Drei-Tonnen-Felsbrocken stürzt 80 Meter in die Tiefe: Autofahrerin stirbt

Tragischer Unfall

+ © picture alliance / dpa / Polizeidirektion Freiburg Auch im Jahr 2012 krachte im Breisgau ein Felsbrocken in ein geparktes Auto. Die Fahrerin hatte glücklicherweise kurz zuvor das Auto verlassen. © picture alliance / dpa / Polizeidirektion Freiburg

Die 49-Jährige Fahrerin kann von den Rettungskräften noch befreit werden, verstirbt aber noch am Unfallort.

Reith im Alpbachtal - Eine 49 Jahre alte Autofahrerin ist in Österreich von einem tonnenschweren Felsbrocken erschlagen worden. Ihre 52-jährige Beifahrerin überlebte nahezu unverletzt, wie die Tiroler Polizei am Freitag mitteilte. Der rund drei Tonnen schwere Gesteinsbrocken habe sich etwa 80 bis 90 Meter oberhalb der Fahrbahn gelöst und sei auf der Fahrerseite ins Auto gekracht. Die Fahrerin konnte von Rettungskräften noch aus dem Auto befreit werden, erlag aber am Unfallort bei Reith im Alpbachtal ihren Verletzungen. Der Felsbrocken rollte weiter und kam erst in einem Bach zum Liegen.

Zu einem Horror-Unfall kam es auch auf der A1 bei Hamburg. Hier wurde ein Ford 180 Meter über die Autobahn geschleudert.

dpa