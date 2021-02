Corona: Live-Daten und Zahlen aus allen deutschen Landkreisen

Wo das Virus grassiert

Wie ist die Corona-Lage in Ihrem Landkreis? Klicken Sie sich durch unsere interaktive Karte und nutzen Sie die Suchfunktion unserer Corona-Tabelle.

Welche Landkreise und kreisfreien Städte besonders von Corona betroffen sind und wo die Intensivbetten knapp werden.

Interaktive Karte und Tabelle mit tagesaktuellen Coronavirus-Daten - eingefärbt nach den Grenzwerten.

Darüber hinaus bilden wir die aktuellen Sieben-Tages-Inzidenzen für Bayern* ab, sowie alle wichtigen Daten zur Lage auf den Intensivstationen und dem Impffortschritt in Deutschland.

München - Das Coronavirus bestimmt nun schon seit knapp einem Jahr massiv unser Leben. Das Infektionsgeschehen und die Situation in den Krankenhäusern bilden zugleich immer die Basis für die Politik, die über erneute Ausgangsbeschränkungen oder mögliche Lockerungen entscheidet. Bei uns finden Sie deswegen deutschlandweit und ständig aktualisiert die Coronavirus-Zahlen aus allen Landkreisen und kreisfreien Städten. Basis sind die jeweils aktuellsten Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) und das Intensivregister der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI).

Steigen die Zahlen, sinken die Zahlen? Wo ist die Sieben-Tages-Inzidenz besonders hoch? Wo werden die Intensivbetten knapp? Unsere Coronavirus-Karte zeigt Ihnen alle Inzidenzwerte und die Auslastung der Intensivstationen der 401 deutschen Landkreise und kreisfreien Städte. Zu unserer Methodik: Wir integrieren die Daten des RKI und des DIVI-Intensivregisters automatisiert direkt in unsere Visualisierungen. Weitere Details finden Sie in der Transparenz-Box am Ende des Artikels.

Fragen und Antworten: Coronavirus-Karte für Deutschland

Wie nutze ich die obige Corona-Karte? Auf dem Smartphone können Sie mit zwei Fingern oder den Plus-Minus-Symbolen unten rechts beliebig in die Karte zoomen. Ab der dritten Zoom-Stufe sind die Landkreise dann beschriftet. Auf die gleiche Weise ist ein Verschieben des Ausschnitts möglich. Auf ihrem Computer klicken Sie auf die Symbole zum Zoomen - alternativ können Sie auch die STRG-Taste auf ihrer Tastatur zusammen mit dem Mausrad nutzen. Ein Tipp oder ein Klick auf den Landkreis offenbart alle dazugehörigen Coronavirus-Daten. Eine Karte mit den Inzidenzwerten und wichtigen Zahlen Bayerns finden Sie in unserem Corona-Daten-Artikel für Bayern*.

Wie aktuell sind die Corona-Daten? Wir aktualisieren die Zahlen permanent. In der Fußzeile unserer Karte finden Sie dazu eine Zeitangabe. Mindestens erfolgt ein Abgleich mit den neuen offiziellen Daten des Robert Koch-Instituts gegen Mitternacht und eine Aktualisierung der DIVI-Daten gegen 12.15 Uhr.

Woher die Daten und Zahlen zum Coronavirus stammen, was sie bedeuten

Wo finde ich Zahl x, wo gibt es Information y? Als Daten-/Interaktiv-Team des Ippen-Digital-Netzwerks* stellen wir auch aktuelle Zahlen zur Auslastung der Intensivbetten und zu den Impfquoten in deutschlands Bundesländern bereit. Wir bauen dieses Angebot permanent für sie aus. Schreiben Sie uns gerne Ihre Anregungen. Auch nach über einem Jahr ist die Entwicklung bei Daten und Forschung weiterhin rasant. Wir bemühen uns, dem Rechnung zu tragen. So haben wir bewusst die neue 200er-Grenze an Neuinfektionen als dunkelrot mitberücksichtigt, da sie mit politischen Folgen einhergehen kann. Wir verzichten jedoch ebenso bewusst darauf, diese örtlichen Konsequenzen je Bundesland oder gar Landkreis/Kommune konkret zu benennen: Manche Einschränkungen und Lockerungen greifen automatisch, manche erst nach Allgemeinverfügung oder politischer Entscheidungen in den einzelnen föderalen Ebenen.

Wo gibt es weitere interessante Coronavirus-Geschichten? In Grafiken zeigen wir beispielsweise, wie dramatisch das Coronavirus unser Leben bereits in den ersten Monaten verändert hat. Wir erläutern, wie Sars-CoV-2 eigentlich im Vergleich zur klassischen bekannten Grippe* einzuordnen ist. Und wir haben recherchiert, welche Begriffe und Werte in der Diskussion über das Virus am wichtigsten sind. Von Philipp David Pries und Luisa Billmayer. *merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.