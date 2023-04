Neuer Trump-Hörnermann blamiert sich mit Pelz auf dem Fahrrad: „Kann nicht aufhören, mir das anzuschauen“

Von: Victoria Krumbeck

Bei Protesten von Trump-Anhängern in New York wird ein Nachahmer des Trump-Hörnermanns beim Sturz vom Fahrrad gefilmt. Das Video wird auf Twitter millionenfach geklickt.

New York - Donald Trump muss sich momentan in New York vor einem Gericht verantworten. Der Ex-US-Präsident wird in 34 Fällen die Fälschung von Geschäftsunterlagen vorgeworfen. Unter anderem soll Trump Schweigegeld an die Pornodarstellerin Stormy Daniels gezahlt haben. Die Zahlung soll er unrechtmäßig verbucht haben. In New York versammelten sich einige Trump-Anhänger, die gegen die Anklage protestierten. Dabei kam es zu einem kuriosen Vorfall, der mehrere Millionen Menschen auf Twitter zum Lachen brachte.

Trump-Anhänger blamiert sich auf dem Fahrrad - Millionen Nutzer lachen ihn aus

Wie der Sturm auf das US-Kapitol 2021 zeigte, können manche Trump-Anhänger als speziell angesehen werden. Jacob Chansley, bekannt als „QAnon Schamane“ oder noch besser bekannt als „Trump-Hörnermann“, ist einer der schillerndsten Trump-Anhänger. Dieser sitzt nach Angaben von cbsnews.com nach seiner Entlassung vor einigen Tagen noch bis Mai 2023 in einem sogenanntes Halfway House im US-Bundesstaat Arizona. Ein Mann hatte sich Chansleys Outfit beim Sturm auf das Kapitol offenbar als Vorbild genommen. Mit Hörnern auf dem Kopf und fast halb nackt, mit einem Pelz bekleidet, fuhr er auf einem Fahrrad auf einer New Yorker Straße herum.

Offenbar handelt es ich um einen Protest gegen die Anklage von Trump. Das Fahrrad des Mannes war in den Farben der US-amerikanischen Flagge geschmückt. Doch als er brüllend auf dem Fahrrad entlang fuhr, bemerkte er nicht, dass sich vor ihm ein Skateboard befand. Dann passierte das, was nicht mehr aufzuhalten war. Der Trump-Anhänger fuhr mit dem Fahrrad auf das Skateboard und stürzte. Gefilmt hatte das ein Skateboarder, der das Geschehen in seiner Instagram-Story zeigte. Das Video teilte dann ein anderer Nutzer am 5. April auf Twitter.

Hörnermann-Nachahmer fällt vom Fahrrad - „Wieso kann ich nicht aufhören das anzuschauen“

Beim näheren Hinschauen erkennt man, wie ein Skater von der Seite sein Skateboard in Richtung des Trump-Anhängers schubste, sodass es ihm direkt vor das Fahrrad rollte. Passiert ist dem Mann offenbar nichts, denn so schnell, wie er am Boden lag, war er auch wieder auf seinen Beinen. Sofort rannte er in Richtung des Skaters, der sein Skateboard wieder aufgesammelt hatte und anscheinend flüchtete.

Den Post haben mittlerweile 3,2 Millionen Menschen gesehen (stand 5. April). In den Kommentaren lachen die User den Trump-Anhänger aus. „Wieso kann ich nicht aufhören, mir das anzuschauen“, kommentierte eine Userin mit vor Lachen weinenden Emojis. „Ich habe das 30-mal hintereinander geschaut und kann immer noch nicht aufhören zu lachen“, lautet ein anderer Kommentar. „Zehn von zehn für die Landung“, so ein anderer Nutzer. Ein wenig Mitleid bekommt der Mann von einem anderen Twitter-Nutzer: „Ich sympathisiere mit Ihnen, Sir, egal auf welcher Seite des politischen Spektrums wir stehen, es ist wirklich scheiße, so zu fallen.“

Auf Twitter sorgte auch ein Suchbild für eine rege Teilnahme in den Kommentaren. (vk)