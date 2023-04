Warnmelder schlugen an: Zahlreiche Hochzeitsgäste erleiden Kohlenmonoxid-Vergiftung

Bei einer Hochzeitsfeier im Keller eines Gebäudes in Düsseldorf erlitten mehrere Menschen eine Kohlenmonoxid-Vergiftung. (Symbolbild) © jrphoto/agefotostock/Imago

Zahlreiche Menschen wurden nach einer Feier in Düsseldorf in ein Krankenhaus gebracht. Im Gebäude wurden gesundheitsschädliche Kohlenmonoxid-Werte erreicht.

Düsseldorf – Am Samstagabend gegen 20:12 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Gebäude im Vogelsanger Weg in Düsseldorf gerufen. Eine Person klagte über Kreislaufbeschwerden, eine „alltägliche Rettungsdienstmeldung“. Doch die Situation änderte sich schnell. An der Einsatzstelle löste der Kohlenmonoxid-Warnmelder der Rettungswagen aus, teilt die Feuerwehr mit. Die Folge: mehrere Dutzend Gäste haben sich eine Kohlenmonoxid-Vergiftung zugezogen.

Menschen klagen über Probleme: Feuerwehr räumt Gebäude nach Feier

Der Melder zeigte „gesundheitsschädliche Werte im Innenbereich des Gebäudes an“. Die Rettungskräfte der Feuerwehr reagierten sofort: „Umgehend wurde die Alarmstufe des Einsatzes erhöht und die Leitstelle entsandte mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie des Rettungsdienstes zur Einsatzstelle“. In Bonn rückten die Rettungskräfte ebenfalls zu einem Einsatz aus: In der Nacht zu Sonntag brach in einem Gebäudekomplex ein Feuer aus. Und auch in Bielefeld gab es einen Großeinsatz, dort brannten ebenfalls in der Nacht drei Häuser, berichtet wa.de.

Die Menschen wurden sofort aufgefordert, das Gebäude zu verlassen. Die Feuerwehr betrat unter Atemschutz das Gebäude. Dort traf sie noch zehn Menschen an. Insgesamt befand sich zwischen 150 und 200 Menschen auf einer Hochzeitsfeier im Keller des Gebäudes. „Die genaue Anzahl ist unklar, da sich bereits mehrere Personen, ca. zwanzig davon selbstständig in Krankenhäuser, von der Einsatzstelle entfernt hatten“, erklärt die Feuerwehr Düsseldorf. Das Bürogebäude steht ansonsten leer.

Die Feuerwehr lüftete das Gebäude mit „hochleistungsfährigen und elektrisch betriebenen Großlüftern mit frischer Luft“. Alle Gerätschaften im Gebäude wurden durch den Betreiber ausgeschaltet und nach draußen gebracht. Darunter befanden sich Gasheizstrahler und zwei Stromerzeuger.

Was ist Kohlenmonoxid? Kohlenmonoxid ist ein geruch-, farb-, und geschmackloses Gas, das sich bei bestimmten Verbrennungsprozessen bildet und in hoher Konzentration als starkes Atemgift wirkt.

Feuerwehr im Großeinsatz in Düsseldorf: 34 Menschen ins Krankenhaus gebracht

bis zu 200 Menschen waren für eine Feier in einem Gebäude in Düsseldorf.

34 Menschen wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht.

75 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz.

Zusätzlich hätten sich circa 20 Menschen eigenständig zur Untersuchung in Krankenhäuser begeben.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch nicht klar. Die Polizei ermittelt. Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, sei das Gebäude „seit längerer Zeit stromlos geschaltet war und die oben genannten Gerätschaften bereit vom Objekt entfernt worden waren“. Die Ermittlung der genauen Ursache übernimmt die Polizei.

Und: „Die Feuerwehr Düsseldorf warnt jedoch ausdrücklich vor dem Betrieb von benzin-, gas- oder mit anderen Brennstoffen betriebenen Geräten und deren Abgasen, die durch Mängel oder durch die Aufstellung in das Gebäudeinnere gelangen können und dort schwere gesundheitliche Schäden verursachen können".