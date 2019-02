Drogen für 800 Millionen Euro entdeckt - So konnten die Ermittler die Meth-Welle aufhalten

Kartell aus Mexiko steckt dahinter

+ © dpa / Erik Anderson Drogen für 800 Millionen Euro entdeckten Ermittler in den USA. © dpa / Erik Anderson

Ein Schlag gegen die internationale Drogen-Mafia: In den USA gelang Ermittlern der Fund von 1,7 Tonnen Meth-Amphetamin, Kokain und Heroin.

Los Angeles - Mit dem Fund von mehr als 1,7 Tonnen Meth-Amphetamin in den USA ist der Polizei ein großer Schlag gegen die internationale Drogen-Mafia gelungen. Die Ermittler konnten durch den Fund eine großere Drogen-Welle in Australien verhindern.

Drogen für 800 Millionen Euro entdeckt - als Lautsprecher getarnt

Meth ist eine der gefährlichsten Drogen der Welt: Sie macht schnell und stark abhängig und der Gebrauch der Droge führt bei nicht wenigen Abhängigen zum Tod. Die Drogen waren nach Berichten der Nachrichtenseite nbcnews.com als Lautsprecher getarnt und in Containern untergebracht. Drogen werden oft über Containerschiffe von den Herstellungsorten - oft aus Südamerika - verbreitet, doch auch auf Kreuzfahrtschiffen sind sie zu finden. Kreuzfahrt-Mitarbeiter beichten Skandale über Drogen, Leichen und Exzesse auf dem Schiff

Das Rauschgift wurde laut Deutscher Presseagentur in zwei Containern entdeckt, die von Kalifornien nach Australien geschmuggelt werden sollten, wie die australische Polizei am Freitag mitteilte. Die Website nbcnews.com spricht von drei Containern. Zudem wurden 25 Kilogramm Kokain und fünf Kilogramm Heroin sichergestellt. Der Marktwert der Drogen liegt bei insgesamt mehr als 800 Millionen Euro.

Drogen für 800 Millionen Euro entdeckt: sechs Verdächtige verhaftet

Das Meth-Amphetamin - auch bekannt als Meth, Crystal Meth oder Ice - wurde bereits am 9. Januar sichergestellt, noch bevor es verschifft werden konnte. Der Fund war von den australischen Behörden bislang nicht bekanntgegeben worden. In Melbourne wurden am Donnerstag sechs Verdächtige verhaftet, neben vier Australiern auch eine US-Amerikanerin und ein US-Amerikaner. Bei einer Verurteilung droht ihnen lebenslange Haft.

Lesen Sie auch: Mann holt Bekannte unter Drogeneinfluss bei der Polizei ab - und ist selbst auf Drogen

Den Ermittlern zufolge steckt hinter der Lieferung ein Drogenkartell aus Mexiko, das mit kriminellen Motorrad-Gangs in den USA zusammenarbeitet und Komplizen in Australien hat. Ein Polizeisprecher in Melbourne sagte, mit dem Fund habe verhindert werden können, dass ein „Ice-Tsunami“ über Australien hereinbreche. Damit seien viele Millionen Drogen-Geschäfte unterbunden worden. Die Designer-Droge ist auch in Australien verbreitet.

dpa/nl

Aktuell viel gelesen: Feuer-Drama in Rheinland-Pfalz - Fünf Menschen sterben qualvoll, weil Fluchtweg wohl versperrt war