„Wichtiger und selbstloser Einsatz“: Deutsche Feuerwehr hilft bei Waldbrandbekämpfung in Griechenland

Von: Felina Wellner

Waldbrände gehören zur griechischen Normalität. Die Bekämpfung ist allerdings alles andere als eine leichte Alltagsaufgabe. Einsatzkräfte aus Bayern unterstützen.

München/Athen – Regen gehört zur absoluten Seltenheit und auf hohe Temperaturen ist Verlass. Was Touristenmassen nach Griechenland zieht, ist für die Umwelt problematisch. Denn: Die Wettersituation schafft nicht nur ideale Bedingungen für das Sonnenbaden am Strand, sondern auch für das Entfachen von Waldbränden – Hitze und Dürre könnten den Sommerurlaub bedrohen. Im Rahmen des EU-Katastrophenschutzprogramms unterstützt die bayrische Feuerwehr bei der Waldbrandbekämpfung auf der griechischen Halbinsel Peloponnes, auch um ihr Know-how mit Blick auf zukünftige Einsätze zu erweitern.

Einsatzort Griechische Halbinsel Peloponnes Trupp 20 Einsatzkräfte Dauer Zwei Wochen Ziel Waldbrandbekämpfung

Konvoi nach Griechenland: Deutsche Feuerwehr kämpft gegen Waldbrand

Bereits im Sommer 2022 haben sich die zerstörerischen Waldbrände in Europa auf einem Rekord-Niveau bewegt. Und auch 2023 ist mit bedrohlichen Hitze- und Dürreperioden, auch auf beliebten Urlaubszielen, zu rechnen. Auf der griechischen Halbinsel Peloponnes wurde die Waldbrandsaison bereits Mitte Juni mit einem Feuer südwestlich von Athen eingeleitet, berichtet die Griechenland Zeitung. Mit Löschfahrzeugen und einem Hubschrauber konnte das Feuer zunächst unter Kontrolle gebracht werden. Es ist davon auszugehen, dass das erst der Anfang gewesen ist. In Griechenland herrscht zwischen Mai und Oktober hohe Waldbrandgefahr, warnt das Auswärtige Amt.

Wegen hoher Waldbrandgefahr: Deutsche Feuerwehr unterstützt in Griechenland. (Symbolfoto) © imago images /Vasilis Papadopoulos

Für die nächsten zwei Wochen unterstützen 20 Einsatzkräfte aus Bayern mitsamt Spezialfahrzeugen und Gerätschaften auf der Waldbrand gefährdeten Halbinsel. Am Morgen des 27. Juni werden sie von Bayerns Innen- und Katastrophenschutzminister Joachim Herrmann mit dankbaren Worten für „diesen so wichtigen und selbstlosen Einsatz“ aus München verabschiedet.

Ziel des Einsatzes ist es, vor Ort mit einem ausgereiften und bundesweit anerkannten Konzept zu unterstützen, heißt es in einer Pressemitteilung des Bayerischen Staatsministeriums. „Von der Früherkennung aus der Luft bis hin zum eigentlichen Löscheinsatz können wir auf das zuverlässige Engagement der haupt- und ehrenamtlich tätigen Kräfte zählen“, so Hermann.

EU-Katastrophenschutz unterstützt Griechenland und andere Waldbrandregionen – deutsche Feuerwehr legt vor

Der Einsatz in Peloponnes ist Teil eines EU-Katastrophenschutzprogramms: In europäischer Zusammenarbeit sollen die am stärksten von Waldbränden betroffenen Regionen im Mittelmeer unterstützt werden. 75 Prozent der Einsatzkosten werden daher von der EU übernommen. Neben akuter Hilfeleistung vor Ort soll das entsandte Personal auf Peloponnes wertvolle Erfahrungen sammeln und sich im Austausch mit Einsatzkräften vor Ort weiterentwickeln.

Der Austausch von Erfahrungen, Know-How und Technik zwischen den EU-Mitgliedsländern ist bei der Waldbrandbekämpfung von herausragender Bedeutung, um den wachsenden Anforderungen gerecht zu werden.

Der Einsatz kann in der Vorbereitung auf die folgenden Waldbrandeinsätze der EU-Initiative helfen. So sollen die Rückkehrer in Bayern als Multiplikatoren für die internationale Waldbrandbekämpfung zur Verfügung stehen und im neuen „EU Waldbrandmodul“ eingesetzt werden. Im Juli und August sollen rund 450 europäische Feuerwehrleute aus zehn teilnehmenden Mitgliedsstaaten in Griechenland, Portugal und Frankreich stationiert werden. Mehr Ausrüstung, bessere Früherkennung und Co. – auch mit weiteren Maßnahmen wappnet sich Europa gegen Waldbrände. (Felina Wellner/dpa)