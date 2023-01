Um den Song nie wieder hören zu müssen: Ehepaar will Rechte an “Last Christmas” kaufen

Von: Maximilian Meyer

Der Weihnachts-Hit „Last Christmas“ des erfolgreichen Pop-Duos „Wham!“ spaltet seit Jahren die Musikwelt. © imago

Ein britisches Ehepaar hat genug und will sich die Rechte an dem Song „Last Christmas“ sichern, um ihn von der Bildfläche verschwinden zu lassen. Ein genauer Plan steht bereits fest.

Großbritannien – Die Musikbranche ist ein breitgefächerter Bereich, wo für jeden Geschmack etwas dabei ist. Einen ganz bestimmten Part nehmen die jährlich gespielten Weihnachtsklassiker ein. Rauf- und runter werden diese Hits zur vorweihnachtlichen Zeit im Radio gespielt. Diese bringen jedoch nicht jeden Menschen in besinnliche Weihnachtsstimmung: Das britische Ehepaar Tomas und Hannah Mazetti hat eine Spendenkampagne gestartet, um die Rechte an „Last Christmas“ von der Band Wham! zu kaufen. Ein Song, der in jeder Liste der Weihnachtslieder aufraucht – egal ob geliebt oder gehasst.

Ziel des Ehepaares ist es, durch den Erwerb der Rechte den Song für immer zu verbannen.

Einer der bekanntesten Weihnachtshits bald im Atommülllager?

Eine kuriose Idee, die von einem Freund des Ehepaares kam. Dieser erklärte, dass es möglich sei, den Song von allen Plattformen und Musikanbietern zu nehmen, sobald man die Rechte für sich gesichert hat, erklärte Hannah Mazetti der gegenüber South West News Service. Die Erfolgsquote für diesen gewagten Versuch? Eher gering. Zwar hat das Ehepaar bereits knappe 50.000 Pfund (etwa 56.000 Euro) von mehr als 300 Unterstützern gesammelt, um die Rechte aber tatsächlich zu bekommen, dürften nach Schätzungen der Daily Mail rund 15 bis 20 Millionen Pfund (circa 17 bis 22 Millionen Euro) fällig sein.

Wir hassen Wham nicht, aber wir hassen diesen einen Song, weil er 5000 Mal am Tag gespielt wird. Wir hatten das Gefühl, dass wir etwas tun müssen, um die Menschen zu unterstützen, die genauso unter ihm leiden wie wir.

Es ist nur der Song, für den das Ehepaar Hass verspürt. „Wir hassen Wham nicht, aber wir hassen diesen einen Song, weil er 5000 Mal am Tag gespielt wird. Wir hatten das Gefühl, dass wir etwas tun müssen, um die Menschen zu unterstützen, die genauso unter ihm leiden wie wir“, erklärte Mazetti die Aktion. Sollte das Vorhaben tatsächlich glücken, weiß Mazetti auch schon, wo die Mastertapes des Songs entsorgt werden sollen. Man wolle sie zu einem Atommülllager in Finnland schicken, „wo sie für mindestens zwei Millionen Jahre lagern sollen“, so Mazetti.