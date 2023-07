Der Juli startet eher frisch und wechselhaft

Regnerisches Wetter mit verschlossenen Strandkörben am Strand von Warnemünde. © Frank Hormann/dpa

Der Sonntag und die neue Woche geben sich eher durchwachsen. Sommerliche Temperaturen sind am ehesten in der Mitte Deutschlands zu erwarten.

Offenbach - Nach einem ausgesprochen sonnenreichen Juni ist der Juli eher frisch und wechselhaft gestartet. Daran ändert sich auch in den kommenden Tagen nicht viel, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtet. Am Sonntag sorgt das Tief „Otto“ im Norden für böigen Wind und Schauer von der Nordsee. Im Rest des Landes dominieren noch Wolken und Trockenheit. Sommerliche Temperaturen um 25 Grad sind in einem Gebiet von der Rhein-Main-Region bis zur Lausitz möglich. Sonst aber wird die 25-Grad-Marke eher selten erreicht.

Am Montag ändert sich an den wenig hochsommerlichen Temperaturen kaum etwas. An den Küsten bleibt es wechselnd bewölkt mit wenigen Schauern. Auch an den Alpen kann es hin und wieder einen Schauer geben. Die Temperaturen bleiben meist unter 25 Grad. Auch an den Folgetagen erwarten die Meteorologen einen Mix von Sonne und Wolken mit gelegentlichen Schauern. Auch Gewitter sind wieder wahrscheinlich. dpa