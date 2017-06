Unfassbar: Polizeiauto transportiert 900-Kilo-Bullen auf Beifahrersitz

Irres Video dokumentiert den Vorfall

Wer den Tiertransport auf die nächste Ebene heben möchte, der sollte nach Nebraska. Dort filmten Leute per Zufall einen Mann, der sein Auto so umgebaut hatte, dass er seinen „Texas Longhorn“ spazieren fahren kann.

Nebraska - Kaum zu glauben! Da staunten die Menschen in Nebraska nicht schlecht, als sie merkten, wie ein riesiges Tier an ihnen vorbeifuhr, dessen Hörner so breit waren wie das Fahrzeug selbst. Festgehalten wurde alles per Handy.

Der Film zeigt einen Autofahrer in einem weißem Auto, der von einer Kreuzung abbiegt um dann auf eine andere Straße abzubiegen. Für den Stier, einen „Texas Longhorn“, hat der Mann extra sein Auto umgebaut: Die Windschutzscheibe wurde abgeschnitten und ein kleiner Zaun an die Außenseite des Fahrzeugs montiert, damit das gut 900 Kilogramm schwere Tier nicht vom Auto herunterfallen kann. Noch bizarrer ist die Tatsache, dass das umgebaute Auto des Fahrers ein altes Polizeiauto zu sein scheint, das Ziffernblatt „911“ und der Schriftzug „Polizei“ sind noch deutlich zu erkennen.

Vor Lachen kaum halten konnten sich die Freunde, die das Video gedreht haben. Denn: Der Stier musste mal groß und hinterließ seine „Spuren“ einfach auf dem Deck des weißen Autos. Einer von ihnen sagte gegenüber der Daily Mail: "Wir fuhren die Autobahn entlang - auf dem Weg nach Kolach-Tagen in Verdigre, Nebraska, um einen Polka-Gig zu spielen. Da bemerkten wir, dass der Verkehr langsamer wurde. Wir überholten die langsamen Autos und sahen dieses verrückte Auto. Wir warteten darauf, bis es wieder kam und filmten dann. Zu der Zeit hörten wir Opeth und es war super verrückt zu realisieren, dass da ein riesiger Bulle in dem Auto mitfährt. (...)“

Rubriklistenbild: © Screenshot