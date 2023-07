Deutliche Temperaturunterschiede in Deutschland

Teilen

Kocherlball am Chinesischen Turm in Münchens Englischem Garten: Das Wetter hat es nicht so gut gemeint mit den Frühaufstehern. © Uwe Lein/dpa

Der Norden zeigt sich in den kommenden Tagen von seiner kühlen Seite. Im Süden herrscht ein anderes Bild vor: feuchtwarme bis heiße Luft bei maximal 31 Grad.

Offenbach - Kühler Norden und gewittrig-warmer Süden: Die Temperaturen in Deutschland klaffen in den kommenden Tagen deutlich auseinander. Im Norden sagen sich zum Wochenstart Schauer und kurze Gewitter an bei maximal 24 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach am Sonntag mitteilte. An der Nordsee blieben die Temperaturen sogar unter 20 Grad.

Ganz anders ist die Situation im Süden und Südwesten, hier dominiert laut DWD weiter feuchtwarme bis heiße Luft bei maximal 31 Grad. Am Montag und Dienstag seien von den Alpen bis zur Donau und bis zum Schwarzwald tagsüber Regengüsse und kräftigere Gewitter möglich. Auch einzelne Unwetter mit Starkregen seien hier nicht ausgeschlossen.

„Die Mitte des Landes hingegen steht zwischen den Stühlen“, sagte DWD-Meteorologe Sebastian Altnau. Hier wird zum Wochenstart freundliches Sommerwetter erwartet mit 24 bis 28 Grad. An dem Temperaturgefälle von nur rund 20 Grad an den Küsten bis hin zu etwa 30 Grad im Süden und Südwesten dürfte sich Altnau zufolge auch zur Wochenmitte kaum etwas ändern. Ganz hohe Temperaturen wie etwa die am Samstag gemessenen mehr als 38 Grad im fränkischen Möhrendorf-Kleinseebach werden zunächst nicht mehr erwartet. dpa