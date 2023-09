Milliardär Mohamed Al Fayed: Vater von Prinzessin Dianas Partner ist gestorben

Von: Bjarne Kommnick

Der Unternehmer und Fußballclub-Besitzer Mohamed Al Fayed ist gestorben. Bekannt wurde er auch durch die Tragödie seines Sohnes an der Seite von Prinzessin Diana.

London – Der Geschäftsmann und ehemalige Fußballclub-Besitzer Mohamed Al Fayed ist am Mittwoch im Alter von 94 Jahren gestorben, wie der FC Fulham auf seiner Website am Freitag erklärt hatte. Bekannt wurde der Milliardär vor allem durch den Tod seines Sohnes Dodi Al Fayed, der 1997 bei der Tragödie um Prinzessin Diana in Paris ums Leben gekommen ist.

„Hatte einen langen und erfüllten Ruhestand“: Vater von Prinzessin Dianas Partner Dodo gestorben

Laut seiner Familie sei Al Fayed am Mittwoch im Kreise seiner Engsten friedlich gestorben: „Er hatte einen langen und erfüllten Ruhestand im Kreise seiner Angehörigen“, heißt es in der Mitteilung seiner Familie. In Deutschland ist Al Fayed spätestens seit dem Unfall von Prinzessin Diana bekannt geworden, bei dem sein Sohn Dodi – Damals der Partner der Ex-Frau von König Charles – ebenfalls sein Leben verloren hatte.

Nach dem Unfall von Prinzessin Diana und Dodo Al Fayed bekundete Vater Mohamed immer wieder, dass Diana und ihr Sohn unter Beteiligung des britischen Geheimdienstes ermordet worden seien. Er beteuerte, dass der damalige Prinzgemahl Philip, der damalige Mann von Königin Elizabeth II., die im vergangenen Jahr gestorben ist, für den Unfall mitverantwortlich gewesen sei.

Eigentümer vom FC Fulham, Harrods und Hotel Ritz: Mohamed Al Fayed im Alter von 94 Jahren gestorben

Als Geschäftsmann ist Al Fayed insbesondere in Großbritannien tätig gewesen. Er war der Besitzer des Luxuseinkaufshauses Harrods und war von 1997 bis 2013 Inhaber des in London ansässigen FC Fulhams, die es unter Al Fayed 2001 in die höchste englische Spielklasse geschafft hatten. Auch das Pariser Hotel Ritz gehörte zu seinem Eigentum. Al Fayed hinterlässt seine Frau Heini Wathen und ihre vier Kinder. Sein Sohn Dodi stammte aus seiner ersten Ehe mit Samira Khashoggi.