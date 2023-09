Sie wollten nicht in Erbrochenem sitzen – Airline wirft Passagiere kurzerhand raus

Von: Emanuel Zylla

Wer würde schon gerne in einem Flugzeug in Erbrochenem sitzen wollen? Zwei Passagiere weigerten sich offenbar, das zu tun – Air Canada wirft sie deshalb raus.

Las Vegas – Erst am Montag (4. September) berichtete die New York Post über einen Flug von Delta Airlines von Atlanta nach Barcelona, bei dem der Pilot umkehren und notlanden musste, weil ein Passagier Durchfall hatte. Nun ereignete sich ein weiterer Fall mit Ekelfaktor an Bord eines anderen Flugzeuges – diesmal in einer Maschine von Air Canada am Harry Reid International Airport in Las Vegas.

Diesmal wurden wohl zwei Frauen aus einer Maschine der Airline vor die Tür gesetzt, weil sie sich beim Flugpersonal beschwert haben, wie die BBC am Mittwoch (6. September) berichtete. Die beiden Reisenden wollten demnach am 26. August auf der Strecke von Las Vegas nach Montreal bei Air Canada mitfliegen. Jedoch hätten sie nicht auf ihren zugewiesenen Plätzen im vollen Flugzeug Platz nehmen wollen – die seien demnach nämlich noch mit den erbrochenen Hinterlassenschaften eines vorherigen Passagiers beschmiert gewesen.

Die beiden Passagiere von Air Canada mussten nehmen, was sie kriegen konnten oder das Flugzeug verlassen. Die Fluggäste wurden vom Sicherheitsdienst rausgeschmissen, weil sie ihre mit Erbrochenem beschmutzten Sitze nicht akzeptierten. (Symbolfoto) © Adrian Wyld/Imago

Zeugin berichtet über den Vorfall: Pilot stellt seltsames Ultimatum

Susan Benson, ebenfalls an Bord der Air-Canada-Maschine, sei Zeugin dieser schrägen Szene gewesen. Auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) berichtet sie, dass der Pilot gedroht habe, die Gäste auf eine Flugverbotsliste zu setzen, wenn sie ihre Beschwerden nicht fallen ließen.

Das Flugpersonal habe Versuche unternommen, die Sitze nutzbar zu machen: „Sie haben wohl vor dem Boarding schnell aufgeräumt, aber keine gründliche Reinigung hinbekommen. Sie haben Kaffeesatz in die Sitztaschen gelegt und Parfüm versprüht, um den Gestank zu überdecken“, schreibt Benson. Die Fluggäste hätten wohl auf Anfrage auch Material erhalten, um selbst für Sauberkeit zu sorgen, was eigentlich nicht zu den Aufgaben der Passagiere zählen sollte.

Die beiden „enttäuschten“, aber „nicht unangenehmen“ Fluggäste hätten sich zudem über „nasse Sitzgurte“ und Überreste von Erbrochenem beim Flugpersonal beschwert. Das Personal wiederum habe die beiden Frauen als „unhöflich“ bezeichnet. Eine Debatte sei an Bord entbrannt, bis schließlich sogar der Pilot aus dem Cockpit dazu gekommen sei und den beiden Damen die Wahl ließ: Platz nehmen oder das Flugzeug verlassen. Auch andere Fluggäste hätten sich auf die Seite der beiden Frauen gestellt und ihre Behandlung kritisiert.

Ein Rauswurf mit Nachspiel: Airline entschuldigt sich bei vernachlässigten Kunden

Am Ende habe der Pilot wohl keinen anderen Ausweg mehr gesehen, außer die beiden unliebsamen Gäste vom Sicherheitsdienst aus dem Flugzeug begleiten zu lassen. Für Passagierin Benson unverständlich: „Wofür wurden sie rausgeworfen? Weil sie sich weigerten, für fünf Stunden in Erbrochenem zu sitzen?“ Sie schäme sich als Kanadierin für die Staatslinie Air Canada, schreibt sie.

Trotzdem hatten die anderen Passagiere in diesem Fall noch Glück: Bei einem anderen Flug eskalierte ein Streit mit einer Mutter über den Wolken. Hier musste das Flugzeug sogar zum Flughafen zurückkehren. Dort wurde die aggressive Mutter bereits von der Grenzpolizei erwartet.

Air Canada habe mittlerweile reagiert, berichtet unter anderem die Washington Post. „Wir prüfen diese ernste Angelegenheit intern und haben uns direkt an die Kunden gewandt, da unsere Betriebsabläufe in diesem Fall nicht korrekt befolgt wurden“, so ein Sprecher der Airline. Sie habe sich bei seinen Kunden entschuldigt, da sie „offensichtlich nicht die ihnen zustehende Standardversorgung erhalten haben“. (zy)