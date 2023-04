Peter-Pan-Syndrom: Dieses Krankheitsbild gründet auf der beliebten Kindergeschichte

Von: Christoph Gschoßmann

Das „Peter-Pan-Syndrom“ beschreibt Menschen, die partout nicht erwachsen werden wollen – oder können. Meist liegt der Grund in der Kindheit.

München – Peter Pan kennt wohl jedes Kind: Die fantastische Geschichte des schottischen Schriftstellers J. M. Barrie hat seit Anfang des 20. Jahrhunderts Millionen Kinderherzen erobert. In dem Abenteuer der Geschwister Wendy, Michael und John reisen die drei Kinder nach Nimmerland, die Heimat von Peter Pan, dem Jungen, der nie erwachsen wird.

Spätestens seit der Disney-Verfilmung von 1953 kennt die Geschichte wohl fast jeder. Am 28. April kommt mit „Peter Pan & Wendy“ eine weitere Adaption in die Kinos. Doch das in der Geschichte so spielerisch erzählte „Nie erwachsen werden wollen“, das Peter Pan so störrisch verteidigt, ist ein reales Phänomen. In der Psychologie wird es als „Peter-Pan-Syndrom“ bezeichnet.

„Peter-Pan-Syndrom“: Betroffene wollen „Fun, Fun, Fun“ anstatt Verantwortung

Laut dem Medizin-Portal Ärzte.de wurde diese Diagnose erstmals von dem berühmten Familientherapeuten Dan Kiley in den 1980er Jahren benutzt. Die Verhaltensweise kommt meist bei Männern auf, die eben wie Peter Pan am liebsten ihr ganzes Leben lang ein Kind sein wollen. Offiziell ist das Krankheitsbild jedoch nicht anerkannt, und muss daher eher als Gesellschaftsphänomen bezeichnet werden. Das Syndrom gilt als Störung, die sehr schwer zu diagnostizieren ist.

Die Figur „Peter Pan“ bei einer Theateraufführung in Hamburg. (Symbolfoto) © Markus Scholz/dpa/Archivbild/Symbolfoto

Demnach gibt es einige Symptome, wonach man auf das Syndrom klassifizieren kann. Einerseits wollen die Betroffenen keine Verantwortung übernehmen, wie es für Kinder typisch wäre. Sie drücken sich sowohl vor Pflichten, als auch vor Problemen. Mit Geld umgehen, fällt ihnen daher schwer.

Der Berliner Psychiater Frank Zimmermann-Viehoff von der Berliner Charité erklärte gegenüber Focus Online: „Sie wollen viel lieber Fun, Fun, Fun. Sind immer auf der Suche danach, weil sie sonst ein tiefes Gefühl von Langeweile, eine innere Leere empfinden.“ Immer wieder flüchten sie also in ihre Fantasiewelt – ihr persönliches Nimmerland. Auch Drogen spielen dabei oft eine Rolle.

„Häufig lustig, skurril und charmant“ – wie Peter Pan aus der Geschichte

Ein weiteres Symptom ist die Einsamkeit. Vor dieser haben sie allerdings Angst: Sie suchen sich höchstens oberflächliche Bekanntschaften und haben einzig in Gleichgesinnten oder Jugendlichen echte Freunde. Zimmermann-Viehoff sagt, diese Typen seien – wie Peter Pan – meist „häufig lustig, skurril und charmant“, was ihnen viele sexuelle Kontakte verschafft. Gefühle zeigen sie nur selten. Tiefe Bindungen kommen so nicht zustande, höchstens kurze, andauernde Erfolge im Liebesleben. Wie Peter Pan sind sie trotzig und kompromisslos, was den Umgang in Beziehungen äußerst kompliziert macht.

Die Angst begleitet generell: Manche haben durch ein Trauma in der Kindheit – etwa einen autoritären Vater – wenig Selbstvertrauen und somit Angst vor Bindungen, aber auch Ablehnung. Manche Betroffenen hatten Eltern, die sie nur gelobt, aber niemals kritisch hinterfragt haben. Auch seien manche in einem Elternhaus aufgewachsen, in dem ihnen immer alle Entscheidungen abgenommen wurden.

Narzissmus und Chauvinismus: Klassische Symptome im „Peter-Pan-Syndrom“

Gleichzeitig ist das Peter-Pan-Syndrom oft mit Narzissmus verknüpft. Trotz ihrer Unsicherheit fühlen sie sich anderen stets überlegen. Sie hinterfragen sich – wie ihre Eltern damals – nicht kritisch. Ein weiteres Symptom ist Chauvinismus, das sich in Machogehabe und Frauenfeindlichkeit äußert.

So kann sich das „Peter-Pan“-Syndrom ausdrücken:

Fehlende Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen.

Narzisstische Tendenzen: Gefühl der eigenen Überlegenheit

Bindungsängste: Die Unfähigkeit, tiefe Gefühle zeigen zu können sowie die mangelnde Kompromissbereitschaft.

Missbrauch von Rauschgift: In ihrem Drang nach Spaß, lassen sich viele Betroffene oft zu Drogen verleiten.

Chauvinistisches Auftreten: Oft drückt sich die Störung in Machogehabe der Männer und Frauenfeindlichkeit aus.

Probleme, mit Geld umzugehen.

Auch die Gesellschaft spielt aber eine Rolle, wieso es viele gibt, die an dem Syndrom leiden – das meint zumindest Zimmermann-Viehoff: „Es verlagern sich bestimmte Entwicklungsschritte wie Jobeinstieg, Heiraten, Kinderkriegen nach hinten. Und bis es so weit ist, gaukelt uns die Gesellschaft vor, dass wir unendlich viele Möglichkeiten haben, was wir in unserem Leben alles ausprobieren wollen.“ Für manche erscheine es so viel einfacher, die Verantwortung abzugeben.

Das Syndrom werde häufig mit dem Jugendwahn gleichgesetzt – laut dem Psychiater zu Unrecht. Das Krankhafte definiere sich am Leiden. Nicht jeder Mann über 40, der oft neue Beziehungen eingeht, ist also ein „Peter Pan". Der Experte sagt: „Wenn das übermächtig wird, holen sich die Männer vielleicht Hilfe".