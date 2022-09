Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht – endlich startet die Serie

Von: Susanne Kröber

Mit „Die Ringe der Macht“ startet bei Amazon Prime Video die mit Spannung erwartete „Herr der Ringe“-Serie. Die wichtigsten Infos gibt es hier im Überblick.

Eine Milliarde US-Dollar. So viel hat sich Amazon die „Herr der Ringe“-Serie „Die Ringe der Macht“ kosten lassen. Sicher, für einen Multimilliardär wie Amazon-Gründer Jeff Bezos ist das machbar, aber trotzdem ist die Anspannung vor dem Start der neuen „Herr der Ringe“-Serie groß, schließlich ist „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ die bisher teuerste Serie der TV-Geschichte.

Serie zu Herr der Ringe: Die Ringe der Macht: „Papa, bitte versau das nicht“

Bei der Weltpremiere von „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ in London verriet Jeff Bezos, dass er seit seiner Jugend großer Fan der Werke von J. R. R. Tolkien ist, auch seine eigenen Kinder seien inzwischen begeisterte Tolkien-Leser, so Bezos laut Variety-Magazin. Sein Sohn habe ihm auch direkt einen guten Tipp mit auf den Weg gegeben. „Nachdem Amazon bei dem Projekt eingestiegen ist, kam mein Sohn eines Tages zu mir, schaute mir in die Augen, ganz ernsthaft, und sagte: ‚Papa, bitte versau das nicht.‘“

In den „Der Herr der Ringe“- und „Der Hobbit“-Filmen spielte Cate Blanchett Galadriel, ab 2. September 2022 ist Morfydd Clark in der Prime-Serie „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ als Elbin Galadriel zu sehen. © picture alliance/dpa/Amazon Studios/Matt Grace

250 Millionen US-Dollar bezahlte Amazon 2017 für die Rechte an J. R. R. Tolkiens Werken, geschätzte 750 Millionen kamen für die Produktion der „Herr der Ringe“-Serie hinzu. Am 2. September ist es jetzt endlich so weit – dann entscheiden die Fans, ob „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ zum Milliarden-Flop wird oder sämtliche Streaming-Rekorde bricht. Deutlich wahrscheinlicher ist dabei letzteres, denn die Vorfreude auf die Fantasy-Serie unter den „Herr der Ringe“-Fans ist riesig.

Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht – Start der Serie, Länge, Episoden

Beim Verkauf der Rechte an Amazon wurde festgelegt, dass es insgesamt fünf Staffeln von „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ geben soll. Ab dem 2. September 2022 ist die erste Staffel bei Prime Video zu sehen, los geht es mit einer Doppelfolge. Insgesamt umfasst Staffel 1 von „Die Ringe der Macht“ acht einstündige Folgen, die nach dem Start am 2. September dann jeweils wöchentlich bei der Streaming-Plattform veröffentlicht werden. Die Serie „Die Ringe der Macht“ kann über Amazon gestreamt werden.

„Herr der Ringe“-Serie: Schauspieler, Regisseur, Showrunner – sie sind bei „Die Ringe der Macht“ dabei

Bei der „Der Hobbit“-Filmtrilogie (2012-2014) von Regisseur Peter Jackson gab es ein Wiedersehen mit vielen Stars der „Der Herr der Ringe“-Trilogie, die in den Jahren 2001, 2002 und 2003 in den Kinos zu sehen war. Doch die Handlung der Prime-Serie „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ ist weit vor den Ereignissen der Kinofilme angesiedelt. Zwar spielen wichtige Charaktere wie Galadriel, Elrond oder Isildur auch in der „Der Herr der Ringe“-Serie eine wichtige Rolle, sie werden allerdings von anderen Schauspielern dargestellt.

Besetzung:

Galadriel: Morfydd Clark

Elrond: Robert Aramayo

Isildur: Max Baldry

Bronwyn: Nazanin Boniadi

Theo: Tyroe Muhafidin

König Gil-galad: Benjamin Walker

Prinzessin Disa: Sophia Nomvete

Prinz Durin IV: Owain Arthur

Nori: Markella Kavenagh

Poppy Proudfellow: Megan Richards

Arondir: Ismael Cruz Córdova

Der Fremde: Daniel Weyman

Die Serie ist der Star – große Namen sucht man unter den „Die Ringe der Macht“-Darstellern vergebens. Das kann sich beim erwarteten Erfolg des TV-Spektakels aber ganz schnell ändern. In den ersten beiden Folgen führt der Spanier Juan Antonio Bayona Regie, der 2018 mit „Jurassic World: Das gefallene Königreich“ seinen bisher größten Hit landete. Und die beiden Showrunner der „Herr der Ringe“-Serie, Patrick McKay und J. D. Payne, haben zuvor auch nicht im Ansatz ein Projekt dieser Größenordnung geleitet.

Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht: Inhalt – darum geht es in der Prime-Serie

Inhaltlich ist „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ im Zweiten Zeitalter von Mittelerde angesiedelt. Nach dem Sieg über Melkor, von den Elben auch Morgoth genannt, scheint zunächst Frieden einzukehren. Aber durch Sauron, einen der Diener Morgoths, und seine Orks, droht bereits neues Ungemach. Konkrete Details der Handlung wurden vor dem Start der „Herr der Ringe“-Serie nicht bekannt gegeben, nicht umsonst soll der Bereich, in dem die Drehbuchautoren arbeiten, einem Hochsicherheitstrakt gleichen, wie Jennifer Salke, Chefin der Amazon Studios, gegenüber The Hollywood Reporter durchblicken ließ.

Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht: Drehorte und Dreharbeiten der ersten Staffeln

Eigentlich sollte die erste Staffel von „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ hauptsächlich in Schottland und Irland gedreht werden, schlussendlich fanden die Dreharbeiten dann doch größtenteils in Neuseeland statt, wie schon bei den „Der Herr der Ringe“- und „Der Hobbit“-Filmtrilogien. Die zweite Staffel wird laut Amazon aktuell in Großbritannien produziert.

Im Gespräch mit der Filmzeitschrift Empire kündigte J.D. Payne auf jeden Fall bereits an: „Wir wissen sogar schon, wie die letzte Einstellung der letzten Episode sein wird. Die Rechte, die Amazon gekauft hat, sind für eine 50-stündige Serie. Sie wussten von Anfang an, wie groß der Rahmen sein würde – das ist eine große Geschichte mit klarem Anfang, klarer Mitte und klarem Ende. Es gibt Dinge in der ersten Staffel, die sich erst in Staffel 5 auszahlen werden.“