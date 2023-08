Grausiger Fund in Dänemark: Illegales Massengrab mit 50 Pferde-Leichen

Von: Stefan Winterbauer

In Dänemark hat die Polizei ein Massengrab mit rund 50 toten Pferden entdeckt. Das Gestüt war bereits seit langem im Visier von Tierschützern und Behörden.

Viborg – Es muss ein Bild des Grauens gewesen sein: Bei einer unangemeldeten Kontrolle entdeckte die dänische Polizei gemeinsam mit Mitarbeitern der veterinär- und Lebensmittelbehörde ein Massengrab mit rund 50 toten Pferden auf dem Gelände des Gestüts Viegård, wie unter anderem der dänische SenderTV Midtvest berichtet. Von einigen der toten Tiere existieren nur noch die Knochen, andere Kadaver sind noch weitgehend erhalten. Wie die Pferde zu Tode kamen, ist noch unklar. Die Tier-Leichen werden an die Universität Kopenhagen gebracht, wo die Todesursachen untersucht werden.

Pferde-Misshandlungen gibt es immer wieder, auch hierzulande. Zuletzt wurden in Winsen und Seevetal verletzte und tote Pferde entdeckt.

Pferde-Massengrab: Gestüt schon lange im Visier von Tierschützern und Behörden

Das Gestüt Viegård hat schon lange einen katastrophalen Ruf. Auf Social Media wurden immer wieder Bilder von abgemagerten Tieren gepostet, Mitarbeiter und Tierschützer haben auch bereits mehrfach Anzeigen gegen Gestütsinhaber John Byrialsen wegen Misshandlung der Tiere gestellt. 2011 und 213 wurden am polnischen Standort des Gestüts schon einmal 64 Pferde von Behörden beschlagnahmt. Auch das Gestüt in Dänemark wurde immer wieder kontrolliert, allerdings ohne Folgen. Zwar gab es in regelmäßigen Abständen Anschuldigungen wegen Misshandlungen von Tieren und auch Fotos und Videos von abgemagerten Pferden, die Behörden schritten aber jahrelang nicht ein.

Im Juni veröffentlichte der Amerikaner Tyrell Cotant, der angibt, drei Wochen in dem Gestüt Viegård gearbeitet zu haben, dann eine ganze Reihe schrecklicher Bilder auf Facebook. Er dokumentierte halb verhungerte Tiere, verschimmeltes Futter und die fehlende medizinische Versorgung der Pferde. Nach der Veröffentlichung bei Facebook demonstrierten fast wöchentlich Tierschützer vor dem Gestüt. Die Facebook-Gruppe „STOP mishandlingen på Viegård Stutteri ApS“ gewann innerhalb kurzer Zeit über 17.000 Mitglieder. Eine andere Gruppe, die sich mit den Zuständen auf dem Gestüt auseinandersetzt („Stop Vanrøgt Af Dyr Bag Hegn“) kommt sogar auf knapp 25.000 Mitglieder.

Tier-Misshandlungen auf Pferde-Hof: Notrufknopf kann helfen

Die Bilder von Cotant und die ausufernden Demonstrationen riefen erneut die Behörden auf den Plan und schließlich wurde das Pferde-Massengrab entdeckt. Die Polizei will sich zu den Funden auf dem Gelände des Gestüts noch nicht detailliert äußern, da die Ermittlungen noch andauern.

Hans Jørn Laursen, der Direktor für Technologie und Umwelt der Gemeinde Viborg, wurde bei einer Pressekonferenz anlässlich des grausigen Funds deutlicher: „Wir vermuten, dass eine Reihe von Pferden eingeschläfert und verscharrt wurde, nachdem wir im Juni Probleme mit mageren und kranken Pferden, sowie Massengräber auf dem Gestüt gemeldet hatten. Der Fall verdeutlicht, wie wichtig es für uns als Tierschutzorganisation ist, einen Notrufknopf zu haben, damit wir als Gesellschaft sicherstellen können, dass Tieren in Not schnell geholfen wird.“

Abgemagerte Pferde und Massengrab: Gestütsbesitzer will nichts bemerkt haben

Der Gestütsbesitzer John Byrialsen erklärte gegenüber TV Midtvest, von Problemen und abgemagerten Tieren in seinem Gestüt nichts mitbekommen zu haben: „Wenn man so viele Pferde hat wie ich, ist es nichts Ungewöhnliches, wenn eines ein wenig dünn ist.“ Byrialsen ist kein Unbekannter in der Pferdesport-Szene. Er züchtet Dänische Warmblüter. Seine Tiere sind bereits bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften gelaufen.

Fälle von Tierquälerei sorgen leider immer wieder für Aufsehen, meist allerdings in Einrichtungen der Massentierhaltung und nicht in Gestüten. So deckte eine Aktivisten-Gruppe der Soko Tierschutz unlängst im Emsland schreckliche Zustände in einem Masthähnchen-Stall auf. Beschäftigte hatten die Vögel teils bei lebendigem Leib aufgespießt.