Russland: Moskaus Coronavirus-Chefarzt positiv - infizierte er hier auch Putin? 

Auch in Russland breitet sich das Coronavirus immer weiter aus. Besonders in Moskau steigen die Zahlen rasant. Der News-Ticker.

Das Coronavirus* breitet sich immer weiter aus.

Auch Russland ist zunehmend betroffen.

Die Zahl der Infizierten in Moskau steigt rasant.

Update 21.25 Uhr: Im Kampf gegen das Coronavirus in den USA bereitet nun Russland einen Hilfsflug vor. Eine Maschine mit medizinischer Ausrüstung und Schutzkleidung sollte voraussichtlich noch am Dienstag starten. Das sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der Agentur Interfax zufolge.

Angesichts der „schrecklichen epidemiologischen Situation“ habe Russland diese Hilfe angeboten. Kremlchef Wladimir Putin und sein US-Kollege Donald Trump hatten am Montag miteinander telefoniert.

Das Angebot kommt allerdings überraschend, weil die Beziehungen zwischen Moskau und Washington seit Jahren angespannt sind. Die USA werfen Russland unter anderem eine Einmischung in US-Wahlen vor. Peskow sagte: „Jetzt, da ausnahmslos alle von der Situation betroffen sind, gibt es keine Alternative zu einem partnerschaftlichen Handeln.“ Trump hatte von einer „sehr großen Flugzeugladung“ mit medizinischer Ausrüstung aus Russland gesprochen und sich positiv über die Geste geäußert.

Vor einigen Tagen bereits hatte Putin Soldaten nach Italien geschickt, um in der verheerenden Lage Hilfe zu leisten. Wie die Bild-Zeitung nun aber berichtet, soll es sich hierbei mehr um Propaganda gehandelt haben. Die Bild-Zeitung zitiert einen ehemaligen Offizier der italienischen Armee. Ihm zufolge nutze Russland die Lkw, in denen sich Lieferungen befinden sollen, nur, „um seine Fahnen zu schwingen. Das ist ein PR-Aktion. Das mitgebrachte Material ist nicht 80 Prozent nutzlos, sondern 100 Prozent.“

Russland: Moskaus Corona-Chefarzt positiv - infizierte er hier auch Putin?

Update 16.44 Uhr: Moskaus prominentester Coronavirus-Chefarzt hat sich mit der hochansteckenden Lungenkrankheit infiziert. Dennis Prozenko hatte erst in der vergangenen Woche den russischen Präsidenten Wladimir Putin durch das auf Infektionskrankheiten spezialisierte Krankenhaus Kommunarka in der Hauptstadt geführt. Der Gesundheitszustand des Mediziners sei normal, teilten die Ärzte der Agentur Interfax zufolge am Dienstag mit. Prozenko werde in der Moskauer Klinik behandelt.

Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte, Putin werde regelmäßig auf das Coronavirus getestet. „Es ist alles in Ordnung.“ In Russland gibt es mit Stand vom Dienstag 2337 Corona-Fälle.

Corona in Russland: Moskau verschiebt Hochzeiten und Scheidungen

Update 15.32 Uhr: Wegen der Corona-Krise sollen die Russen über Monate aufHochzeiten verzichten. Auch Scheidungen sollten verschoben werden. Das empfahl das Justizministerium den Regionen im größten Land der Erde.

Ab Juni könne wieder geheiratet werden. Begründet wurde dieser Schritt mit der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2. Am Dienstag wurden landesweit offiziell 2337 Corona-Fälle registriert. Hochzeiten sollen demnach in den nächsten Wochen nur noch in Ausnahmefällen erlaubt werden, wenn sich der Termin nicht mehr verschieben lässt. Dann können sich Ehepaare allerdings nur allein ohne die Familie und Freunde das Jawort geben.

Corona in Russland: Regierung droht mit langen Haftstrafen

Update 14.30 Uhr: Die russische Regierung wird Verstöße gegen die Quarantäne-Maßnahmen in Zukunft mit bis zu sieben Jahren Haft bestrafen. Das entsprechende Gesetz wurde vom Unterhaus des russischen Parlaments im Eilverfahren durchgewunken.

Zudem wurden die Ausgangsbeschränkungen zur Einbremsung der Coronavirus-Pandemie verschärft. In mehr als 40 der 85 Regionen Russlands steht das öffentliche Leben damit nahezu still. Dort dürfen die zwölf Millionen Einwohner ihre Wohnungen nur noch in Ausnahmefällen verlassen.

Corona in Russland: Empfindliche Strafen drohen

Wer die Maßnahmen missachtet, muss mit erheblichen Strafen rechnen. Personen, die durch ihre Verhalten absichtlich andere infizieren oder sogar den Tod eines Mitmenschen verursachen, können für bis zu fünf Jahre weggesperrt werden. Sollte die eigene Rücksichtslosigkeit gleich den Tod von zwei oder mehr Personen zur Folge haben, drohen bis zu sieben Jahre Haft. Darüber hinaus ist die Regierung ab sofort in der Lage, einen landesweiten Notstand auszurufen. Die Abgeordneten der Duma diskutierten zudem, ob das Verbreiten von Falschinformationen bestraft werden soll. Der betreffende Gesetzentwurf sieht eine Haftstrafe von bis zu fünf Jahren vor.

In Russland wurden nach offiziellen Angaben bis Dienstag 2337 Infektions- und 17 Todesfälle gemeldet, die tatsächliche Zahl der Infizierten dürfte jedoch höher liegen. In den vergangenen 24 Stunden wurden rund 500 Neuinfektionen gemeldet - der bislang höchste Anstieg binnen eines Tages. Die meisten Fälle wurden in Moskau registriert.

Corona in Russland: Zahl der Infizierten steigt weiter

Update vom 31. März um 10.05 Uhr: In Russland steigt die Zahl der Betroffenen weiter.1.836 Menschen sollen sich bisher mit dem Coronavirus infiziert haben, wie die Johns Hopkins University mitteilt. Zudem sollen bis dato neun Menschen an den Folgen der Lungenkrankheit gestorben sein.

Corona in Russland: Ausgangssperre in Moskau

Update um 22.00 Uhr: Im Kampf gegen Covid-19 verhängt die russische Hauptstadt Moskau nun eine Ausgangssperre. Wie Bürgermeister Sergej Sobjanin am Sonntagabend mitteilte, dürften die Einwohner Moskaus von kommendem Montag an die Wohnung nur unter bestimmten Umständen verlassen. Dazu zählen demnach der Weg zur Arbeit, zum Supermarkt, zur Apothke und zum nächstgelegenen Müllcontainer. Auch Haustiere dürften nur in einem kleinen Radius um die eigene Wohnung herum ausgeführt werden.

Die Moskauer dürften sich „nicht mehr ohne Grund in der Stadt bewegen“, betonte der Bürgermeister. Bisher gab es eine Ausgangssperre nur für Menschen im Alter von über 65 Jahren. Mit der Ausweitung der Maßnahmen reagiert Sobjanin auf weiter steigende Infektionszahlen. In der Millionen-Metropole haben sich laut offiziellen Angaben schon mehr als 1000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert - Tendez steigend.

Coronavirus in Russland: Putin verordnet arbeitsfreie Woche - Maßnahme beginnt am Montag

Ab Montag beginnt außerdem eine von Staatschef Wladimir Putin angeordnete arbeitsfreie Woche, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Deshalb war befürchtet worden, dass viele diese Zeit zum Einkaufen oder für Freizeitaktivitäten nutzen könnten.

Update um 18.05 Uhr: Weil sich das Coronavirus weltweit immer mehr ausbreitet, werden politische Gipfel-Treffen derzeit in der Regel per Video- oder Telefonkonferenz abgehalten. Speziell Videokonferenzen der Staats- und Regierungschefs der führenden Wirtschaftsmächte hält der russische Kreml auch in Zukunft für eine denkbare Alternative. So lobte Sprecher Dimitri Peskow am Sonntag im russischen Staatsfernsehen dieses Format: „Es ist praktisch, es ist schnell, es ist nicht so kostspielig wie große Gipfel-Treffen“, schwärmte er. Virtuelle Treffen könnten seiner Meinung nach deshalb auch für andere Zusammenkünfte genutzt werden. Vor allem mit Blick auf die Corona-Pandemie böten sie sich an, sagte der Sprecher des russischen Staatschefs Wladimir Putin.

Erstmeldung vom 29. März 2020:

Moskau - Das Coronavirus breitet sich immer weiter aus. Nachdem in Europa bislang vor allem Italien* und Spanien schwer getroffen wurden, entstehen nun immer neue Brennpunkte - so ist New York derzeit ein neues Epizentrum*. Doch auch in Russland und besonders in Moskau breitet sich das Virus immer stärker aus.

Coronavirus in Russland: Moskau meldet rasanten Anstieg bei Infizierten

In der russischen Hauptstadt Moskau steigt die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen rasant an. Mehr als 1000 Menschen hätten sich bereits mit dem hochansteckenden Virus infiziert, teilte Bürgermeister Sergej Sobjanin am Sonntag mit. „Die Situation im Zusammenhang mit der Ausbreitung hat ein neues Ausmaß erreicht.“ Die meisten Corona-Fälle in Russland entfallen auf die Millionenmetropole Moskau. Landesweit wurden mehr als 1500 Fälle bekannt.

Das Bild des Tages: #Putin beim Besuch der Spezialklinik für #Corona-Infizierte in Kommunarka. Kurz zuvor hatte Moskaus Bürgermeister Sobjanin auf einer Krisensitzung erklärt, dass in #Russland mit weit mehr als den bisher offiziell gemeldeten Fällen (495) gerechnet werden müsse. pic.twitter.com/NnXrBiUzQD — ARD Moskau (@ARDMoskau) March 24, 2020

In Moskau sei das Virus bislang bei sechs gestorbenen Menschen nachgewiesen worden, teilten die Behörden der Agentur Interfax zufolge mit. „Bitte passen Sie auf sich auf“, appellierte Sobjanin. Unter den Infizierten seien auch 13 Kinder.

Corona in Moskau: Viele Geschäfte geschlossen

Um die Ausbreitung einzudämmen, sind seit Samstag Einkaufszentren, Restaurants, Bars und größere Parks geschlossen. „Die meisten Moskauer hörten auch auf die Empfehlungen der Behörden und blieben zu Hause“, meinte der Bürgermeister. In U-Bahnen, Bussen, Bahnen und Taxen hätten deutlich weniger Fahrgäste gesessen als sonst.

Dennoch seien viele Leute unterwegs gewesen, ohne ausreichenden Abstand zu halten. Andere hätten sich draußen mit Freunden getroffen, so Sobjanin. Auch etwa 20 Prozent der Moskauer im Alter von über 65 Jahren hätten entgegen der Auflagen ihre Wohnung verlassen. Sobjanin berief sich auf Handy-Daten. „Meine Lieben, Sie sind in Gefahr.“

