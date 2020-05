Corona-Demos: Autokorso mit Attila Hildmann zieht vors Kanzleramt - Proteste in vielen Städten geplant

Offenbar eher kümmerliche Beteiligung

Corona-Demonstrationen: Attila Hildmann ruft in Berlin zum Autokorso auf. Zum Pfingstwochenende sind zahlreiche Proteste in Hamburg, Berlin und München geplant.

Berlin/München - Unter den zahlreichen angekündigten Demonstrationen gegen die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus bekommt besonders eine Aufmerksamkeit: In Berlin hat der umstrittene Vegan-Koch Attila Hildmann zu einem Autokorso aufgerufen. Auch in anderen deutschen Städten - etwa München oder Hamburg - erwarten Veranstalter mehrere tausend Teilnehmer für Demonstrationen.

Während die Demonstranten teilweise wenig Engagement zeigen, sich von rechten Strömungen abzugrenzen, teilen grundsätzliche Forderungen viele Menschen. Einer jüngsten Umfrage zufolge wünschen sich die Deutschen - im Falle einer erneuten Epidemie - eine bessere Legitimation der Maßnahmen, die Solidarität scheint zu bröckeln. Vielerorts starten nun auch Demonstrationen gegen rechte Bewegungen.

Corona-Krise: Demonstration von Attila Hildmann in Berlin startet mit Autokorso

Mit einem Aufgebot von 550 Einsatzkräften ist die Polizei in Berlin am Samstagnachmittag unterwegs. Laut einem Polizeisprecher sei es bis zum Mittag aber ruhig geblieben.

Beobachtern zufolge hat auch der Autokorso Hildmann, der sich in den letzten Wochen vor allem in der Szene der Verschwörungstheoretiker einen Namen gemacht hat, nur wenige Anhänger erreicht.

Kaum mehr als 60 Personen dürften #Hildmann gerade dabei zuhören, wie er davor warnt, dass die „Antifa“ heute noch Gebäude in Brand stecken könnte, so wie in den vergangenen Nächten im amerikanischen #Minneapolis #b3005 pic.twitter.com/n6IgpSY3PZ — julius (@glr_berlin) May 30, 2020

Videos zeigen, wie er vor Angriffen von „Antifa“-Anhängern warnt - wie sie derzeit in den USA passieren würden, wo nach dem gewaltsamen Tod eines Afroamerikaners durch Polizisten protestiert wird - sich dabei aber nicht von Rechtsextremisten distanziert.

Corona-Krise: Demonstrationen in Städten sollen am Nachmittag beginnen

In München wurde den Veranstaltern noch am Freitag erneut untersagt, mehr als 1000 Menschen auf der Theresienwiese zu versammeln sowie - aus Befürchtung vor rechtsextremen Verschwörern - das Tragen eines Davidsterns verboten. Die Veranstalter hatten eine Genehmigung für bis zu 10.000 Menschen beantragt, was aus Gründen des Infektionsschutzes aber untersagt wurde - es werden aber mehrere Tausend Menschen zur Demonstration in München erwartet.

Auch in Nürnberg werden ab 15.30 an der Wöhrder Wiese und am Westpark mehr als 1500 Teilnehmer erwartet, in Hamburg sind laut n-tv 14 verschiedene Demonstrationen geplant, die größte unter dem Motto „Mahnwache für das Grundgesetz“.

*Merkur.de ist Teil des deutschlandweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

dpa/kat

Rubriklistenbild: © dpa / Bernd von Jutrczenka