Schwedens Sonderweg in der Corona-Krise erweist sich immer mehr als Fehlentscheidung. Staatsepidemiologe Tegnell hat erneut Fehler in der Strategie eingestanden.

Der Sonderweg, den Schweden in der Corona-Krise* eingeschlagen hatte, sorgte weltweit für Aufsehen.

in der eingeschlagen hatte, sorgte weltweit für Aufsehen. Das skandinavische Land weist nun aber deutlich höhere Todeszahlen als vergleichbare Länder vor.

als vergleichbare Länder vor. Staatsepidemiologe Anders Tegnell gestand erneut Fehler in der Strategie ein.

Stockholm - Zu Beginn der Corona-Krise blickte ganz Europa und auch große Teile der Welt interessiert nach Schweden. Die Skandinavier hatten sich dazu entschlossen, im Kampf gegen die Pandemie einen Sonderweg zu gehen. Anstatt - wie in Deutschland - einen Lockdown einzuführen, blieben die Geschäfte und Restaurants in Schweden weitestgehend offen. Viel mehr riet die Regierung Älteren und Menschen mit Vorerkrankungen die Öffentlichkeit zu meiden und sich selbst zu isolieren.

Coronavirus in Schweden: Staatsepidemiologe gesteht Fehler ein - „schreckliche“ Todeszahlen

Dieser Sonderweg, der vor allem aus den weiten Teilen Europas kritisch beäugt wurde, scheint sich jedoch als falsche Entscheidung erwiesen haben. Das scheint zumindest die Ansicht vom schwedischen Staatsepidemiologen Anders Tegnell zu sein, der maßgeblich an der Ausarbeitung der Strategie beteiligt gewesen war. Der Mediziner sagte in einem Interview mit einem schwedischen Radiosender, dass das Gesundheitssystem zwar die Pandemie bewältigt hätte, aber die vielen Toten unter den Senioren vermieden hätten werden müssen. Die Todesrate unter den Senioren sei „schrecklich“.

„Wir dachten vermutlich, dass unsere alters-segregierte Gesellschaft uns erlauben würde, eine Situation zu vermeiden wie in Italien, wo verschiedene Generationen viel häufiger zusammenleben. Aber das erwies sich als falsch“, gestand der 64-Jährige ein.

Coronavirus in Schweden: Deutlich höhere Todeszahlen - Sonderweg gescheitert?

Es ist nicht das erste Mal, dass der schwedische Staatsepidemiologe Fehler in der Strategie seines Landes eingesteht. Bereits Anfang Juni äußerte sich Tegnell kritisch im Hinblick auf die steigenden Infektionszahlen. In dem skandinavischen Land wurden bisher über 62.000 Infizierte registriert. Über 5000 Menschen starben an den Folgen einerCovid-19-Erkrankung. Schweden hat mit knapp über 10 Millionen Einwohnern nur etwa ein Achtel der deutschen Bevölkerungsgröße.

Gerade die Infektions- und Todeszahlen pro 100.000 Einwohner sind im Vergleich zu anderen skandinavischen Ländernund auch zu Deutschland sehr hoch. (fd mit dpa)

