„Das ist schon schlimm“: Zahlreiche Regionen in Österreich von Wintereinbruch überrascht

Von: Bettina Menzel

Die Hochalpenstraße auf dem Großglockner in Österreich im Mai 2023. Im Juli fiel am Großglockner Neuschnee (Symbolbild). © IMAGO/imageBROKER/GoMaierhofer

In den Alpen fiel mitten im Hochsommer Schnee. Die Touristen zeigten sich von den Schneewehen in Tirol überrascht – Meteorologen bleiben indes unbeeindruckt.

Sölden – Auf die Hitzewelle folgt der Kälteeinbruch: In den österreichischen Alpen sank die Schneefallgrenze am Mittwoch (25. Juli) auf unter 2000 Meter. Mitten im Hochsommer schneite es in Tirol und Vorarlberg in Österreich plötzlich, etwa im bekannten Skigebiet Sölden, auf dem Großglockner und am Tisenjoch, wie Wetter.at berichtete. Touristen zeigten sich überrascht vom ungewöhnlichen Wintereinbruch – doch lange bleibt die Schneedecke nicht erhalten.

Wetter in Österreich: Bis zu 13 Zentimeter Neuschnee an einem Tag in den Tiroler Alpen

In der Nacht auf Donnerstag fielen mancherorts in den Alpen bis zu dreizehn Zentimeter Neuschnee. Die Touristen zeigten sich überrascht. „Es fühlt sich an wie im tiefsten Winter, das ist schon schlimm, aber auch schön!“, so ein Wanderer gegenüber Bild.de. Die Totalp-Hütte liegt auf 2385 Metern Höhe in Rätikon in Vorarlberg. Dort reichte die Schneedecke sogar aus, um einen kleinen Schneemann zu bauen. Schnee mitten im Hochsommer ist aus Sicht von Meteorologen in den Alpen nicht sonderlich ungewöhnlich. „Wir erleben es seit einigen Jahren nur immer seltener“, sagt der Wetterexperte Thomas Rinderer laut einem ORF-Bericht.

Denn in den Alpen wird es immer wärmer, wodurch Alpengletscher schneller schmelzen, Permafrost taut und Berggipfel bröckeln. Seit 1990 habe sich etwa der Gletscher „Gurgler Ferner“ im Ötztal um 300 Meter zurückgezogen, davon allein in den vergangenen zehn Jahren um 100 Meter, sagt Geograf Tobias Hipp vom Deutschen Alpenverein (DAV) der dpa zum Thema. Im Jahr 2022 war die Nullgradgrenze im Juli auf über 5000 Höhenmeter gestiegen – ein Hitzerekord. Auch im vergangenen Winterhalbjahr, das von November 2022 bis April 2023 geht, war es überdurchschnittlich warm in den Alpen, wie die Studie Alpenklima des Deutschen Wetterdienstes und von GeoSphere Austria zeigte.

Wetteraussichten für Österreich: Bis zu 30 Grad am Freitag

So weiß wie jetzt bleibt es in den Alpen nicht lange. Laut Wetter-Experten klettern die Temperaturen bereits in den kommenden Tagen wieder kräftig, teilweise in den zweistelligen Gradbereich. Am Freitag dominieren Angaben von Wetter.at zufolge bis zum Vormittag zunächst Wolkenfelder im Osten des Landes, im Anschluss zeigt sich überwiegend die Sonne. Am Nachmittag bilden sich über dem Bergland Quellwolken, die örtlich zu Schauern oder Gewittern anwachsen können. Die Temperaturen liegen zwischen zehn und maximal 30 Grad.

Am Samstagvormittag nehme die Gewitterneigung von West nach Ost zu, wie der meteorologische Dienst Österreichs ZAMG berichtete. Gegen Abend und in der Nacht gebe es dann ergiebigere Niederschläge. Die Temperaturen liegen am Samstag zwischen 13 und maximal 31 Grad. Die nächste Kaltfront überquert Österreich laut ZAMG dann voraussichtlich am Dienstag von Westen, wobei die Tageshöchsttemperaturen zu Beginn der kommenden Woche dennoch bei 27 Grad liegen.