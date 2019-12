El Gordo: Die Gewinnzahlen der spanischen Weihnachtslotterie - JETZT im Live-Ticker

2,38 Milliarden Euro

Heute wird El Gordo bei der spanischen Weihnachtslotterie gezogen. Verfolgen Sie das Lotto-Event im Live-Ticker.

El Gordo 2019 : Die Ziehung am 22. Dezember live aus dem Teatro Real in Madrid.

: Die Ziehung am 22. Dezember live aus dem Teatro Real in Madrid. Der Hauptpreis „El Gordo“ beträgt 4 Millionen Euro .

. Bei uns können Sie das Event im Liveticker verfolgen.

El Gordo: Die Gewinnzahlen der spanischen Weihnachtslotterie 2019

Anmerkung: Die folgenden Gewinne richten sich nach dem Kauf eines ganzen Loses. (Alle Angaben sind ohne Gewähr)

Anzahl der Losnummern Gewinn je Losnummer Gewinnzahlen Beschreibung Klasse 1 El Gordo: 4.000.000 € 26590 Eine gezogene Losnummer 1 1 1.250.000 € - Eine gezogene Losnummer 2 1 500.000 € - Eine gezogene Losnummer 3 2 200.000 € - Zwei gezogene Losnummern 4 8 60.000 € - Acht gezogene Losnummern 5 2 20.000 € - Eine Zahl unter und eine Zahl über der gezogenen Losnummer der Klasse 1 6 2 12.500 € - Eine Zahl unter und eine Zahl über der gezogenen Losnummer der Klasse 2 7 2 9.600 € - Eine Zahl unter und eine Zahl über der gezogenen Losnummer der Klasse 3 8

09.20 Uhr: Das ist unglaublich! Nach nicht einmal 15 Minuten wurde El Gordo gezogen! So schnell wurde noch nie der Hauptpreis gezogen. Die glücklichen Gewinner von El Gordo mit der Nummer 26590 können sich freuen!

09.17 Uhr: Die ersten 50 Gewinner wurden schon gezogen. Bei den Preisen handelte es sich bisher nur um die Pedreas, also um 1000 Euro.

09.12 Uhr: Und los geht es bei El Gordo 2019! Die ersten zwei Kinder des Colegio San Ildefonso singen die Gewinner vor.

09.10 Uhr: Die Losnummern und Gewinne werden in zwei Trommeln getrennt. Diese werden nun gezogen.

8.55 Uhr: Im Saal ist die Vorfreude bereits zu spüren. Eine Gruppe von jungen Frauen, die sich Hoffnung auf den Gewinn macht, hat sogar ein eigenes Lied gedichtet. Ob die Wallys in den rot-weißen Ringelshirts bei der Ziehung heute seinen großen Glückstag haben?

Update vom 22.12., 8.24 Uhr: Zwei Tage vor Heiligabend schüttet die traditionsreiche spanische Weihnachtslotterie am Sonntag Gewinne von insgesamt knapp 2,4 Milliarden Euro aus. Der Hauptgewinn beträgt vier Millionen Euro für ein ganzes Los. Er wird 170 Mal ausgezahlt, da jede einzelne der 100 000 Losnummern ebenso oft verkauft wird. Der Geldsegen entspricht knapp 70 Prozent der Verkaufseinnahmen in Höhe von insgesamt etwa 3,4 Milliarden.

Die vor mehr als 200 Jahren ins Leben gerufene Lotterie gilt als die älteste der Welt. Aufgrund der ausgespielten Gesamtsumme wird sie auch als die größte Tombola des Planeten bezeichnet. Deshalb wird die Lotterie auch „El Gordo“ (der Dicke) genannt.

Ein Millionenpublikum wird die Ziehung der Glückszahlen im Madrider Opernhaus Teatro Real (ab 9 Uhr) live vor den TV-Schirmen verfolgen. Die Zeremonie dauert immer mindestens rund drei Stunden, da auch viele kleinere Preise ausgelost werden.

Vorbericht: Madrid - Am 22. Dezember 2019 findet die Ziehung von El Gordo statt. Bei uns können Sie alle Gewinnzahlen nachschauen und sehen, ob Sie gewonnen haben.

„El Gordo“ im Liveticker - der Vorbericht

Madrid - Auch dieses Jahr findet am 22. Dezember wieder die Ziehung der spanischen Weihnachtslotterie „El Gordo“ statt. Der Hauptpreis „El Gordo“ beträgt wie im Jahr 2017 wieder 4 Millionen Euro. Wir berichten über die Ziehung der spanischen Weihnachtslotterie im Liveticker. Die Ziehung der Lottozahlen in Spanien beginnt am 22. Dezember 2019 um 9 Uhr vormittags.

Nach der Ziehung können Sie auf der Webseite der staatlichen Lotterie „Loterias y Apuestas del Estado” ihre Losnummer suchen und sehen, ob Sie gewonnen haben.

Ziehung der spanischen Weihnachtslotterie: Der Modus bei „El Gordo“ 2019

Die Ziehung rund um „El Gordo“ ist in ihrer Art einzigartig: In zwei verschieden großen Trommeln befinden sich einerseits den Losnummern entsprechend 100.000 Holzkugeln, andererseits 15.000 Kugeln, die die Gewinne symbolisieren. Immer gleichzeitig fällt aus jeder Trommel eine Kugel heraus und stellt damit einen Gewinner mitsamt seines Preises dar. Diese werden dann von zwei Schülern des „Colegio San Ildefonso“ aus Madrid vorgesungen. Es wird so lange verfahren, bis alle Preise gezogen sind.

Bei der spanischen Weihnachtslotterie geht es jedoch nicht nur um „El Gordo“, sondern auch um die vielen kleinen Preise, die zu gewinnen sind. Wir haben zusammengefasst, wie Sie bei „El Gordo“ Lose mitspielen können.

Aufgepasst: Wegen der großen Beliebtheit der spanischen Weihnachtslotterie sind die Losnummern in sogenannte Serien eingeteilt. 2019 sind es 170 Serien, die verkauft werden. Das bedeutet, dass jede der 100.000 Losnummern 170 Mal existiert. Somit besteht die Möglichkeit, 170 Mal den Hauptpreis von vier Millionen Euro zu gewinnen. Der Gewinn wird somit nicht auf alle Gewinner aufgeteilt.

Die Spanier kaufen in der Regel keine ganzen Lose, da sie ihnen mit 200 Euro zu teuer sind. Daher haben sich sogenannte „Décimos“ eingebürgert - das sind Zehntellose. Für also rund 20 Euro hat man die Möglichkeit, 400.000 Euro (ein Zehntel des Hauptpreises) mit der Losnummer des „El Gordo“ zu gewinnen.

El Gordo 2019: Auf merkur.de* haben wir für Sie zusammengefasst, wo Sie das Event live im TV und im Live-Stream verfolgen können.

El Gordo: Die Gewinnzahlen der spanischen Weihnachtslotterie 2018

Anmerkung: Die folgenden Gewinne richten sich nach dem Kauf eines ganzen Loses.

Anzahl der Losnummern Gewinn je Losnummer Gewinnzahlen Beschreibung Klasse 1 El Gordo: 4.000.000 € 03347 Eine gezogene Losnummer 1 1 1.250.000 € 21015 Eine gezogene Losnummer 2 1 500.000 € 04211 Eine gezogene Losnummer 3 2 200.000 € 42206 67774 Zwei gezogene Losnummern 4 8 60.000 € 47862 07568 68402 29031 63025 20202 18596 02308 Acht gezogene Losnummern 5 2 20.000 € 03346 03348 Eine Zahl unter und eine Zahl über der gezogenen Losnummer der Klasse 1 6 2 12.500 € 21014 21016 Eine Zahl unter und eine Zahl über der gezogenen Losnummer der Klasse 2 7 2 9.600 € 04210 04212 Eine Zahl unter und eine Zahl über der gezogenen Losnummer der Klasse 3 8

(Alle Angaben sind ohne Gewähr)

