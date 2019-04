Drei bekannte Sportler wohl tot - Vater mit düsteren Worten: „Genau das ist passiert“

Seit Mittwoch vermisst

Drei bekannte Extremsportler sind bei einem Lawinenabgang in Kanada offenbar gestorben. Der Vater von einem Opfer äußert sich mit düsteren Worten.

Update 19. April, 12.31 Uhr: Wie die Nachrichtenagentur APA berichtet, bestätigte das österreichische Außenministerium den Tod der beiden Tiroler Auer und Lama am Freitagvormittag noch nicht. Zunächst müsse eine Bestätigung der kanadischen Behörden vorliegen, sagte eine Ministeriumssprecherin.

Bergsteiger-Legende Reinhold Messner zeigte sich am Freitag tief betroffen über den mutmaßlichen Tod der drei Alpinisten, die er zu den besten Bergsteigern der Welt zählte. Der Unfall zeige, dass das traditionelle Bergsteigen, bei dem man sich in die "absolute Wildnis" begebe und dabei alles selber mache, "wahnsinnig gefährlich" sei, sagte Messner der Nachrichtenagentur APA.

Jess Roskelley hatte 2003 gemeinsam mit seinem Vater den Mount Everest bestiegen. Zu diesem Zeitpunkt war er 20 Jahre alt und damit der jüngste Bergsteiger, der den höchsten Berg der Welt bezwang.

Auch der 28-jährige Lama galt der Nachrichtenagentur APA zufolge als Ausnahmetalent der Alpinisten- und Klettererszene. Einer seiner größten Erfolge war demnach die erste Begehung der Kompressor-Route am Cerro Torre mit seinem Landsmann Peter Ortner im freien Kletterstil im Jahr 2012. Im vergangenen Herbst sei ihm die Erstbesteigung des 6895 Meter hohen Lunag Ri in Nepal über den Westpfeiler im Alleingang gelungen.

Der 35-jährige Auer sei vor allem durch seine Free-Solo-Klettertouren bekannt geworden, berichtete APA. Dabei wird eine Kletterroute im Alleingang unter Verzicht auf technische Hilfs- und Sicherungsmittel begangen. Im April 2017 sei Auer etwa die 1220 Meter lange Route "Weg durch den Fisch" in den Dolomiten auf diese Weise geklettert.

Update 19. April 2019, 9.43 Uhr: Offenbar haben noch nicht alle Fans die Hoffnung aufgegeben - das zeigt sich etwa auf der Facebook-Seite von David Lama (rund 130.000 Follower). „RIP einem der Größten in dem Beruf“, schrieb dort zwar ein Anhänger am Freitagmorgen - zuvor hatten sich aber auch Fans am Donnerstagabend wie folgt geäußert: „Bitte kommt gesund zurück!“, „Hoffe, man findet euch noch gesund und lebend“ und „Ich hoffe, alles ist in Ordnung bei euch. Ich drücke die Daumen.“

Drei bekannte Extremsportler wohl tot - Vater mit düsteren Worten: „Genau das ist passiert“

Unsere Erstmeldung vom 19. April 2019:

Wien/Montreal - Wie die Outdoor-Bekleidungsmarke The North Face der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag mitteilte, werden die beiden Österreicher David Lama (28) und Hansjörg Auer (35) sowie der US-Amerikaner Jess Roskelley (36) seit Mittwoch vermisst. Es sei davon auszugehen, dass sie am Dienstag von einer Lawine verschüttet wurden, erklärte der Sponsor der Extremsportler.

Die "sehr erfahrenen" Bergsteiger seien in der Provinz Alberta am Howse-Pass unterwegs gewesen, teilte die Nationalparkverwaltung am Donnerstag mit. Rettungskräfte hätten in dem Gebiet Zeichen für zahlreiche Lawinenabgänge sowie Kletterausrüstung gefunden. Es müsse davon ausgegangen werden, dass die drei Bergsteiger tot seien.

Weitere Rettungsmaßnahmen seien zudem wegen der schwierigen Wetterverhältnisse und erhöhter Lawinengefahr derzeit nicht möglich.

Lawinenunglück in Kanada: Weitere Rettungsmaßnahmen aktuell nicht möglich

Laut den Behörden wollten Lama, Auer und Roskelley den Berg Howse Peak im Nationalpark Banff über einen schwierigen Aufstieg an der Ostseite besteigen. Nachdem die Sportler vermisst gemeldet worden waren, untersuchten Rettungskräfte die Gegend aus der Luft und konnten dabei Anzeichen für mehrere Lawinenabgänge feststellen. Im Geröll wurde demnach zudem Bergsteiger-Ausrüstung gesichtet.

Lamas Manager Florian Klingler hatte am Donnerstagnachmittag erste Medienberichte über ein mögliches Lawinenunglück weder bestätigt noch dementiert. Er habe jedoch von Bekannten Lamas entsprechende Befürchtungen gehört, sagte Klingler der österreichischen Nachrichtenagentur APA.

John Roskelley geht vom Tod seines Sohnes Jess Roskelley aus

Roskelleys Vater John Roskelley sagte der US-Zeitung "Spokesman-Review", er gehe vom Tod seines Sohnes aus. "Die Route, die er gehen wollte, wurde zum ersten Mal im Jahr 2000 bewältigt", sagte Roskelley, der früher selbst als einer der besten US-Bergsteiger galt. "Es ist eine dieser Routen, bei der die Bedingungen perfekt sein müssen, sonst wird es zum Albtraum. Genau das ist passiert."

Roskelley hatte 2003 gemeinsam mit seinem Sohn den Mount Everest bestiegen. Jess Roskelley war zu diesem Zeitpunkt 20 Jahre alt und damit der jüngste Bergsteiger, der den höchsten Berg der Welt bezwang.

