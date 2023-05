Drogen, Gewalt, Blaulicht: Das sind die gefährlichsten Bahnhöfe Deutschlands

Teilen

Nicht immer sind es wie im Bild Fußballfans, die die Bundespolizei auf den Plan rufen. Der Hannover Hauptbahnhof gilt auch als Treffpunkt der Drogenszene. (Symbolbild) © IMAGO/Lenthe-Medien/Reimer/Andre Lenthe

Einige Bahnhöfe zählen zu den gefährlichsten Orten in Deutschland, doch nicht nur Millionenstädte haben ein Problem. Hannover liegt bei Gewaltdelikten auf Platz zwei.

Hannover – Allein 23.000 Gewaltdelikte gab es im vergangenen Jahr laut Polizei an Haltestellen und in Zügen, hinzu kommen Sexualstraftaten und Eigentumsdelikte. Bahnhöfe zählen zu den gefährlichsten Orten in Deutschland. Ganz oben in der Kriminalitätsstatistik finden sich allerdings nicht nur Millionenstädte. Am Bahnhof von Hannover gab es mehr Gewaltdelikte als an den Bahnhöfen von Berlin oder Köln.

Das sind die gefährlichsten Bahnhöfe Deutschlands

Die meisten Eigentumsdelikte und Sexualstraftaten stellte die Bundespolizei im vergangenen Jahr am Kölner Hauptbahnhof fest. Hamburg war indes der Bahnhof mit den meisten Gewaltdelikten in Deutschland. Auf Platz zwei folgte bei den Gewaltdelikten Hannover, auf Platz drei lag Nürnberg. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der AfD-Fraktion hervor. Setzt man diese Zahlen ins Verhältnis mit der Anzahl der Reisegäste und Passanten, zeigt dies nochmals eine andere Gewichtung. Hannover kommt Angaben der Deutschen Bahn zufolge bei der Anzahl der Reisenden deutschlandweit nur auf Platz sieben, der Nürnberger Hauptbahnhof liegt nicht einmal unter den Top 10 der am stärksten frequentierten Bahnhöfe in Deutschland.

Niedersachsen gilt als Drehscheibe des Drogenhandels. Die Drogenszene am Hauptbahnhof von Hannover gehört laut Angaben des Fernsehsenders Sat.1 Regional zu den gefährlichsten Orten Deutschlands. Laut Kriminalstatistik liegt Hannover bei Waffendelikten deutschlandweit auf Platz 3. Ganz vorne liegt der Hauptbahnhof in Dortmund, hier wurden mehr Straftaten im Zusammenhang mit Drogen und Waffendelikte registriert als an jedem anderen deutschen Fernbahnhof im gleichen Zeitraum. Auch der Düsseldorfer Hauptbahnhof zählt laut Bundesregierung bei diesen zwei Deliktgruppen zu den am stärksten belasteten Bahnhöfen.

Kriminalstatistik schließt auch Verdachtsfälle ein

Die Daten stammen aus der polizeilichen Eingangsstatistik, in die nicht nur tatsächliche Delikte, sondern auch Verdachtsfälle einfließen. Was das bedeutet, wird am Beispiel des am stärksten frequentierten Bahnhofs in Deutschland deutlich. Rund 550.000 Reisende und Besucher sind täglich am Hamburger Hauptbahnhof unterwegs, hochgerechnet kommen in einem halben Jahr laut ARD-Faktenfinder demnach nur 300 Verdachtsfälle auf Körperverletzung auf 100 Millionen Passanten. Zudem fließen auch leichtere Delikte wie etwa Anspucken unter der Kategorie Körperverletzung in die Statistik ein.

Die Bahnhofstrasse in Hannover am Abend (Archivbild März 2023). © IMAGO/S. Ziese / blickwinkel

Mehr Polizisten und Videoüberwachung sollen für Sicherheit an Bahnhöfen sorgen

Für die Sicherheit an Bahnhöfen sorgen unter anderem Videokameras. Eine Sprecherin der Bahn gab im März bekannt, dass die Zahl der Kameras von derzeit rund 9.000 bis Ende 2024 auf etwa 11.000 Videokameras erhöht werden soll. „Nur die Bundespolizei hat Zugriff auf gespeicherte Bilder.“ Es sei zwar eine „kontinuierlich sinkende Hemmschwelle für Gewalt in der Gesellschaft“ zu beobachten, räumte die Sprecherin weiter ein. Trotzdem seien die Bahnhöfe, an denen rund 21 Millionen Menschen pro Tag zusammenkämen, insgesamt sicherer als der restliche öffentliche Raum. Auch der Sicherheitschef der Deutschen Bahn, Hans-Hilmar Rischke betonte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur, dass Bahnhöfe sicherer seien als etwa Parks. Aus seiner Sicht spielen auch „saubere Bahnhöfe und viel sichtbares Personal“ eine Rolle beim Sicherheitsgefühl der Passanten.

Personal gibt es laut Gewerkschaft der Polizei (GdP) aber offenbar zu wenig. Nach dem Messergangriff in einem Zug in Schleswig-Holstein im Januar hieß es vonseiten der GdP, dass es an Polizisten an Bahnhöfen mangele: „Die Bundespolizei ist an den Bahnhöfen zu schwach aufgestellt. Es fehlt an 3.000 Stellen“, sagte Andreas Roßkopf von der GdP im Januar dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Auch Sicherheitskräfte bei der Bahn gebe es zu wenig. Angaben der Deutschen Bahn zufolge sind an deutschen Bahnhöfen und in Zügen etwa 5.500 Beamten der Bundespolizei sowie 4.300 Sicherheitskräfte im Einsatz. Jährlich gibt die DB eigenen Angaben zufolge 180 Millionen Euro für die Sicherheit ihrer Fahrgäste aus (bme/dpa).