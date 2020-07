Corona: Besorgniserregende Berechnung - drei Länder stellen 40 Prozent der Covid-19-Fälle

Weltweiter Pandemie-Ticker

+ © picture alliance/dpa / K.C. Alfred Im US-amerikanischen San Diego sonnen sich Menschen dicht an dicht. Die Vereinigten Staaten weisen die meisten Corona-Fälle auf. © picture alliance/dpa / K.C. Alfred

Die weltweite Corona-Lage ist weiterhin prekär - und das vor allem in drei Ländern, wie eine beunruhigende Berechnung zeigt.

Das Coronavirus ist weiterhin allgegenwärtig.

ist weiterhin allgegenwärtig. Obwohl sich die Infektionslage zuletzt zu entspannen schien.

sich die Infektionslage zuletzt zu entspannen schien. Vor allem drei Länder sind besonders stark von Covid-19 betroffen. Das zeigt auch eine düstere Berechnung.

München - Die Corona-Pandemie hat die Welt nun schon seit etwa einem halben Jahr im Griff. Ist die Gefahr gebannt? Blickt man auf die Lage in den hiesigen Covid-19-Brennpunkten*, muss diese Frage klar verneint werden. Aber auch an Orten, an denen sich die Situation zu entspannen schien, schnellten die Infektionszahlen zuletzt in die Höhe.

So reagierte Österreich am Dienstag (21. Juli) etwa mit Verschärfungen in puncto Maskenpflicht, während aus Ägypten oder dem Iran besorgniserregende Zahlen gemeldet wurden.

Coronavirus: Besorgniserregende Berechnung - Brasilien, Indien und die USA am schlimmsten betroffen

Am schlimmsten ist die Situation indes weiterhin in Brasilien, Indien sowie den USA. Dieses Trio weist laut Johns-Hopkins-Universität (JHU) knapp sechs Millionen Covid-19-Fälle auf. 5.950.238 der weltweit 14.735.331 Corona-Fälle kommen aus Brasilien, Indien oder den USA. Das sind mehr als 40 Prozent (Stand: 21. Juli, 16 Uhr).

Diese Zahlen wirken umso besorgniserregender, wenn man sich die Bevölkerungszahlen der Länder ansieht. Indien (1,353 Mrd.), Brasilien (209,5 Mio.) sowie die Vereinigten Staaten (328,2 Mio.) stellen ziemlich genau ein Viertel der Weltbevölkerung. Dennoch verzeichnen sie 40,3 Prozent der Corona-Fälle.

Coronavirus: Brasilien, Indien, USA - auch bei Todeszahlen traurige Spitze

Dieses bedrohliche Bild spiegelt sich auch in der Statistik der Corona-Toten wider. Mit 249.116 Toten stellt das Trio auch hier mehr als 40 Prozent der weltweit registrierten 610.654 Fälle - nämlich 40,8.

In Brasilien sind seit Montag mehr als 80.000 Menschen im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben, wie aus Daten des Gesundheitsministeriums in Brasília hervorgeht, die sich mit denen der JHU decken. Demnach stieg die Zahl der Corona-Toten auf 80.120. Zuletzt waren täglich rund 1000 Todesfälle gemeldet worden, vergangene Woche durchbrach Brasilien die Marke von zwei Millionen bestätigten Infizierten.

Nur in den USA* wurden bislang mehr Infektionen und Todesfälle (140.915) in der Corona-Pandemie verzeichnet. Indien kommt auf eine vergleichsweise niedrige Zahl von 29.082 Verstorbenen.

+ Repräsentanten der am stärksten von Corona betroffenen Ländern: US-Präsident Donald Trump (l.) und Brasiliens Machthaber Jair Bolsonaro. © picture alliance/dpa / Alan Santos

Coronavirus: Brasilien, Indien, USA - ein Ende der Pandemie scheint nicht in Sicht

Die tatsächlichen Zahlen in Brasilien dürften unterdessen aber noch weit höher liegen, auch weil das Land sehr wenig testet. Wissenschaftliche Studien und Schätzungen von Organisationen legen nahe, dass sich mindestens siebenmal so viele Menschen infiziert haben wie bisher bekannt, und doppelt so viele wie erfasst gestorben sind. Im größten Land Lateinamerikas scheint ein Ende der Pandemie also nicht in Sicht - Stand jetzt gilt dies auch für Indien und die USA. (as) *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Netzwerks.