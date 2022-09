„Sehr unangenehm“: „Succession“-Autor fällt bei Emmys mit Kritik an König Charles III. auf

Von: Susanne Kröber

Die Dramaserie „Succession“ gewann bei den Emmys 2022 drei Auszeichnungen, doch das geriet zur Nebensache, als Autor Jesse Armstrong gegen König Charles III. austeilte.

Los Angeles – Der Emmy Award ist der wichtigsten Fernsehpreis der Vereinigten Staaten. Bei der diesjährigen Preisverleihung in Los Angeles zählten die Serien „The White Lotus“, „Ted Lasso“ und „Succession“ zu den großen Abräumern. In der US-Dramaserie „Succession“ dreht sich alles um den fiktiven Medienmogul Logan Roy und dessen vier Kinder, die den Untergang ihrer Dynastie verhindern wollen.

Seitenhieb gegen König Charles III. bei den Emmys: „Succession“-Autor Armstrong attackiert Nachfolger der Queen

„Succession“ ist zwar eine US-amerikanische Serie, Serienmacher und Autor Jesse Armstrong stammt hingegen aus Großbritannien. Bei der 74. Emmy-Verleihung im Microsoft Theater in Los Angeles konnte er sich gleich über drei Auszeichnungen für „Succession“ freuen – auch wenn die Ausbeute bei insgesamt 25 Nominierungen für die Dramaserie doch eher mager ausfiel. Als Armstrong mit seinem „Succession“-Cast auf der Bühne den Emmy für die beste Dramaserie entgegennahm, stichelte er gegen König Charles, der kürzlich die Nachfolge der Queen angetreten hat.

Jesse Armstrongs (Mitte, mit Emmy) wenig royalistische Dankesrede bei den Emmys kam auch beim Cast seiner preisgekrönten Dramaserie „Succession“ nicht gut an. © picture alliance/dpa/Invision via AP/Mark Terrill

In seiner Dankesrede bei den Emmys erklärte Jesse Armstrong vier Tage nach dem Tod der Queen, dass es eine große Woche für „Successions“ (dt.: Nachfolgen) in Großbritannien gewesen sei. „Ganz offensichtlich waren an unserem Sieg etwas mehr Stimmabgaben beteiligt als bei Prinz Charles“, so der britische Drehbuchautor über die Wahl von „Succession“ zur besten Dramaserie. „Ich sage nicht, dass unsere Position legitimer ist – das überlassen wir anderen Leuten.“ Hauptdarsteller Brian Cox versuchte Armstrong zu bremsen und forderte ihn auf, royalistisch zu bleiben.

Emmys 2022: Die Gewinner der Hauptkategorien im Überblick

Beste Comedyserie: Ted Lasso

Bester Hauptdarsteller in einer Comedyserie: Jason Sudeikis in Ted Lasso

Beste Hauptdarstellerin in einer Comedyserie: Jean Smart in Hacks

Bester Nebendarsteller in einer Comedyserie: Brett Goldstein in Ted Lasso

Beste Nebendarstellerin in einer Comedyserie: Sheryl Lee Ralph in Abbott Elementary

Beste Dramaserie: Succession

Bester Hauptdarsteller in einer Dramaserie: Lee Jung-jae in Squid Game

Beste Hauptdarstellerin in einer Dramaserie: Zendaya in Euphoria

Bester Nebendarsteller in einer Dramaserie: Matthew Macfadyen in Succession

Beste Nebendarstellerin in einer Dramaserie: Julia Garner in Ozark

Beste Miniserie: The White Lotus

Bester Fernsehfilm: Chip und Chap: Die Ritter des Rechts

Bester Hauptdarsteller in einer Miniserie oder einem Fernsehfilm: Michael Keaton in Dopesick

Beste Hauptdarstellerin in einer Miniserie oder einem Fernsehfilm: Amanda Seyfried in The Dropout

Bester Nebendarsteller in einer Miniserie oder einem Fernsehfilm: Murray Bartlett in The White Lotus

Beste Nebendarstellerin in einer Miniserie oder einem Fernsehfilm: Jennifer Coolidge in The White Lotus

Emmys 2022: Armstrongs Seitenhieb gegen die britische Thronfolge und König Charles III. sorgt für Kopfschütteln

Beim Publikum kam Jesse Armstrongs scherzhafte Kritik an König Charles III. und der automatischen Thronfolge in Großbritannien auf jeden Fall nicht gut an, viele empfanden den Gag so kurz nach dem Tod der Queen als taktlos. „Es schien so, als hielten die meisten Leute das für geschmacklos“, zitiert E! News einen Augenzeugen. „Es war einfach sehr unangenehm.“ Ein Anhänger der britischen Monarchie scheint Armstrong jedenfalls nicht zu sein.