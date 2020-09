Costa Blanca: Strand im Corona-Herbst - In Spanien Sonne oder Tsunami-Welle?

Gedanken zur Corona-Krise

+ © Ángel García Altes Boot der Salzindustrie der Costa Blanca an Playa Tamarit. © Ángel García

Herbst-Anfang in Spanien am Strand an der Costa Blanca. Folgt auf Corona-Pandemie nun die Tsunami-Welle einer neuen Krise, oder doch eine Sonne neuer Hoffnung?

An der Playa Tamarit im Süden von Alicante sitze ich im Meer, begrüße den Herbst und versuche nicht, die Coronavirus*-Krise zu vergessen. Vielmehr erinnert mich die Umgebung der Playa an den bisherigen Verlauf der Pandemie in Spanien*, wie costanachrichten.com* berichtet. Die Wachtürme der Küste - gegen Piraten-Angriffe - erzählen vom Ausbruch der Corona-Krise von China bis nach Spanien*. Die Ruinen der alten Salzindustrie hingegen mahnen: Auch scheinbar unersetzliche Dingen haben ein Ende.

Das Coronavirus wird, auch an der Costa Blanca*, eine veränderte Welt hinterlassen. Viele Menschen beunruhigt das. Andere sind von der Pandemie einfach nur noch genervt. Ich hingegen lasse - im Meer vor der Playa bei Alicante auf den Herbst wartend - ruhig jede Welle gewähren, die hinter meinem Rücken entsteht. *costanachrichten.com ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.