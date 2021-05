Tesla Cybertruck in New York: Elon Musk enthüllt Krankheit bei „Saturday Night Live“

Musk lässt Bombe platzen

Kurz vor Elon Musks Auftritt bei „Saturday Night Live“ sorgt der Tesla Cybertruck am Times Square für Aufregung. In der TV-Show lässt der Tesla-Boss eine Bombe platzen.

New York City (USA) – Wenige Stunden vor Elon Musks spektakulärem und von viel medialem Tamtam begleitetem Auftritt als Gast-Gastgeber der bekannten TV-Show „Saturday Night Live“ (SNL) des US-Senders NBC wurde am New Yorker Times Square der futuristische Tesla* Cybertruck gesichtet. Der exzentrische CEO des amerikanischen E-Auto-Herstellers trat in der legendären spätabendlichen Satire-Sendung gemeinsam mit seiner Mutter Maye Musk auf – und gab dabei auch einige bis dato unbekannte Details zu Besten. Ausgestrahlt wurde die Show aus dem benachbarten Rockefeller Center. Die Menschen auf den Straßen Manhattans spekulierten natürlich sofort, ob der selbsternannte „Technoking of Tesla“ selbst am Steuer des extravaganten Elektro-Pick-ups saß.

Beim anschließenden Fernsehauftritt ließ Elon Musk (49)* dann eine Bombe platzen: Der erfolgreiche Unternehmer erzählte vor laufenden Kameras, dass er das Asperger-Syndrom habe. „Ich schreibe übrigens heute Abend Geschichte als erster Mensch mit Asperger, der Saturday Night Live moderiert", so Musk: „Oder zumindest der erste, der es zugibt." Das Asperger-Syndrom gilt als eine Ausprägung aus dem Autismus-Spektrum. Autismus kann laut den diagnostischen Kriterien bedeuten, dass Betroffene in sozialen und kommunikativen Fähigkeiten eingeschränkt sind. Asperger oder sogenannter hochfunktionierender Autismus wird oft mit einer höheren Intelligenz als „klassischer" Autismus in Verbindung gebracht.