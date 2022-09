Drei Menschen sterben an mysteriöser Lungenkrankheit in Argentinien

Von: Fabian Raddatz

Teilen

In Argentinien wurden neun Menschen mit einer bislang unbekannten Lungenkrankheit infiziert, drei von ihnen starben. Die WHO beobachtet den Ausbruch.

Buenos Aires – Drei Menschen sind in Argentinien an einer „Lungenentzündung unbekannter Ursache“ gestorben. Das teilten die Gesundheitsbehörden in der nordwestlichen Provinz Tucumán mit. Demnach seien laut dem Gesundheitsminister der Region, Luis Medina Ruiz, bei neun Menschen eine Atemwegserkrankung festgestellt worden.

Nun gelte es herauszufinden, durch welchen Krankheitserreger die unbekannte Lungenkrankenheit ausgelöst wurde. Das Coronavirus, Hantaviren sowie Grippeviren der Typen Influenza A und B habe man bei Untersuchungen in einem renommierten Labor in der Hauptstadt Buenos Aires als mögliche Ursachen bereits ausschließen können, heißt es.

In Argentinien sind mehrere Menschen an einer unbekannten Lungenkrankheit gestorben. © Boris Roessler/dpa

Laut Gesundheitsminister wolle man auch die Möglichkeit überprüfen, ob die Atemwegserkrankung „umweltbedingte“ oder auch „toxische“ Ursachen haben könne – etwa durch Wasser und Klimaanlagen.

Drei Tote nach mysteriöser Lungenerkrankung in Argentinien: Mehrere Menschen in kritischem Zustand

Die Deutsche Welle berichtet, dass der erste dokumentierte Fall der Erkrankung auf eine 70-jährige Frau zurückgeht, die Mitte August in der Luz-Médica-Klinik in San Miguel de Tucumán an der Gallenblase operiert wurde. Sie infizierte sich am 18. August an der Lungenkrankheit.

Das könnte Sie auch interessieren: Corona-Studie deckt auf: Nur jeder zweite Omikron-Tote auch am Virus gestorben

Bald waren auch mehrere Pflegekräfte krank, die Kontakt mit der Frau hatten. Die 70-Jährige und zwei Pflegekräfte starben. Nach Angaben der Deutsche Welle befänden sich zwei Infizierte derzeit in kritischem Zustand, müssten künstlich beatmet werden.

Eine Übertragung von Mensch zu Mensch sei noch nicht gesichert, sagte Héctor Sale, Präsident der medizinischen Hochschule in Tucumán. Auch, dass bislang keine der Kontaktpersonen der Erkrankten Symptome entwickelt hätte, spreche gegen eine Mensch-zu-Mensch-Übertragung.

WHO beobachtet Lungenkrankheits-Ausbruch in Argentinien

Am 30. August gingen bei der „Pan American Health Organization“ (PAHO) die ersten Meldungen über die mysteriöse Erkrankung ein. Das Gesundheitsministerium von Tucumán hatte die PAHO in Kenntnis gesetzt. Demnach hätten die ersten sechs Patienten Symptome wie Atemnot, Schmerzen, Fieber und Bauchschmerzen gezeigt.

Derzeit würden alle Kontaktpersonen der Infizierten beobachtet werden, so die PAHO. Doch Symptome hätte bislang niemand gezeigt. Die drei gestorbenen Patientinnen und Patienten seien zudem vorerkrankt gewesen. Die gesamte Klinik wurde für eine Woche unter Quarantäne gestellt.

Die WHO als auch das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) beobachten den Ausbruch, schreibt der Spiegel.