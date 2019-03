Nach Stromausfall: Dutzende aus Tiroler Zugspitzbahn gerettet

Stundenlange Rettungsaktion

Dutzende Menschen mussten am Mittwoch aus der Tiroler Zugspitzbahn gerettet werden, nachdem ein Baum in die Stromleitung gefallen war und somit einen Ausfall verursacht hatte.

Ehrwald - Ein Stromausfall hat am Mittwochnachmittag die Zugspitzbahn im österreichischen Ehrwald zum Stehen gebracht und eine stundenlange Rettungsaktion ausgelöst. Eine von zwei Gondeln sei mit 82 Personen besetzt gewesen, sagte ein Polizeiinspektor aus Lermoos im Bezirk Reutte in Tirol am Abend der Deutschen Presse-Agentur.

Stromausfall bei Tiroler Zugspitzbahn: Umgestürzter Baum Grund für Stromausfall

Die Bahngäste wurden demnach mit einer Bergegondel nach und nach auf den Berg gebracht, von dort dann mit der Bergbahn auf deutscher Seite ins Tal und von dort mit Bussen zurück nach Österreich gefahren. Das Ganze habe fast vier Stunden gedauert - von etwa 16.20 Uhr bis kurz nach 20 Uhr.

Die „Tiroler Tageszeitung“ zitierte den Zugspitzbahn-Chef Franz Dengg mit den Worten, dass ein umgestürzter Baum in die Leitung gefallen sei und zu dem Ausfall der Bahn geführt habe.

