-Seins“. Wenn du zum Beispiel nach einem besonders stressigen Tag von der Arbeit nach Hause kommst, fühlst du dich vielleicht, als ob du den ganzen Tag getrunken hättest – auch ohne Drinks. Dieses Phänomen nennt sich „Emotional Hangover“.

Was kannst du tun, wenn du einen emotionalen Kater hast? (Symbolbild) © Wirestock/IMAGO

Mehr zum Thema: Kurt Krömer und 10 weitere Promis, die offen zu ihrem Alkoholmissbrauch stehen.

„Emotional Hangover“ – was steckt dahinter?

Egal ob positiv oder negativ: starke Gefühle beanspruchen nicht nur unser Gehirn, sondern den ganzen Körper. Es sind allerdings die negativen Emotionen, die oft besonders viel Kraft rauben. Wenn du also über einen längeren Zeitraum zum Beispiel nervös bist oder Angst hast, kann es sein, dass du das auch später noch am ganzen Körper merkst – eben genau wie einen Kater nach einer durchzechten Nacht.



Nach emotional aufwühlenden Situationen und Erlebnissen kann es sein, dass deine Glieder weh tun, du Kopfschmerzen hast, dir schlecht oder leicht schwindelig wird und du dich einfach ausgelaugt fühlst. Hinzu kommen noch weitere Symptome, die denen einer Depression oder Angststörung sehr ähnlich sind. Das sind zum Beispiel Schuldgefühle oder scheinbar unbegründete Traurigkeit. Dementsprechend haben auch Leute, die unter psychischen Krankheiten leiden, besonders oft einen emotionalen Kater, genauso wie introvertierte oder besonders sensible Menschen (hier 13 Anzeichen dafür, dass du hochsensibel bist).



Gegen einen ganz normalen Kater gibt es dutzende Hausmittel, Tipps und Tricks. Aber was sollst du tun, wenn du ein „Emotional Hangover“ hast? Experten schlagen verschiedene Dinge vor. Wir haben sechs Stück hier für dich gesammelt:

1. Bewegung

Das ist so ziemlich der erste Tipp, den jeder Psychologe und Arzt gibt, wenn es um psychische Gesundheit geht. Aber was soll Sport bringen, wenn es dir doch geistig nicht gut geht? Tatsächlich ist es wissenschaftlich erwiesen, dass durch Sport und Bewegung Dopamin und Serotonin im Gehirn, also unsere Glückshormone, ausgeschüttet werden. Vielleicht ist ja bei diesen ungewöhnlichen Sportarten etwas für dich dabei., wenn du dein nächstes „Emotional Hangover“ hast.

2. Meditation

Meditation, das ist auch so ein Tipp, den du wahrscheinlich schon total oft gehört hast. Aber aus gutem Grund, denn den meisten Leuten hilft es wirklich. Durch bewusste Achtsamkeit und Ruhe senkst du dein Stresslevel und kannst somit einen Teil der emotionalen Last, die für deinen emotionalen Kater verantwortlich ist, ablegen. Dabei ist es auch ganz egal, wie oder wo du meditierst – es wirkt sich sowieso positiv auf deine Psyche aus.

In der Ruhe liegt die Kraft. © Pond5/IMAGO

3. Gedanken aufschreiben

Im ersten Moment fühlt es sich vielleicht komisch an, die eigenen Gedanken aufzuschreiben. Der letzte Tagebucheintrag ist wahrscheinlich auch schon ein bisschen her. Wenn du dir die emotionale Last von der Seele schreibst, kannst du das Geschehen nochmal verarbeiten und es gleichzeitig ein bisschen von dir wegschieben. Schreiben zwingt dich dazu, dich mit deinen Gefühlen auseinanderzusetzen. Das kann am Anfang ganz schön unangenehm sein, ist aber langfristig definitiv besser, als alles zu unterdrücken. Es scheint vielleicht kontraproduktiv, aber glaub mir, dein emotionaler Hangover ist danach viel schneller vorbei!



Diese 23 witzigen Bilder können deine Stimmung bestimmt auch wieder anheben.

4. Essen

Diesen Punkt könnte ich eigentlich genau so stehen lassen. Es gibt allerdings ein paar Regeln, damit es funktioniert: Wer kennt es nicht, du bist traurig und würdest am liebsten eine ganze Packung Eis essen. So gut das auch klingt, hilfreich ist es nicht.



Am besten isst du nach einem emotional anstrengenden Erlebnis eine gesunde und nahrhafte Mahlzeit und trinkst viel Wasser, wie du es auch nach einer anstrengenden Einheit im Fitnessstudio machen würdest. Solche stressigen Situationen sind für dein Gehirn nämlich so anstrengend wie ein Marathon. Danach kannst du dir dann aber einen dieser mega Snacks gönnen, die ich sofort wieder in deutschen Supermärkten sehen will.

Gutes, nahrhaftes Essen ist die Lösung für (fast) alles! © Westend61/IMAGO

5. Such dir Unterstützung

Freunde können bei einem „Emotional Hangover“ echt hilfreich sein. Zum einen können sie dich vor weiterem Stress schützen, wenn du gerade sowieso schon verletzlich bist. Auf der anderen Seite lässt du so das Gefühl der Einsamkeit, das sich auch in der „Friendship Rezession“ ausdrückt, nicht an dich heran. Von dort gerätst du nämlich ganz schnell in eine Abwärtsspirale, die deinen Gefühlskater noch schlimmer macht. Dabei können Podcasts oder Erfahrungsberichte genauso hilfreich sein, denn sie alle vermitteln: „Du bist nicht allein!“

6. Nimm dir Zeit für dich selber und ruhe dich aus

Genau wie nach einer anstrengenden Sporteinheit muss sich dein Körper auch von emotional aufwühlenden Situationen erst einmal wieder erholen und braucht dementsprechend Ruhe. Es ist völlig in Ordnung, nach einem solchen Erlebnis ins Bett zu gehen und zu schlafen (es ist nur wichtig, wieder aufzustehen). Auch einen Film anschauen oder Lesen, alles was dir Freude bereit, hilft deinem Körper und deinem Kopf, sich zu erholen.

Gönn dir zwischendurch eine Auszeit. © Shotshop/IMAGO

Apropos Lesen: Hier erfährst du, wieso Frauen lieber Book-Boyfriends als echte Partner haben.