„Hat was vom Batman-Bösewicht!“: Es gibt jetzt Kopfhörer mit eingebautem Luftfilter

Von: Maximilian Meyer

Teilen

So soll er aussehen: Der Dyson Zone, welcher nicht nur zum Musik hören einladen soll, sondern auch gleichzeitig Lärmbelästigung und Schadstoffe verhindert. © Matt Alexander/dyson Newsroom

Im März 2022 stellte Technologieunternehmen Dyson ein neues innovatives, aber auch kurioses Projekt vor: Einen Bluetooth-Kopfhörer mit eingebautem Luftfilter. Dieser soll jetzt auf den Markt kommen.

Berlin – Eigentlich schon für 2022 geplant, kommt der Kopfhörer mit Atemschutz, welcher den Namen Dyson „Zone“ trägt, nun mit leichter Verspätung auf den Markt. Ab Januar 2023 soll das Gerät verkauft werden. Allerdings zunächst nur in China. Ab März diesen Jahres sollen die USA, Großbritannien, Hongkong und Singapur folgen. Der Erscheinungstermin für Deutschland und den Rest Europas ist noch nicht bekannt. Angaben dazu will der britische Technologiehersteller in geraumer Zeit veröffentlichen.

900 Euro: Dyson Zone bekommt ein ordentliches Preisschild

Wer den Namen Dyson hört, denkt möglicherweise zunächst an Haushaltsgeräte. Und nicht nur diese weisen teilweise stolze Preise auf. Auch der neue Dyson Zone wird preislich im höheren Segment angesiedelt sein. Es wurde nun bekannt gegeben, dass der Kopfhörer rund 949 US-Dollar kosten soll. Umgerechnet sind das fast 900 Euro.

Dyson Zone: Was kann der Kopfhörer und wie funktioniert er?

Wie der hohe Preis gerechtfertigt wird? Dyson will zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Lärmbelästigung und Schadstoffe, wie zum Beispiel Feinstaub und Allergene. Der Luftfilter wird magnetisch am Kopfhörer gehalten und ist abnehmbar. Er soll Mund und Nase umschließen, liegt aber dort nicht auf. Aus diesem Bügel, dem Filter, strömt die gereinigte Luft. Schiebt man den Bügel herunter oder nimmt ihn ganz ab, stoppt die Frischluftzufuhr. Weiterhin soll der Dyson Zone die klassischen Kopfhörerfunktionen erfüllen.

Geteilte Meinung im Netz zu den Kopfhörern

Von Gelächter bis ernsthafter Auseinandersetzung mit dem Produkt sind die Reaktionen im Netz gespalten:

Einige Facebook-Reaktionen: „Hat was vom Batman-Bösewicht.“ „Ist Spotify inklusive? Frage für einen Freund!“ „Wie haben wir die ganzen Jahre ohne überlebt?“ „Als Allergiker wäre es interessant, aber 900 Euro sind zu teuer...“ „Hannibal für Arme.“