Dammbruch in Laos sorgt für heftige Überflutung: Todesopfer und hunderte Vermisste

Staatsmedien berichten

+ © Screenshot/Google Maps Die südöstlichen Provinz Attapeu in Laos. © Screenshot/Google Maps

Ein Staudamm in Laos ist am Montagabend gebrochen und hat die Region mit fünf Milliarden Kubikmeter Wasser überflutet. Hunderte Menschen werden vermisst.

Nach einem Dammbruch im südostasiatischen Laos werden hunderte Menschen vermisst. Der Staudamm eines im Bau befindlichen Wasserkraftwerks in der südöstlichen Provinz Attapeu sei am Montagabend (Ortszeit) gebrochen und habe die Umgebung mit fünf Milliarden Kubikmeter Wasser überflutet, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur des autoritär regierten Landes am Dienstag. Dabei habe es Todesopfer gegeben, hunderte weitere Menschen würden noch vermisst.

dpa