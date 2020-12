Corona: Italien mit Knallhart-Verschärfung zu Weihnachten - auch neue Regeln für deutsche Reisende

Todeszahlen steigen weiter

+ © Alessandra Tarantino/AP/dpa Rom: Eine leere Straße während der Ausgangssperre. © Alessandra Tarantino/AP/dpa

Den Italienern ist Weihnachten heilig - eigentlich. Doch jetzt beschließt die Regierung von Giuseppe Conte knallharte Corona-Auflagen für die Festtage. Diese betreffen auch mögliche Reisende aus Deutschland.

Coronavirus-Pandemie * : In Italien sind die Corona-Fallzahlen und die landesweite 7-Tage-Inzidenz * sehr hoch.

: In Italien sind die und die landesweite sehr hoch. Das Mittelmeerland verbietet zum Corona *-Lockdown jetzt auch Reisen an Weihnachten zwischen den Regionen. Am 25. und 26. Dezember darf man nicht einmal die eigene Stadt verlassen.

jetzt auch Reisen an zwischen den Regionen. Am 25. und 26. Dezember darf man nicht einmal die eigene Stadt verlassen. Regierung Giuseppe Conte: Einreisende aus dem Ausland müssen wegen Covid-19* ab dem 20. Dezember für zehn Tage in Corona*-Quarantäne.

München/Rom - 759.982. So viele Menschen waren in Italien, Stand Donnerstag, 3. Dezember, aktiv mit Corona infiziert. Am selben Tag kamen 993 neue Coronavirus-Tote hinzu. Das geht aus dem täglichen Covid-19-Dashboard des Ministerio della Salute hervor, des Ministeriums für Gesundheit in Rom.

Hatte Italien noch im Hochsommer die Pandemie halbwegs im Griff, liegt die landesweite 7-Tage-Inzidenz an Neuansteckungen laut Erhebungen von ntv.de aktuell bei 266,3 (Stand 2. Dezember). Im ganzen Land gilt im Lockdown eine strikte nächtliche Corona-Ausgangssperre. Unter anderem.

Corona-Pandemie in Italien: Weihnachten im katholischen Land mit großer Bedeutung

Ein Schlamassel. Und das ausgerechnet so kurz vor Weihnachten, das in dem (zumindest öffentlich) streng katholischen EU-Staat eine große Bedeutung hat.

Hinzu kommt, dass die italienische Gesellschaft sehr familiär geprägt ist. Europaweit bekräftigten Politiker und Virologen aber zuletzt, dass die heimtückische Lungenkrankheit vor den Festtagen und Silvester nicht Halt mache. Ausgerechnet Italien schafft mit Blick auf Weihnachten nun Fakten.

Corona-Pandemie in Italien: Strengere Covid-19-Regeln zu Weihnachten und Silvester

So werden viele Italiener zu Weihnachten und Neujahr nicht zur traditionellen Familienfeier reisen können. Konkret: Zusätzlich zum Teil-Lockdown erließ die Regierung von Ministerpräsident Giuseppe Conte an diesem Donnerstag strikte Reisebeschränkungen rings um die Festtage (siehe Liste).

Corona-Pandemie in Italien : Zwischen dem 21. Dezember und dem 6. Januar sind Reisen zwischen den 20 Regionen des Mittelmeerlandes verboten.

: Zwischen dem 21. Dezember und dem 6. Januar sind Reisen zwischen den 20 Regionen des Mittelmeerlandes verboten. Reisen zwischen den Regionen sind nur für den Weg zur Arbeit oder bei gesundheitlich notwendigen Fahrten möglich.

Italien an Weihnachten und an Silvester : Am 25. und 26. Dezember sowie am 1. Januar darf man die eigene Stadt nicht verlassen.

: Am 25. und 26. Dezember sowie am 1. Januar darf man die eigene Stadt nicht verlassen. Ab dem 20. Dezember: Einreisende aus dem Ausland müssen in eine zehntägige Corona-Quarantäne.

„Wenn wir jetzt nicht aufpassen, steht die dritte Welle vor der Tür“, begründete der italienische Gesundheitsminister Roberto Speranza die neuen Maßnahmen.

Corona-Pandemie in Italien: Quarantäne-Pflicht für Einreisende aus dem Ausland wegen Covid-19

Damit nicht genug: Einreisende aus dem Ausland müssen ab dem 20. Dezember nach dem Willen der Regierung in eine zehntägige Quarantäne. Damit zerschlägt sich für Ski-Touristen wohl auch die letzte Hoffnung auf Skifahren in den Dolomiten und in anderen Bergregionen Südtirols.

Corona bleibt, keiner soll mehr rein, und Italien macht dicht.