Beliebte Urlaubsziele leiden unter Dürre: Drohen Duschverbote und leere Pools?

Von: Romina Kunze

Wassermangel macht kurz vor Start der Sommersaison vielen Regionen Südeuropas zu schaffen. Drohen massive Einschränkungen für den Urlaub?

Barcelona – Durchkreuzte über lange Phasen der ausbleibende Schnee die Pläne vieler Winterurlauber, sorgt sich die Tourismus-Branche nun um den Sommerurlaub. Der Grund: eine extreme, seit vielen Monaten anhaltende Dürre, die inzwischen sogar zu Einschränkungen des Wasserverbrauchs in über 200 Gemeinden der Region im Nordosten Spaniens geführt hat. Am Strand von Barcelona kommt aus diesem Grund nur aus einer öffentlichen Dusche Wasser; alle anderen wurden abgedreht.

Ähnliche, wenn auch weniger gravierende Probleme hat man in Andalusien sowie in anderen europäischen Urlaubsparadiesen. Kurz vor Beginn der Sommersaison macht sich daher nicht nur die Tourismusbranche Sorgen. Immer mehr Südeuropa-Fans in Deutschland und anderswo fragen sich: Muss ich im Urlaub mit massiven Einschränkungen, wie trockengelegten Pools und Duschverboten, rechnen?

Schlimmste Dürre in Katalonien seit Beginn der Messungen – was heißt das für den Urlaub?

Die Sorgen sind nicht unberechtigt: In Katalonien sind die Stauseen im Schnitt nur noch zu 26 Prozent gefüllt. Vor einem Jahr waren es noch 58 Prozent. Schon seit Herbst 2021 regnet es in der Region extrem wenig. Experten sprechen von der schlimmsten Dürre in Katalonien seit Beginn der Erfassungen im Jahr 1914. Der Missstand wird von Forschern zum größten Teil auf den vom Menschen verursachten Klimawandel zurückgeführt.

„Wegen des Klimawandels müssen wir damit rechnen, dass die Dürren in den nächsten Jahrzehnten noch häufiger, intensiver und länger anhaltend sein werden“, warnt Javier Martín Vide, Professor für Physische Geographie an der Universität Barcelona. Auch kurzfristig sei die Lage nicht rosig. „Ein Ende dieser Dürre ist nicht in Sicht.“ Im Gegenteil: Experten rechnen damit, dass dieses Jahr ein neuer Hitzerekord aufgestellt werden könnte.

Unter anderem sind diese Regionen von Dürre betroffen:

Norditalien, insbesondere am Gardasee

Katalonien rund um die Metropole Barcelona

In Südfrankreich und die Rhône-Region

Die Lage auf Mallorca habe sich indes zuletzt etwas gebessert

Trotz der Ende Februar beschlossenen Wassersparmaßnahmen sinken die Pegel weiterhin rapide. Untersagt sind unter anderem die Bewässerung öffentlicher und privater Grünflächen sowie die Straßenreinigung mit Trinkwasser. Privat-Pools werden reglementiert. Auch Einschränkungen für Hotelanlagen habe man erwogen. Pläne, das Auffüllen von Hotel-Pools und Schwimmbädern zu untersagen, wurden aber jüngst trotz erwarteter Besucherrekord verworfen gelegt. Spüren dürften die Besucher das Problem dennoch – etwa in Hotels, die schon jetzt mit Sparduschköpfen den Wasserdruck verringern.

Urlaub noch zu verantworten? Auch Norden Italiens und Teile Frankreichs leidet unter Wassermangel

In Italien macht man sich vor allem im Norden Sorgen; insbesondere um den bei Touristen beliebte Gardasee, der momentan an manchen Stellen einer trockenen Mondlandschaft gleicht. Auch der Po, Italiens größter Fluss, leidet unter extrem niedrigen Wasserständen. Ebenso in vielen Gegenden Frankreich, wo man einen fatalen Dürre-Sommer erwartet.

Grund genug für die Tourismus-Branche, Alarm zu schlagen; doch die sorgt sich mehr über das ausbleibende Geschäft. Eine solche „Dürre-Kampagne“, könne zu einem massiven Imageschaden und einem Rückgang der Besucherzahlen in der Region führen, so die Kritik. Gäste und Mitarbeiter seien jedoch zum Wassersparen angehalten. Mancherorts können nur mit Reservierungen besucht werden.

Fluch und Segen? Neue Urlaubs-Attraktionen durch die Dürre – Behörden greifen durch

Sind Einschränkungen für Reisende nicht auszuschließen, bieten sich ihnen auch seltene Anblicke. Denn: Die Dürre schafft derweil sogar neue Attraktionen, die Touristen locken. Die Behörden Kataloniens mussten im vorigen Sommer den Zugang zum Sau-Stausee nördlich von Barcelona beschränken: der Andrang von Menschen, die die sonst unter Wasser stehende Kirche Sant Romá aus dem 11. Jahrhundert sehen wollten, war zu groß geworden.

Normalerweise von Wasser bedeckt: Eine Kirche und die Überreste eines alten Dorfes im Stausee von Sau in Spanien. © Emilio Morenatti/AP/dpa/Archiv

Ein Anblick, der an die Bilder aus dem Hitzesommer 2022 erinnert, als ausbleibender Regen in Teile eigentliche versunkene Ortschaften des Edersees freilegte. Im Gardasee war die Insel San Biagio Anfang des Jahres zur Begeisterung vieler wegen des Wassermangels plötzlich zu Fuß erreichbar.

Nachhaltiges Reisen: Bedroht der Klimawandel den Sommerurlaub?

Die Branche zeigt sich aber zuversichtlich. „Bereits im vergangenen Jahr war die Trockenheit besorgniserregend und dennoch wussten sich vor allem die Fachkräfte der Wasseraktivitäten anzupassen“, sagte François de Canson, Vorsitzender des französischen Tourismus-Verbands ADN Tourisme, über den Südwesten Frankreichs. Ohnehin bemühe sich Frankreich und auch andere Urlaubsdestinationen, um einen nachhaltigen Tourismus. Auf Mallorca warnen Experte vor sterbenden Stränden, Behörden vor Ort versuchen, mit neuen Regeln den Touristenstrom zu reduzieren.

Griechenland, ein weiteres beliebtes Urlaubsziel vieler Deutschen, ist bisher nicht übermäßig stark von Dürre betroffen. Die Wasserspeicher, die unter anderem die Hauptstadt Athen versorgen, sind gut gefüllt. Auf manchen Inseln in der südlichen Ägäis hingegen war Trockenheit schon immer ein Problem; zum Teil werden dort mit Photovoltaik Anlagen betrieben, die Meerwasser zu Trinkwasser aufbereiten. Die Folgen des Klimawandels beklagen dennoch auch griechische Experten: Wetterphänomene wie Starkregen und extreme Hitzewellen hätten in den vergangenen Jahren zugenommen. (dpa/rku)