Ehepaar findet Ratte in Suppe – Foto zeigt widerlichen Restaurant-Fund

Von: Vivian Werg

Eine Fleischeinlage in der Suppe, wie hier, ist nichts Ungewöhnliches. Doch die „Protein-Quelle“, die eine Instagram-Nutzerin angibt, in ihrer Brühe gefunden zu haben, hat im Essen sicherlich nichts zu suchen. (Symbolfoto) © Imago

Ein Ehepaar verklagt ein Restaurant, nachdem sie in ihrer gelieferten Suppe eine tote Ratte gefunden hatten. Das Restaurant weist die Behauptung als „Unsinn“ zurück.

München/ Manhattan – Ein New Yorker Ehepaar bestellt in einem beliebten Restaurant in Koreatown Essen – und findet ein totes Nagetier in ihrer Suppe. Die Betroffene Eunice Lucero-Lee postet eine Reihe von Fotos und Videos von ihrem widerlichen Fund auf Instagram.

Wie Lucero-Lee NewsBreak mitteilt, bestellten sie und ihr Mann „Sogogi Gukbap“, eine Art herzhafte koreanische Rindfleischsuppe. Doch mit dem Fleisch, dem Gemüse und dem Reis, fanden sie „das Ekelhafteste in ihrem Essen“. Jetzt hat das Paar Klage gegen das Restaurant eingereicht.

Widerlicher Fund: Angebliche Hygieneverstöße im Restaurant festgestellt

Bei einer Inspektion im Januar 2023 wurden im Restaurant mehrere angebliche Hygieneverstöße festgestellt. Darunter eine mit Lebensmitteln in Berührung kommende Oberfläche, die nicht ordnungsgemäß gewaschen, gespült und nach jedem Gebrauch desinfiziert wurde sowie Lebensmittel, Vorräte und Geräte, die nicht vor einer möglichen Kontaminationsquelle geschützt waren, berichtet die New York Post.

Ein Sprecher des Gesundheitsamtes bestätigte gegenüber dem Blatt, dass ein Untersuchungsverfahren vorliege. Auf der Website der Behörde hatte sie zuvor bereits eine „C-Bewertung“ für den Standort in Manhattan gegeben. In einer Reihe von Instagram-Posts wies das Restaurant am Mittwoch die Behauptungen jedoch zurück.

Ratte in der Suppe: Restaurant äußert sich zu den Vorwürfen

„Wir haben 24 Stunden geöffnet, und es sind immer mindestens drei oder vier Personen in der Küche“, schrieb das Restaurant. „Als wir die Suppe umfüllten, haben wir sie viermal mit einer Schöpfkelle serviert, während das Personal sie beobachtete. Wenn es eine so große Maus gegeben hätte, hätte ich sie auf keinen Fall übersehen. Es gibt auch eine Videoaufzeichnung des Aufnahmeprozesses. Wir haben den gesamten Prozess der Suppenzubereitung überprüft, aber wir konnten keine Probleme feststellen“, fügte das Restaurant hinzu.

Nach Angaben des Paares zufolge, teilen sie ihre Geschichte, um „ein Bewusstsein zu schaffen und sicherzustellen, dass die richtigen Leute zur Rechenschaft gezogen werden“.

Ehepaar löscht alte Bewertung nach Ratten-Fund in Suppe

In New York häuften sich im Zuge von Corona vermehrt Angriffe auf Amerikaner mit asiatischen Wurzeln. In ihrem Instagram-Post betonte die Betroffene, dass sie mit ihrem Vorfall keineswegs diesen Hass zusätzlich befeuern möchte. „Wir gehen schon seit einem Jahrzehnt in dieses Restaurant und sind ansonsten stolze Anhänger der asiatischen Küche und Kultur. Dieser Vorfall dient keineswegs dazu, rassistisch motivierten Hass oder Vorurteile zu schüren, und ich habe ein Problem mit jedem, der diese Beiträge benutzt, um dieses Narrativ zu unterstützen“.

Das Restaurant konterte mit einem Post auf Instagram, dass das Paar vor sechs Jahren bereits eine Yelp-Bewertung geschrieben habe, in der sie angaben, ein großes Insekt in der Take-away-Suppe gefunden zu haben. „Das ist eine seltene Erfahrung für die meisten Menschen in ihrem ganzen Leben“, schrieb das Restaurant. Die Bewertung habe das Paar jetzt entfernt. Im Restaurant fragen sich die Beschäftigten jetzt – warum?

Ein Rattenfund in der Suppe ist in der Tat alles andere als appetitlich. In Fürstenfeldbruck sorgte eine Ratte im Bad für einen Riesenschreck. Derweil lässt eine Ratten-Plage in München einen Kiosk-Besitzer verzweifeln – die Stadt will die als „so groß wie Katzen“ beschriebene Tiere durch eine spezielle Maßnahme beseitigen. (Vivian Werg)