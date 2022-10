Ebay entfernt Verkaufsangebote von Jeffrey-Dahmer-Halloween-Kostümen

Jeffrey Dahmer fasziniert – besonders zu Halloween. Unternehmen wie Ebay wollen dennoch nicht, dass dort Halloween-Kostüme über den Serienmörder verkauft werden.

Wohl auch durch den Erfolg von Ryan Murphys Netflix-Serie beeinflusst, stellten in den vergangenen Wochen mehrere Menschen Halloween-Kostüme auf Ebay und Amazon ein, die einen Bezug zu Serienkiller Jeffrey Dahmer haben. So finden Interessierte beispielsweise eine Brille, die derjenigen ähnelt, die Dahmer während seines Prozesses trug. Außerdem auch Pullis und Shirts mit der Aufschrift „If you can‘t beat ‚em eat ‚em“.

