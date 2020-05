Sommerurlaub trotz Corona: Spanien und Türkei machen sich für Deutsche bereit, Tui-Chef empfiehlt fünf Länder

„Kein Grund für dauerhaften Tourismus-Lockdown “

In einigen Ländern soll Sommerurlaub trotz der Corona-Pandemie möglich sein. Spanien kündigte nun die Grenzöffnung für Touristen an. Wie stehen die Chancen für die Türkei?

Viele Deutsche wollen bereits Pläne für ihren Sommerurlaub schmieden. Bisher gilt jedoch eine weltweite Reisewarnung bis zum 14. Juni.

In Spanien drängt die Bevölkerung auf die Grenzöffnung, die Politik nannte nun einen Zeitpunkt.

Fünf Urlaubsländer laut Tui-Chef Joussen „sehr gut vorbereitet".

Urlaub trotz Corona: Türkei hofft aus deutsche Touristen

Update vom 24. Mai 2020: Deutschland hat im März aufgrund der Corona-Pandemie eine weltweite Reisewarnung bis zum 14. Juni ausgesprochen. Die Grenzen zu den EU-Nachbarländern sind bisher für Touristen geschlossen. Zahlreiche Reisende werden an der Rück- und Weiterreise gehindert.

Vor den Sommerferien soll die weltweite Reisewarnung für alle EU-Länder aufgehoben werden. Außenminister Heiko Maas will diese durch einzelne Reisehinweise ersetzen. Wie mit Ländern außerhalb der EU verfahren wird, ist noch unklar.

Die türkische Regierung erwartet, dass die Bundesregierung ihre weltweite Reisewarnung noch vor den Sommerferien auch für die Türkei aufhebt. Die Türkei sei ab Mitte Juni bereit, Touristen aus dem Ausland zu empfangen, sagte der türkische Botschafter in Berlin, Ali Kemal Aydin gegenüber der Nachrichtenagentur dpa.

„Es ist offensichtlich, dass wir im Gegensatz zu vielen anderen Ländern die Covid-19-Krise erfolgreich überwinden“, sagte Aydin der dpa. Die Türkei habe die nötigen Vorkehrungen für sicheren Tourismus früher definiert. Die Aufnahme des Flugverkehrs sei bereits in Vorbereitung. Nach Inlandflügen wird, laut Aydin, der Flugbetrieb voraussichtlich schrittweise vor Mitte Juni mit internationalen Flügen ausgeweitet.

Grenzöffnung für Touristen aus Deutschland geplant Hotel-Saison Strände Sehenswürdigkeiten Italien 3. Juni ohne Quarantäne für Touristen aus dem Schengenraum Keine Starttermine - Südtirol will bereits ab dem 25. Mai Hotels/Ferienwohnungen öffnen Spanien ab Juli Touristen in kontrollierter Form - Ausnahmezustand noch bis zum 7. Juni in Spanien. - Einreise aus dem Schengenraum derzeit nahezu unmöglich (wenn nur mit 14-tägiger Quarantäne) Österreich 15. Juni Restaurants sind schon offen - Hotels, Museen sollen bis Ende Mai folgen Frankreich ab 15. Juni für Reisende aus Deutschland noch keine Entscheidung Regionale Behörden öffnen. Griechenland Einreise aus dem Ausland derzeit mit 14-tägiger Quarantäne (Stand: 24. Mai). - Neustart des Tourismus ab 1. Juli geplant. 1. Juli Saisonstart für ausländische Touristen - Sehenswürdigkeiten sind wieder geöffnet - einige Strände wieder geöffnet Dänemark Grenzen noch geschlossen. Anfang Juni weitere Schritte Einreise für deutsche Touristen eventuell mit Mietvertrag für Ferienhaus oder Hotelreservierung. Niederlande ab 1. Juli sollen Urlauber Campingplätze wieder besuchen dürfen. Kroatien ab 9. Mai dürfen Ausländer, die eine Unterkunftsbuchung vorweisen können ohne Quarantäne-Auflagen einreisen. Das gilt auch für Boots- und Immobilienbesitzer. Bulgarien Nur Grenzöffnung zwischen Griechenland und Serbien ab 1. Juni - ohne sonst verpflichtende Quarantäne Türkei Keine Grenzen offen. Türkei plant mit Deutschen Touristen ab 14. Juni

Urlaub trotz Corona: Spanien legt Grenzöffnung fest - Tui-Chef empfiehlt fünf Urlaubsländer

Erstmeldung vom 23. Mai 2020

Madrid - Große Teile der spanischen Bevölkerung leben vom Tourismus, doch die Maßnahmen im schwer von der Corona-Pandemie betroffenen Land dauern an. Nun machte eine Ankündigung der Regierung die Hoffnungen auf eine baldige Wiederaufnahme des Tourismus zunichte. Diese wuchsen, da Corona-Hotspot Italien die Grenzöffnung für Besucher ab dem 3. Juni festgelegt hatte.

Sommerurlaub/Corona: Zeitpunkt für Grenzöffnung in Spanien angekündigt

„Ab Juli wird der Empfang ausländischer Touristen unter sicheren Bedingungen wiederaufgenommen werden“, kündigte Spaniens Ministerpräsident Pedro Sanchez in einer Rede an die Bevölkerung am Samstag an. Der Politiker meinte weiter, man garantiere, „dass die Touristen keine Risiken eingehen werden und auch, dass sie keine Risiken für uns verursachen“.

Auch Verkehrsminister José Luis Ábalos kann der zunehmend unruhiger werdenden Bevölkerung keine guten Neuigkeiten mitteilen. „Wir können nicht die Einreise von Ausländern erlauben, während wir die spanische Bevölkerung noch einer Ausgehsperre unterziehen.“ Der Druck auf die Regierung wird jedoch nicht geringer. Kundgebungen und Proteste in den großen Städten des Landes fordern Sanchez‘ Rücktritt.

Die #Coronakrise trifft #Spanien besonders hart - nur langsam werden die Maßnahmen gelockert. Touristen dürfen erst im Juli wieder einreisen. Indes gehen Tausende Spanier auf die Straße. #Coronavirus https://t.co/v7mdsnzehN — ZDF heute (@ZDFheute) May 23, 2020

Sommerurlaub/Corona: Tui-Chef kündigt Mallorca-Flüge an - Spanien verlängert Notstand

Zwar gab es bereits erste Lockerungen des Lockdowns in Spanien, der Notstand wurde jedoch bis zum 6. Juni verlängert. Mit den Ankündigungen des Tui-Vorstandschefs Fritz Joussen, wonach man „Mitte/Ende Juni den Flugverkehr nach Mallorca wieder aufnehmen“ wolle, hatte man sich wohl etwas zu weit aus dem Fenster gelehnt. „Ab Ende Juni wollen wir pünktlich zu den Sommerferien wieder fliegen“, meinte der Tui-Chef gegenüber der Düsseldorfer „Rheinischen Post“.

Der Vorstandschef des Reisekonzerns Tui, Joussen, kündigt eine Wiederaufnahme des Flugbetriebs zu europäischen Touristen-Zielen im Laufe des Juni an.#TUI #Urlaub #Tourismushttps://t.co/S8Kxpxxcsm — Die Nachrichten (@DLFNachrichten) May 23, 2020

Die beliebten Urlaubsländer Österreich, Griechenland, Zypern, Kroatien und Bulgarien seien ebenfalls sehr gut vorbereitet, so der Tui-Chef. Die Hotel-Saison solle in diesen Ländern spätestens am 1. Juli starten. Mit der Türkei befinde man sich derzeit im Dialog. „Es wird eine Dynamik der Öffnungen geben, weil es keinen Grund für einen dauerhaften Lockdown des Tourismus gibt.“