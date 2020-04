Ominöse Corona-Entdeckung mitten im Wald: „Berühre es nicht“

Allgegenwärtige Gefahr?

Ein Reddit-User findet mitten im Gestrüpp etwas Unerwartetes. Dennoch passt es irgendwie ins momentane Bild.

Das Coronavirus* ist überall angekommen.

ist überall angekommen. Ein Reddit-User machte nun eine Entdeckung im Wald.

machte nun eine Entdeckung im Wald. „Berühre es nicht“, schreibt ein Nutzer daraufhin.



Das Wort Corona ist derzeit omnipräsent. Kein Tag vergeht, an dem das Übel nicht beim Namen genannt wird. Fast kein Facebook-Post kommt mehr ohne das Wort aus. Die Nachrichtenwelt dreht sich nur noch um das eine. Manchmal würde man sich beinahe wünschen, dass der Schrecken davor ähnlich groß wäre, wie einst die beklemmende Angst vor dem, dessen Namen nicht genannt werden darf. Doch wir leben nicht in der magischen Welt von Harry Potter, sondern in der neuen Realität mit Corona. Dort ist die gedankliche Flucht vor dem Virus eigentlich unmöglich.

Coronavirus überall: User macht seltsamen Fund im Wald

Immer mehr Dinge werden unfreiwillig damit assoziert. Die Gedankenketten brennen sich ins Gedächtnis. Offenbar so sehr, dass mancher selbst bei einer Wald-Wanderung nicht mehr loslassen kann. Ein Reddit-User spazierte abseits der Zivilisation durch das Gehölz, als ihn der fast allgegenwärtige Gedanke wieder einholte. Eine Schreibmaschine lag seinen Angaben nach plötzlich vor ihm. Das altertümliche Gerät ist gezeichnet von der Natur. Sie hat unweigerlich ihre Spuren hinterlassen.

Coronavirus: Spuren der Zeit unübersehbar

Die Zeit der Verwahrlosung ist ihr wortwörtlich ins „Gesicht“ geschrieben. Die einzelnen Tasten sind über die Jahre rostfarben geworden. Manche wurden sogar vom Gestrüpp gänzlich eingenommen. Doch selbst nach so langer Zeit bleibt ein Schriftzug in der linken, oberen Ecke gut lesbar. Es ist der Name einer amerikanischen Firma. Sie heißt Smith-Corona. Und da war er wieder - der verhasste Gedanke an das neuartige Virus.

+ Die gefundene Schreibmaschine. © Reddit

Ein User mahnt deshalb gleich zur Vorsicht: „Berühre es nicht“, schreibt er. Ob der Entdecker des Fundes sich daran auch gehalten hat?

