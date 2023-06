Rammstein-Vorwürfe: Olli Schulz ist sich sicher - „War doch klar, dass das Ding irgendwann explodiert“

Von: Bjarne Kommnick

Teilen

Der Rammstein-Frontsänger Till Lindemann ist seit Tagen mit schweren Vorwürfen konfrontiert. Olli Schulz ist sich sicher, dass „das Ding explodiert“.

München – Seit einigen Tagen sieht sich Rammstein-Frontmann Till Lindemann mit Vorwürfen von sexuellen Übergriffen und Machtmissbrauchs konfrontiert, nachdem mehrere junge Frauen von mutmaßlich traumatischen Erfahrungen auf Konzerten der Band berichtet hatten. Auch Olli Schulz und Jan Böhmermann haben das Thema in ihrem Podcast „Fest und Flauschig“ am Wochenende aufgegriffen. Schulz, der sich selbst als „langjähriger Rammstein-Fan“ bezeichnet, wütet über die Vorfälle. Dabei scheint er kein Blatt vor den Mund zu nehmen.

„War klar, dass das Ding explodiert“: Olli Schulz wütet über Rammstein

Eigentlich bezeichnet Schulz Rammstein-Konzerte als „die größte, die geilste Liveshow“, die er je miterlebt habe. Des Öfteren sei er per Einladung der Band persönlich auf die Konzerte gekommen. Damit ist nun Schluss für ihn, wie er selbst erklärt: „Ich würde nie wieder auf die Gästeliste.“ Über die Vorwürfe sagt er: „Ich liebe diese Band als Produkt, ich liebe die Konzerte und es tut mir in meiner Seele weh“.

Rammstein-Frontsänger Till Lindemann ist seit einigen Tagen mit schweren Vorwürfen konfrontiert. © dpa/Christophe Gateau

Für ihn seien die Vorwürfe nicht ganz aus dem Nichts gekommen: „Ich weiß, dass es innerhalb der Band schon seit Jahren Verwerfungen gibt“, so Schulz und beschreibt weiter: „Das war doch klar, dass das Ding irgendwann explodiert“ und glaubt auch, dass Lindemann mit seinem Verhalten „die Band zerstören wird“. Rammstein spielte kurz nach den Vorwürfen trotz Protesten ein Konzert im ausverkauften Olympiastadion in München.

„Gibt es nichts schönzureden“: Olli Schulz sauer auf Till Lindemann

Über die Vorwürfe der sexuellen Übergriffe und des Machtmissbrauchs erklärt er: „Da gibt es nichts schönzureden, das ist einfach nur dreckig“, wütet er und fährt fort: „Und deshalb wird ihm das auch zurecht um die Ohren fliegen, das hat nichts mit Cancel Culture zu tun, das hat was mit Dummheit zu tun.“ Dabei spielt er auch auf ein „Gefälle zwischen Star und Groupie“ an, das vom Star nicht ausgenutzt werden dürfe.

„Alles andere ist verlogene Ausnutzung“: Olli Schulz fordert, Bands müssen ihren Fans Sicherheitsgefühl bieten

Stattdessen „bist du als Band deinen Fans verpflichtet, ein sicheres Gefühl zu geben, wenn sie auf dein Konzert kommen, alles andere ist verlogene Ausnutzung“, so Schulz und glaubt, dass selbst viele, die sich freiwillig auf den Rammstein-Frontmann eingelassen haben könnten, dies in ein paar Jahren bereuen würden und „erkennen, dass das nicht meine Freiheit ist, sondern dass mich da jemand ausgenutzt hat“.

Zwar könne er kein Urteil darüber bilden, wie sehr die anderen Bandmitglieder von Rammstein in die Masche involviert gewesen wären, die Schulz als „systematisches Problem“ bezeichnet. Dennoch vermutet er: „Das ist nur noch das Produkt, das die zusammenhält, die sind keine sechs Freunde mehr, das sind Familienväter, gesetzte Leute, außer Till Lindemann, der dieses Ding irgendwie weiter fahren will“. Auch wenn die aktuellen Vorwürfe schwer wiegen, gilt weiterhin die Unschuldsvermutung.

Vor dem zweiten Konzert in München schaltete die Band Rammstein daher ihre Anwälte ein. Die Vorwürfe seien „ausnahmslos unwahr“, heißt es in einer Stellungnahme der Anwälte. Gegen einzelne Personen, die behaupten, von Lindemann unter Betäubungsmitteln gesetzt und so gefügig gemacht worden zu sein, gehe man rechtlich vor. Auch die Berichterstattung vieler Medien werde geprüft und dagegen gegebenenfalls rechtliche Schritte eingeleitet.

Transparenzhinweis vom 8. Juni 2023, 18:30 Uhr: Dieser Artikel wurde mit den Aussagen von Till Lindemanns Anwälten ergänzt.