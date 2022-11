Schnelltest ist positiv: Muss ich ohne Quarantänepflicht noch zum PCR-Test?

Von: Anna-Maureen Bremer

Aktuelle Regelung: Was muss ich tun, wenn der Corona-Schnelltest positiv ausfällt? (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa

Mit sinkenden Temperaturen fürchten wieder mehr Menschen, sich mit dem Coronavirus anzustecken. Aber was ist bei einem positiven Schnelltest aktuell zu tun?

Auch wenn wir uns schon über zwei Jahre versuchen, mit dem Coronavirus zu arrangieren, uns zu schützen und uns an aktuelle Regeln zu halten. Oft verlieren wir den Überblick. Gibt’s grade eine Maskenpflicht und wenn ja, wo überall? Müssen in Innenräumen im Herbst wieder Masken getragen werden? Und was muss ich aktuell eigentlich tun, wenn mein Schnelltest positiv ist? Spoiler: Der PCR-Test ist dann keine Pflicht, wie echo24.de berichtet.

Schnelltest positiv: Was muss ich jetzt tun? PCR-Test nicht mehr verpflichtend

Es gab eine Zeit während der Pandemie, da schien es auf der Hand zu liegen: Wer einen positiven Schnelltest hat, der geht zum PCR-Test, um ganz sicherzugehen, ob er oder sie sich mit dem Coronavirus infiziert hat. Dem ist aber nicht mehr so, denn ein positiver Schnelltest ist laut Bundesgesundheitsministerium nicht meldepflichtig.

Aber was, wenn ich mich selbst versichern möchte – bekomme ich dann einen PCR-Test? „Will man einen PCR-Test machen, so reicht hierfür mittlerweile wieder ein positives Selbst- oder Schnelltestergebnis beziehungsweise. Die typischen Corona-Symptome, wenn der Arzt eine PCR-Testung veranlasst“, heißt es in einem aktuellen Bericht der Stuttgarter Nachrichten.

Positives Schnelltest-Ergebnis verpflichtet nicht zur Quarantäne

Und was ist mit Quarantäne? Wer in Baden-Württemberg ein positives Ergebnis nach einem Corona-Schnelltest hat, ist nicht automatisch in Quarantäne oder zu dieser verpflichtet. Erst, wenn auch ein Antigen-Schnelltest, der von geschultem Personal ausgeführt wurde, oder ein PCR-Test ebenfalls positiv ausfällt, greift die Quarantänepflicht.

Aber: Wer bereits durch ein Schnelltest-Ergebnis davon ausgehen muss, sich mit Corona angesteckt zu haben, der wird von den Behörden – und vermutlich auch seinen Mitmenschen – gebeten, sich verantwortungsbewusst zu verhalten. Das bedeutet im besten Fall freiwillige Isolation, bis die Symptome vorüber sind.

Gibt’s dann PCR-Tests nur noch, um unsicheren Menschen einen Gefallen zu tun? Nein, so einfach ist es natürlich nicht. Es gibt durchaus Situationen, in welchen das PCR-Ergebnis gebraucht wird; immer dann, „wenn eine Infektion oder eine Nicht-Infektion mit dem Coronavirus offiziell nachgewiesen werden muss. Also zum Beispiel auf Reisen oder bei der Ausstellung von Genesenen- und Impfzertifikaten.“

