Corona-Mutanten breiten sich in Österreich immer weiter aus: „Das werden wir nicht verhindern können“

Von Tirol bis Wien

+ © Georg Hochmuth/dpa Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz hat vor Kurzem im Land gelockert. Es bleibt die Frage, wie lange die neuen Regeln gelten können - denn die Sorge vor Virusmutationen ist groß. © Georg Hochmuth/dpa

Das österreichische Bundesland Tirol ist offiziell zum Mutationsgebiet erklärt worden, doch die neuen Virusvarianten zirkulieren keineswegs nur dort. Alle Entwicklungen zum Corona-Lage in Österreich im News-Ticker.

Nach wochenlangem Lockdown* wurde in Österreich zuletzt gelockert.

Die Zahlen sind zwar relativ stabil, doch Virusmutationen* bereiten dennoch Sorge.

Am häufigsten treten die Varianten mittlerweile nicht mehr in Tirol auf.

Dieser News-Ticker wird fortlaufend aktualisiert.

Wien - Österreich hat vor kurzem abermals gelockert. Nachdem sich die Alpenrepublik sechs Wochen im Lockdown befunden hatte, nimmt das öffentliche Leben derzeit wieder an Fahrt auf. Die Kontaktbeschränkungen wurden reduziert, Einzelhandel und Museen sind wieder geöffnet, an den Schulen findet Präsenzunterricht statt.

Corona in Österreich: Lockdown vorbei - doch die Sorge bleibt bestehen

Wenn man Bilder der Wiener Innenstadt sieht, möchte man meinen, die Pandemie* sei überstanden. Die bekannte Mariahilfer Straße ist belebt wie lange nicht. Die Menschen sehnen sich offenbar nach der Rückkehr zum Alltagsleben. Es bleibt allerdings die Frage, wie lange die neu gewonnenen Lockerungen anhalten werden.

Denn die Politik um Bundeskanzler Sebastian Kurz* steht vor einer schwierigen Abwägung: Welche Lockerungen sind aufgrund der aktuellen Situation vertretbar? Der ÖVP-Politiker verfährt in diesem Zusammenhang gerne nach dem Credo „so viel Freiheit wie möglich, so viele Einschränkungen wie notwendig.“ Daher blieben derzeit auch Hotels und Restaurants noch geschlossen. Denn besiegt hat Österreich die Pandemie noch lange nicht - was sich insbesondere in den neu aufgetretenen Virusmutationen begründet.

+ Nach dem rund 6 Wochen dauernden österreichweiten 3. harten Lockdown dürfen Einkaufszentren, Frisöre und Geschäfte unter strengen Vorgaben wieder aufmachen. Die Wiener Einkaufsstrassen waren gut besucht. © Georges Schneider/imago-images

Corona in Österreich: Tirol zum „Virusvarianten-Gebiet“ erklärt

In Tirol scheint sich dabei vor allem die britische Virusvariante B.1.1.7* rasant auszubreiten. Das deutsche Robert-Koch-Institut stufte das Bundesland daher als „neues Virusvarianten-Gebiet - Gebiet mit besonders hohem Infektionsrisiko durch verbreitetes Auftreten bestimmter SARS-CoV-2 Virusvarianten“ ein.

Aus Sorge vor einer Ausbreitung ins angrenzende Bayern werden momentan auch wieder Grenzkontrollen bei der Einreise nach Deutschland durchgeführt. In Österreichs drittgrößtem Bundesland gibt es derzeit 343 bestätigte Mutationsfälle (Stand: 17. Februar)

Corona in Österreich: Mehr Mutationsfälle in Wien als in Tirol

Problematisch gestaltet sich, dass die Mutationsfälle momentan nicht mehr auf Tirol beschränkt sind. In allen Bundesländern seien derartige Fälle mittlerweile bekannt, am häufigsten in absoluten Zahlen übrigens nicht in Tirol, sondern in Wien, wo bis Dienstag 471 Fälle bestätigt wurden. Die Hauptstadt ist nicht als Virusvarianten-Gebiet ausgewiesen.

Landesweit sollen die Mutationsfälle mittlerweile in den vierstelligen Bereich gestiegen sein, berichtete die österreichische Nachrichtenagentur APA unter Berufung auf die Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (Ages) am Dienstag. Demnach gebe es 1375 bestätigte Mutationsfälle. In 1096 Fällen handelte es sich um Infektionen mit der britischen Variante B.1.1.7, die südafrikanische Mutante B.1.351 sei 279 Mal nachgewiesen worden.

Corona in Österreich: „Werden nicht verhindern können, dass Varianten auch in Ost-Österreich zirkulieren“

Der Virologe Christoph Steininger von der Medizinischen Universität Wien befürchtete gegenüber oe24.at ein weiteres Ausbreien der Mutationen: „Wir werden nicht verhindern können, dass Varianten auch in Ost-Österreich zirkulieren werden.“ Entscheidend sei, dass man Zeit gewinne, damit man mehr Menschen mit der Impfung erreiche.

Bis dahin wird die Anzahl der Mutationsfälle in Österreich aber wohl noch weiter in die Höhe schnellen. Nach aktuellen Angaben der Ages** stehen derzeit noch 3993 Testergebnisse von Mutations-Verdachtsfällen aus, die meisten davon in Niederösterreich (1237). In Tirol warte man hingegen lediglich auf drei Testergebnisse. (as) *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

** Die Daten der Ages werden fortlaufend aktualisiert. Sie finden sie auf der Homepage unter dem Menüpunkt Sars-Cov-2-Varianten in Österreich. Die aktuellen Infektionszahlen für Österreich erhalten Sie zudem über das Dashboard der Ages.