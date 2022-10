Kompletter Stillstand: Fernverkehr in Norddeutschland eingestellt

Von: Alina Schröder

Teilen

Im Norden Deutschlands kommt es zum Stillstand des Fernverkehrs. © Bodo Marks/dpa

In Norddeutschland steht der Fernverkehr komplett still. Darüber informiert die Deutsche Bahn. Mehrere Verbindungen sind betroffen.

Berlin – Am Samstag (8. Oktober) kommt es zu erheblichen Beeinträchtigungen im Bahnverkehr: Eine technische Störung führt nach Angaben der Deutschen Bahn in Norddeutschland derzeit zum kompletten Stillstand im Fernverkehr. Betroffen seien alle ICE- sowie IC- und EC-Züge in Norddeutschland, teilte die Bahn am Samstagmorgen mit.

„Es gibt derzeit keine Reisemöglichkeiten mit dem Fernverkehr von/nach Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen in/aus Richtung Kassel-Wilhelmshöhe, Berlin und NRW“, heißt es auf der Website der Deutschen Bahn. Auch sei der Verkehr zwischen Berlin, Hannover und NRW eingestellt. (asc/dpa)