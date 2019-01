88-Jährige auf offener Straße entführt: Rätselhafter Fall in Österreich

Polizei hält sich bedeckt

+ © dpa / Robert Jäger 88-Jährige auf offener Straße in Österreich entführt. Ein Kameramann filmt im Bereich des Schauplatzes der Entführung in der Esterhazy Straße. © dpa / Robert Jäger

In Österreich ist eine 88-Jährige auf offener Straße entführt worden. Die Fahndung nach den Tätern läuft auf Hochtouren. Ein Motiv ist noch nicht bekannt.

Update am 23. Januar 2019: Die mutmaßliche Entführung einer 88-Jährigen am Dienstagnachmittag wirft viele Fragen auf. Laut Innnenminister Herbert Kickl (FPÖ) ist „nicht gesichert, ob es sich um eine Entführung im klassischen Sinn handelt, sagte er am Abend im ORD-“Report“. Die Fahndung laufe mittlerweile auch international und in alle Richtungen.

Polizeisprecher Helmut Marban wollte zur Identität der Frau „aus kriminaltaktischen Gründen und aufgrund des Opferschutzes“ keine Angaben machen. Eine Öffentlichkeitsfahndung mit Foto werde möglicherweise erst zu einem späteren Zeitpunkt in Betracht gezogen. In den Medien gibt es bereits wilde Spekulationen über die Identität der Frau sowie die finanziellen Hintergründe ihrer Familie.

88-Jährige auf offener Straße in Österreich entführt

Eisenstadt - Nach Angaben der Polizei war die Frau in Eisenstadt mit ihrer Pflegerin unterwegs, als neben ihr zwei schwarze Limousinen hielten. Die Pflegerin wurde zur Seite gestoßen, anschließend die 88-Jährige in eines der Fahrzeuge gesetzt.

Lesen Sie auch: Aldi überrascht Kunden mit neuem Konzept - das ist alles anders

„Die Fahndung nach den Tätern läuft auf Hochtouren“, sagte ein Polizeisprecher zur österreichischen Nachrichtenagentur APA. Zur Identität des Entführungsopfers machten die Behörden aus kriminaltaktischen Gründen und aufgrund des Opferschutzes zunächst keine Angaben.