Donald Trump ist bald Held einer Zeichentrickserie

Zehn Episoden

+ © dpa Bitte? Donald Trump wird Zeichentrickheld? © dpa

Im echten Leben scheint US-Präsident Donald Trump schon allgegenwärtig - nun ist er bald auch der Held einer neuen Zeichentrickserie.

Washington - Der Comedian Stephen Colbert schloss einen Deal über die Produktion von zunächst zehn Episoden, die im Herbst ausgestrahlt werden sollen, wie der Kabelsender Showtime am Donnerstag mitteilte. Ebenfalls verewigt werden sollen die "Familie, Top-Berater, Regierungschefs, Golfprofis und alle anderen, die in (Trumps) Orbit herumirren", hieß es weiter. Colbert zeigte sich geehrt, "dass der Cartoon-Präsident unsere Dokumentarfilm-Crew in seine private Welt eingeladen hat".

+ Stephen Colbert. © dpa Er habe bereits Auszüge gesehen und freue sich darauf, den Mann hinter MAGA zu zeigen, fügte er unter Verweis auf Trumps Wahlkampfslogan "Make America Great Again" hinzu. Colbert ist seit 2015 Moderator der Talksendung "The Late Show" auf CBS, die nach der Wahl Trumps zum Präsidenten gehörig an Fahrt und Popularität gewann.

afp