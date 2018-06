Dieser Mann hat sein Gedächtnis verloren - Polizei steht vor einem Rätsel

Wer kennt ihn?

+ © Syd- og Sønderjyllands Politi/dpa Deutsch sprechender Mann ohne Gedächtnis in Dänemark gibt Rätsel auf - Polizei bittet um Hilfe. © Syd- og Sønderjyllands Politi/dpa

Er kann sich weder an seinen Namen noch an seine Herkunft erinnern - doch er spricht Deutsch mit eine Akzent. Die Polizei in Dänemark steht vor einem Rätsel. Wer ist dieser Mann?

Kopenhagen - Die Polizei im Süden Dänemarks bittet um Hilfe bei der Identifizierung eines Mannes, der sein Gedächtnis verloren hat. Er könne sich weder an seinen vollen Namen noch an seine Herkunft erinnern, hieß es am Freitag in einer Mitteilung.

Mann ohne Gedächtnis - Polizei bittet um Hilfe

Der Unbekannte sei etwa 50 Jahre alt und 1,80 Meter groß. Er spreche Deutsch mit Akzent - möglicherweise komme er aus Polen und heiße Karol, so die Polizei in Syd- und Sonderjylland. Anfang Juni habe er einen Tag im Krankenhaus von Aabenraa unweit der deutschen Grenze verbracht.

dpa