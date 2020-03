Coronavirus: Österreich greift zu Notfallplan - keine Einreisen aus Italien mehr

Nur mit ärztlichem Attest

+ © dpa / Kerstin Joensson Coronavirus in Österreich. Regierung verhängt Einreisestopp für Menschen aus Italien. © dpa / Kerstin Joensson

Österreich ergreift im Kampf gegen das Coronavirus drastische Maßnahmen. Nach einer Reisewarnung für ganz Italien will die Regierung die Einreise aus dem Nachbarland weitgehend stoppen.

Österreich weitet seine Maßnahmen im Kampf gegen das neuartige Coronavirus Sars-CoV-2* aus.

weitet seine Maßnahmen im Kampf gegen das neuartige Coronavirus Sars-CoV-2* aus. Die Regierung hat am Dienstag weitere Maßnahmen gegen die Covid-19 Epidemie bekannt gegeben.

bekannt gegeben. Zur Eindämmung gehört unter anderem ein weitgehendes Einreisestopp für Menschen aus Italien.

Wien - Im Kampf gegen das neuartige Coronavirus will Österreich die Einreise aus Italien weitgehend stoppen. Ausnahmen seien nur mit ärztlichem Attest möglich, kündigte Kanzler Sebastian Kurz am Dienstag in Wien an. Oberstes Ziel sei eine Verhinderung des Austauschs und damit das „Einschleppen der Krankheit in unsere Gesellschaft“, so Kurz im Hinblick auf die Situation in Italien. Wie ORF.at berichtet, soll die Heimholung von Österreicherinnen und Österreichern organisiert werden – diese müssen jedoch zwei Wochen in Isolation, habe Kurz gesagt. Seit Dienstagfrüh gilt für ganz Italien eine Reisewarnung. Bereits seit Montag sind sämtliche Direktflüge von Österreich nach Mailand und Bologna ausgesetzt.

Die Durchreise von Touristen etwa aus Deutschland solle möglich bleiben, sofern diese keinen Halt in Österreich machten. Dazu könne unter anderem vor der Einreise die Tankanzeige kontrolliert werden, hieß es. Auch Deutschland versucht die Ausbreitung des Coronavirus* zu verhindern oder wenigstens zu verlangsamen.

+ Coronavirus: Kontrolle am Brenner. © dpa / Matthias Balk

Coronavirus in Österreich - Veranstaltungen ab 100 Teilnehmern betroffen

Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, müssen in Österreich Veranstaltungen abgesagt werden: Outdoor-Veranstaltungen mit über 500 Teilnehmern und Indoor-Veranstaltungen wie Konzerte und Theater mit über 100 Teilnehmern sind davon betroffen. Fußballspiele sollen ohne Publikum stattfinden.

Coronavirus: Universitäten in Österreich geschlossen

An der Uni Innsbruck werden Lehrveranstaltungen vorerst ausgesetzt. Seit Dienstag ist die Uni dicht, teilte das Land Tirol in einer Pressemitteilung mit. Es werde auf Fernlehre umgestellt, hieß es. Auch in Wien soll der Lehr- und Unterrichtsbetrieb inklusive des Universitätsbetriebs in den Krankenhäusern massiv reduziert, werden, berichtet OFR.at.

Schulen und Kindergärten bleiben laut Kurz vorerst offen. Weitere Maßnahmen werden jedoch nicht ausgeschlossen.

In Österreich sind 157 Coronavirus-Fälle offiziell bestätigt (Stand: 10. März, 8 Uhr), bislang wurden 5062 Tests auf SARS-CoV-2 durchgeführt.

Niederösterreich (39)

Wien (43)

Steiermark (17)

Tirol (27)

Oberösterreich (13)

Salzburg (10)

Burgenland (4)

Vorarlberg (3)

Kärnten (1).

„Wir haben nach wie vor diese geringe Zahl an Fällen, aber es geht darum, dass wir die Ausbreitung oder das Tempo der Ausbreitung reduzieren“, sagte Kurz. Für einige Wochen sei es nun nötig, das soziale Leben zu reduzieren.

Wir brauchen jetzt Zusammenhalt, aber auch Distanz im täglichen Leben. Jeder kann seinen Beitrag leisten. Damit passen wir auf die besonders Schutzbedürftigen auf. #COVID2019 #coronavirus pic.twitter.com/2sbRj9QOEj — Rudi Anschober (@rudi_anschober) March 10, 2020

Die ersten Coronavirus-Verdachtsfälle in Österreich sind in Innsbruck aufgetreten. Zuvor schon hatte Österreich nach einem Coronavirus-Verdacht bei zwei Deutschen mit drastischen Maßnahmen reagiert. Züge aus Italien auf dem Weg nach München wurden am Brenner gestoppt. Stundenlang lag der Zugverkehr lahm, wie Merkur.de* berichtet.

Doch nicht nur die Verantwortlichen in Österreich reagieren mit weitreichenden Maßnahmen. Auch US-Präsident Donald Trump ließ bereits Reiseverbote verhängen und hat nun Maßnahmen angekündigt, die die wirtschaftlichen Folgen abdämpfen sollen. Doch die Aktienhändler an der Wall Street misstrauen ihm.

Durch die Ausbreitung des Coronavirus versuchen immer mehr Menschen sich vor Viren zu schützen, dabei übersehen sie meist die größte Viren-Falle.

ml/dpa

*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.