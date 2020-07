Nach Ballermann-Aus: Deutsche Party-Urlauber feiern schlicht an anderem Hotspot - „So blöd kann man eigentlich nicht sein“

Zahl der Neuinfektionen rasant gestiegen

Nach dem Aus des Ballermanns auf Mallorca haben deutsche Party-Touristen in der Corona-Pandemie schnell eine Alternative gefunden: den Goldstrand in Bulgarien.

Update vom 20. Juli: Die Zwangsschließung von Bars auf Mallorca hat eine Debatte um den Party-Tourismus am Ballermann angestoßen. Der Tourismusminister geht gegen Party-Exzesse vor.

Nach Ballermann-Aus auf Mallorca: Deutsche Party-Urlauber feiern einfach an neuem Hotspot

Erstmeldung vom 18. Juli:

München - Für viele tausende Party-Touristen aus Deutschland war es eine ernüchternde Nachricht: Die Regionalregierung von Mallorca macht nach illegalen Corona-Partys den Ballermann dicht.

Keine wilde Feierei, kein hemmungsloses Partymachen in der Coronavirus-Pandemie* mehr möglich. Zumindest nicht auf „Malle“, so die gängige Abkürzung. Am Goldstrand in Bulgarien wird dagegen weiter ausgelassen gefeiert.

Party am Goldstrand in Bulgarien: Alibi-Corona-Schutzmaßnahmen?

Mit Alibi-Corona-Schutzmaßnahmen wird die Illusion von Sicherheit vor Covid-19 geschaffen. Wie die ARD-Sendung Kontraste berichtet, wird zum Beispiel am Eingang von Schaumpartys Fieber gemessen, in den Pools tragen die Feiernden Schwimmreifen um die Hüften, damit man sich nicht zu nahe kommt.

Offensichtlich ist aber genau das das Ziel der jungen Menschen, überwiegend Deutschland. Mundschutzmasken? Fehlanzeige! Dabei steigen laut Kontraste die Corona-Neuinfektionen in Bulgarien aktuell rasant. Am Goldstrand wird laut dem Bericht Covid-19* dagegen regelrecht geleugnet.

Party-Urlaub am Goldstrand in Bulgarien: Kritik von Facebook-Usern

Mehr noch: Party-Locations posten bei Social Media Fotos von ihren Events. Zu einem Posting des Partystadl „Zum Roten Pferd“ schrieb ein kritischer User: „So blöd kann man eigentlich gar nicht sein. In 2 Tagen ist der Laden, genauso wie die Läden auf Mallorca, wieder zu. So naiv kann doch eigentlich kein Gastronom sein.“

Auch eine andere Userin schreibt bei Facebook: „Der Laden ist bald genauso dicht wie auf Mallorca. Wie blöd muss man sein, seine Gäste und den Tourismus so zu gefährden?“ Weitere Kommentare gehen richtig unter die Gürtellinie.

Party-Urlaub in der Corona-Pandemie? Am Goldstrand in Bulgarien ist es erlaubt

Party-Urlaub in der Corona-Pandemie? Was auf Mallorca nicht mehr geht, ist am Goldstrand in Bulgarien erlaubt. Allen Bedenken zum Trotz. (pm)

Vom „Party machen“ lassen sich viele Menschen auch in Deutschland nicht abhalten. Dabei kommt es immer wieder zu Ausschreitungen. Nach wiederholten Randalen in der Stuttgarter Innenstadt eskalierte die Situation nun (19. Juli 2020) am Frankfurter Opernplatz. Die Bilanz: Fünf Verletzte Polizisten und zahlreiche Festnahmen. *Merkur.de ist Teil des deutschlandweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

Rubriklistenbild: © dpa / Michael Wrobel