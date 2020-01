Dublin: Drei Tote Kinder in Haus entdeckt - Ermittler finden mysteriösen Zettel

Warten auf Obduktionsergebnisse

Was hat sich dort nur zugetragen? In einem Wohnhaus in der irischen Hauptstadt Dublin wurden drei Kinderleichen und ein mysteriöser Zettel gefunden.

In einem Haus in der irischen Hauptstadt Dublin sind die Leichen dreier Geschwisterkinder gefunden worden.

Zudem sollten Ermittler auf einen mysteriösen Zettel gestoßen sein.

Nun wartet man auf die Resultate der Untersuchungen.

Dublin - Drei Kinder sind tot in einem Haus im Großraum der irischen Hauptstadt Dublin entdeckt worden. Die Polizei fand die zwei Jungen und ein Mächen nach einem Notruf am Freitagabend (24. Januar 2020). Carla wurde nur drei Jahre alt, ihr Bruder Darragh sieben und Conor war zum Zeitpunkt seines Todes neun Jahre alt.

Kinderleichen in Dublin: Warten auf Obduktionsergebnisse

Die ersten Ergebnisse der Obduktion wurden aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst nicht veröffentlicht, wie die britische Nachrichtenagentur PA am Sonntag berichtete. Zudem wolle man alle Resultate abwarten.

Leichenfund in Dublin: Mysteriöser Zettel auf Fensterbrett

Eine verwirrte Frau, vermutlich die Mutter der Kinder, wurde von einem Taxifahrer auf der Straße entdeckt. Sie wird nun in einer Klinik behandelt. Auf einem Fensterbrett des Hauses soll Medienberichten zufolge eine Notiz gefunden worden sein mit den Worten: „Geh' nicht nach oben, rufe (die Notfallnummer) 999 an“.

Dublin: Kinderleichen in ruhiger Wohngegend gefunden

Die Mutter und ihre Kinder wohnten nach Angaben von Nachbarn seit etwa einem halben Jahr in der Doppelhaushälfte. Anwohner beschrieben die Wohngegend als ruhig und unauffällig. Die Polizei stand in Kontakt zu dem Vater und anderen Verwandten.

dpa

