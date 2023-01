Deutscher in New York: Nach Bachelor-Studium mit 13, nun Jura mit 14

Stolz steht Bardia Gharib (l) mit seinem Sohn Shahab Gharib vor dem Eingang der Pace University. Nachdem er mit 13 Jahren seinen Bachelor an einer Universität in den USA begonnen hat, setzt der Deutsche nun mit 14 Jahren ein Jura-Aufbaustudium drauf. © Christina Horsten/dpa

Shahab Gharib ist gerade einmal 14 Jahre alt und hat in den USA bereits mit einem Bachelor-Studium begonnen. Nun startet der Junge ein Jura-Aufbaustudium.

New York (dpa) - Nachdem er mit 13 Jahren seinen Bachelor an einer Universität in den USA begonnen hat, setzt ein Deutscher in den USA nun mit 14 Jahren ein Jura-Aufbaustudium drauf. Ab Anfang Januar werde Shahab Gharib an der Elisabeth Haub School of Law der Pace University in New York starten, sagte sein Vater Bardia Gharib der Deutschen Presse-Agentur.

14-jähriger Junge aus Baden-Württemberg startet Jura-Aufbaustudium

Der 14-Jährige sei der jüngste Student, der jemals an der Elisabeth Haub School of Law der Pace University ein Jura-Aufbaustudium begonnen habe, sagte eine Sprecherin der Bildungseinrichtung der Deutschen Presse-Agentur. Parallel könnte der im baden-württembergischen Bruchsal geborene und mit seinen Eltern als Kleinkind nach Florida umgezogene Shahab Gharib im kommenden Jahr seinen 2021 begonnenen Bachelor in Geschichte an der Universität abschließen.

Bereits mit 12-Jahren hatte Shahab Gharib die Highschool mit Bestnoten abgeschlossen

Bereits mit 12 Jahren hatte Gharib in Florida die Highschool mit Bestnoten abgeschlossen - in einem Alter, in dem andere Kinder noch gar nicht an der Highschool angefangen haben. Mit 13 startete er dann an der Pace University. Sein Sohn habe eine „Begabung fürs Lernen“, sei ansonsten aber „stinknormal“ und ein „Lauselümmel“, sagte Vater Bardia Gharib.