Italienischer Tourist bringt Coronavirus auf beliebte spanische Urlaubsinsel - Zahl der Toten steigt weiter

Coronavirus: Nach sechs Todesfällen in Italien ist nun auch eine beliebte spanische Urlaubsinsel betroffen. Derweil stiegt die Zahl der Erkrankten weiter an.

Das neuartige Coronavirus breitet sich weltweit aus.

breitet sich weltweit aus. In Italien gibt es bereits sechs Todesopfer.

Das Land fürchtet eine rasante Ausbreitung des Virus Sars-CoV-2.

Update vom 25. Februar, 07.08 Uhr:

Die spanischen Gesundheitsbehördenhaben einen neuen Coronavirus-Fall im Land diagnostiziert. Auf der Kanaren-Insel Teneriffa sei ein Besucher aus Italien positiv auf das neue Virus getestet worden, berichtete das Fernsehen in der Nacht zum Dienstag unter Berufung auf die örtlichen Gesundheitsbehörden. Bei dem Mann handle es sich nach Informationen des Senders RTVE um einen 69-Jährigen aus der Lombardei, das im Moment am stärksten von dem Virus betroffene Gebiet in Norditalien. Zuvor war bereits ein Deutscher auf der Kanareninsel La Gomera positiv getestet worden. Der Mann ist inzwischen bereits entlassen.

Auf dem Festland wurde nach RTVE-Angaben in Valladolid ein junger Mann untersucht, der vor kurzem „mit Symptomen Atemwegsinfektion“ aus Mailand zurückgekommen sei. Ein Untersuchungsergebnis stehe noch aus. In Italien und auch in Südkorea waren die Infektionen mit dem Virus Sars-CoV-2 zuletzt sprunghaft gestiegen.

Am schlimmsten wütet die Infektionskrankheit noch immer in China. Wie die Pekinger Gesundheitskommission am Dienstag mitteilte, kamen weitere 71 Menschen durch die Covid-19 genannte Krankheit ums Leben. Die Gesamtzahl der Opfer in China stieg damit auf 2663. Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen kletterte um 508 auf 77.658.

Coronavirus-Alarm: Bereits sieben Todesopfer in Italien

Update um 22.45 Uhr: Nachdem in Italien die meisten erfassten Coronavirus-Fälle Europas gezählt wurden, reagierte das Land mit drastischen Maßnahmen. Eine Abschottung ganzer Gemeinden wegen des Coronavirus wie in Italien hält der Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI) allerdings in Deutschland für unmöglich. „Quarantäne von ganzen Ortschaften kann ich mir in Deutschland nicht vorstellen“, sagte Lothar H. Wieler am Montagabend im „heute-journal“ des ZDF in Mainz. Die Menschen müssten dann mit Lebensmitteln und Wasser, aber auch mit ärztlicher Hilfe versorgt werden. Das sei in einem Quarantänegebiet sehr schwierig. Italien hat mehrere Gemeinden wegen des Coronavirus abgeriegelt.

Das neuartige Virus sei näher an Deutschland herangekommen, stellte Wieler fest. „Es ist ganz klar, dass die Wahrscheinlichkeit steigt, dass wir auch zukünftig mehr Fälle in Deutschland sehen.“ Das Gesundheitssystem müsse sich weiter anstrengen, Fälle früh zu identifizieren und eine Verbreitung einzudämmen. Viele Ärzte und Menschen hierzulande seien aufmerksam und würden wohl rechtzeitig auf das Virus testen lassen, so dass die Chance immer noch gegeben sei, dass ein Ausbruch in Deutschland eingedämmt werden könne.

Update um 21.30 Uhr:Nun bestätigte auch die Deutsche Presse-Agentur (dpa) unter Berufung auf Behördenangaben, dass in Italien bis zum frühen Montagabend mindestens sieben Infizierte am Coronavirus gestorben sind - alle hatten demnach Vorerkrankungen. Die Zahl der Infektionsnachweise stieg auf mehr als 220, wie Zivilschutzchef Angelo Borrelli am Abend in Rom sagte. Auch die drastischen Maßnahmen in Italien, wie beispielsweise Sperrzonenkonnten die Ausbreitung nicht verhindern. Mehr als 25 Menschen seien auf der Intensivstation. Am Vorabend waren es noch rund 150 gemeldete Infizierte. Italien ist aktuell mit Abstand das Land mit den meisten erfassten Coronavirus-Fällen in Europa.

Update um 19.53 Uhr: Nachdem das Coronavirus in Italien bereits mehrere Todesopfer gefordert hat, hat Ferrari auf die angespannte Lage reagiert. Wie die dpa unter Berufung auf eine Erklärung des Sportautobauers meldet, sollen dessen Museen in Maranello und Modena vorerst bis zum 1. März geschlossen werden. Angestellte aus den betroffenen Gebieten oder die zu Besuch dort waren, hätten zunächst eingeschränkten Zugang; alle externen Besuche einschließlich Fabrikführungen wurden abgesagt. Zudem möchte Ferrari die Situation weiter genau beobachten und gegebenenfalls weitere Maßnahmen ergreifen. Ob diese auch Auswirkungen auf die Arbeit des Formel-1-Teams und dem deutschen Weltmeisterfahrer Sebastian Vettel haben, ist noch offen. Ein Rennen ist wegen des Coronavirus allerdings schon ausgefallen.

Update um 17.46 Uhr: Während Bild.de von sieben Todesopfern durch das Coronavirus in Italien spricht (siehe unsere Meldung unten), ist bei der Deutschen Presseagentur (dpa) von sechs Todesopfern die Rede. Laut dpa starben fünf Menschen in der Lombardei, wie der Gesundheitsbeauftragte der norditalienischen Region am Montag mitteilte. Bei den Toten handle es sich um ältere Menschen. Die Lombardei ist die am stärksten betroffene Region in Italien.

Update, 16.50 Uhr: In Italien gibt es ein siebstes Todesopfer. Wie die Bild berichtet, handelt es sich um einen 80-jährigen Mann aus der Lombardei. Er war in der vergangenen Woche nach einem Herzinfarkt in einer Klinik in der Stadt Lodi behandelt worden. Laut der Bild gehen die Ärzte davon aus, dass er sich bei anderen Patienten angesteckt habe.

Coronavirus: Sechs Tote in Italien - Düstere Prognose nun auch für Deutschland

Update, 16.10 Uhr: Nach der Ausbreitung des Coronavirus in Italien äußerte sich nun der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) in Berlin. Angesichts der Situation im Norden Italiens bereite man sich auch in Deutschland auf eine gravierende Lage vor. „Die Corona-Epidemie ist als Epidemie in Europa angekommen“, so Spahn. Man müsse damit rechnen, dass sich das Covid-19* in Form einer Pandemie ausbreite. Die Bundesregierung rechne auch mit einer Ausbreitung in Deutschland.

Bislang wurden in Deutschland 16 Coronavirus-Infektionen gemeldet. Experten warnen allerdings, dass es wahrscheinlich weitere unentdeckte Fälle gebe. Auf die Frage, ob auch in der Bundesrepublik nach einem größeren Ausbruch ganze Städte abgeriegelt werden könnten, gab Jens Spahn an, dass theoretisch vieles denkbar sei. Es gebe dabei allerdings „viele Zwischenstufen“. Weiter betonte der Gesundheitsminister: „Wir reagieren jederzeit angemessen und verhältnismäßig.“

Ausbruch des Coronavirus in Italien: Sechste Person gestorben - Opfer aus der Lombardei

Update, 15.30 Uhr: Wie der italienische Rundfunksender RAI berichtet, ist eine sechste Person in Italien am Coronavirus gestorben. Ersten Angaben zufolge handelt es sich um eine Frau aus der Region Lombardei. Offenbar war die Patientin zusätzlich an Krebs erkrankt gewesen.

Coronavirus: Zahl der Toten gestiegen - 88-Jähriger aus der Lombardei gestorben

Update, 13.40 Uhr: In Italien ist der fünfte Coronavirus-Infizierte gestorben. Der 88-Jährige sei in der Lombardei ums Leben gekommen, sagte Zivilschutzchef Angelo Borrelli am Montag in Rom.

Während sich das Coronavirus immer weiter in Italien ausbreitet, stellt sich die Frage nach dem Ursprung der Krankheit. Eine dramatische Suche nach „Patient Null“ läuft.

Coronavirus in Italien: Zahl der Infizierten steigt sprunghaft an - 212 Fälle bestätigt

Update vom 24. Februar, 12.25 Uhr: Die Zahl der mit dem Coronavirus* infizierten Personen in Italien steigt sprunghaft an. Mittlerweile gibt es laut dem nationalen Bevölkerungsschutz 212 bestätigte Fälle, berichtet RTL. Zuletzt war von 165 betroffenen Menschen die Rede gewesen. Vier Personen sind bislang in Italien an der Lungenkrankheit gestorben.

Coronavirus: Österreichisches Klinikpersonal in Quarantäne - Es besuchte den Karneval in Venedig

Update vom 24. Februar, 11.35 Uhr: In der Steiermark in Österreich befinden sich elf Krankenhausmitarbeiter in häuslicher Quarantäne - sie machten davor eine Italienreise. Wie das österreichische Portal oe24.at mitteilt, hatten die Angestellten einer Klinik den Karneval in Venedig besucht. Noch während der Heimreise hatten sie die Leitung des Krankenhauses darüber informiert. Sie werden nun für zwölf Tage in Quarantäne bleiben.

Die steierische Krankenhausgesellschaft hatte sich zu diesem Schritt entschieden, bei dem es sich um eine „reine Vorsichtsmaßnahme“ handle. Das Krankenhaus trage Verantwortung für Menschen, „denen eine zusätzliche Infektion mit dem Covid-19 eventuell größere Probleme bereiten kann, als bislang Gesunden“, wird Karlheinz Tscheliessnigg, Vorstandsvorsitzender der Krankenhausgesellschaft, auf oe24.at zitiert. „Wir setzen auf größtmögliche Sicherheit, um jede denkbare Möglichkeit einer Ansteckung auszuschließen“, so Tscheliessnigg weiter.

Coronavirus: Mann stirbt in Klinik in Bergamo - Hamsterkäufe in Supermärkten

Update vom 24. Februar, 10.05 Uhr: Nun werden Details zu dem vierten Todesopfer in Italien bekannt. Es handelt sich dabei um einen 84-jährigen Mann. Er starb in einer Klinik in Bergamo. Attilio Fontana, Regionalpräsident der Lombardei, teilte mit, dass der Mann bereits an anderen Vorerkrankungen gelitten habe.

Die Ausbreitung von Covid-19 in der Lombardei ist rasant gestiegen - aktuell sind 165 Personen infiziert. Die italienische Region gilt als am stärkten betroffen. Fontana bat die Menschen in der Lombardei allerdings, keine Hamsterkäufe zu tätigen. „Der Wettlauf um Lebensmittel hat keinen Sinn. Die Lieferungen sind gesichert“, sagte er. Vorab waren Bilder aufgetaucht, die leer geräumte Supermarkt-Regale in Mailand zeigten. An den Kassen bildeten sich lange Menschenschlangen.

Zehn Gemeinden in der Provinz Lodi in der Lombardei gelten wegen des Coronavirus* mittlerweile als Sperrzonen. Sie liegen südlich von Mailand. Zudem wurde eine weitere Gemeinde in Venetien abgeriegelt.

Coronavirus: Vierter Todesfall in Italien - Mann aus Bergamo gestorben

Update vom 24. Februar, 9.03 Uhr: Italien meldet laut Medienberichten ein viertes Todesopfer. Laut corriere.it soll es sich bei dem Toten um einen 84 Jahre alten Mann aus Bergamo handeln.

Update vom 24. Februar, 6.58 Uhr: Stundenlang herrschte am Sonntagabend Ungewissheit. 500 Bahnreisende saßen am Brenner fest. Österreichische Behörden hatten den Zugverkehr zwischen Italien und Österreich gestoppt. Gegen Mitternacht dann die Entwarnung - die Coronavirus-Verdachtsfälle hatten sich nicht bestätigt. Zwei Frauen mit Husten und Fieber waren negativ auf Covid19 getestet worden. Alle Passagiere durften weiterreisen. Am Montag soll der Zugverkehr zwischen Deutschland, Österreich und Italien wieder nach Plan laufen, teilte die Deutsche Bahn mit.

In Italien wurden 152 Infizierte und drei Todesfälle gemeldet, teilte die italienische Nachrichtenagentur Ansa.it mit. Bei der dritten Verstorbenen war das Virus nachgewiesen worden, doch die 78-Jährige litt an Krebs.

Der Norden Italiens steht quasi unter Quarantäne. Schulen sind geschlossen. Universitäten im Piemont, Venetien und Genua eine Woche dicht. Messen in Venedig abgesagt, auch der Mailänder Dom ist für Besucher geschlossen.

Coronavirus-Eskalation: Österreich stellt Zugverkehr von und nach Italien ein

Update vom 23. Februar, 21.37 Uhr: Österreich hat den Zugverkehr mit Italien komplett eingestellt. Das teilte die österreichische Eisenbahngesellschaft ÖBB am Sonntagabend mit. Demnach werden alle Zugverbindungen mit dem Nachbarland Österreichs ausgesetzt. Der Grund: Furcht vor Coronavirus-Infektionen. Bei zwei aus Italien kommenden Bahn-Passagieren bestehe der Verdacht auf eine Infektion mit dem Coronavirus. Ein Eurocity, der in Venedig gestartet war und als Zielort München hatte, wurde am Sonntagabend am Grenzübergang Brenner gestoppt.

Coronavirus in Italien: Mehrere Städte abgeriegelt, bereits drei Todesopfer - Panische Hamsterkäufe

Update vom 22. Februar 2020, 19.50 Uhr: In großen Teilen Norditaliens, hauptsächlich in der Lombardei und in Venetien, wo bereits 89 bzw. 25 Fälle einer Corona-Infektion gemeldet wurden, herrscht große Panik. Sanktionen wie die Quarantäne von einem Dutzend Gemeinden sowie das Aus- und Einreiseverbot für die rund 50.000 betroffenen Menschen sorgen derzeit für Hamsterkäufe und lange Schlangen vor den Supermärkten.

Coronavirus in Italien: Betroffene horten Lebensmittel - Supermärkte überfordert

Die Betroffenen horten bereits Lebensmittel für die kommenden Tage, denn ein Versuch, die Sperrzone zu verlassen, wird mit einer Verhaftung bestraft. In einem Supermarkt in der Stadt Casalpusterlengo werden laut der Bild sogar nur 20 Personen hineingelassen, denen zehn Minuten reichen müssen, um die Körbe zu füllen. Die Bürger trauen sich derzeit, wenn überhaupt, nur mit geeignetem Mundschutz auf die Straße.

Der dritte betätigte Todesfall am Sonntag löste in den gesperrten Gemeinden zusätzliche Panik aus. Eine 78-Jährige Frau, die bereits an einer Krebserkrankung litt, starb demnach am Coronavirus. Die weiteren zwei Todesopfer waren 77 und 78 Jahre alt.

Coronavirus in Italien: Armani-Show bei Fashion Week ohne Publikum

Auch die Mailänder Fashion Week ist vom größten Ausbruch des Corona-Virus Europas in Norditalien betroffen. Die für Sonntag angesetzte Show von Giorgio Armani, bei der die Damenkollektion Herbst/Winter 2020/21 vorgestellt wurde, fand aufgrund der hohen Ansteckungsgefahr ohne Publikum statt. Die Show wurde ausschließlich online per Livestream übertragen. „Die Entscheidung wurde zum Wohl meiner Gäste getroffen, um sie nicht einer großen Menschenmenge auszusetzen“, sagte Modeschöpfer Armani.

Coronavirus in Italien: Bereits 130 erfasste Fälle - Bereits drei Todesfälle

Update vom 23. Februar 2020, 15.55 Uhr: Nach der Abriegelung einiger italienischer Städte wegen des neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 hat sich die Bundesregierung mit den dortigen Behörden in Verbindung gesetzt. „Unsere Botschaft und die deutschen Konsulate in Italien stehen mit den italienischen Behörden in Kontakt für den Fall, dass die italienischen Maßnahmen Deutsche betreffen“, hieß es am Sonntag aus dem Auswärtigen Amt in Berlin. Rückkehrern aus den betroffenen Regionen in Norditalien wurde empfohlen, sich an die entsprechenden Hinweise des Robert Koch-Instituts und der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung auf deren Internetseiten zu halten.

Ungeachtet drastischer Maßnahmen zur Eindämmung ist die Zahl der Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus in Italien unvermindert gestiegen. Bis zum Sonntagnachmittag waren bereits mehr als 130 Sars-CoV-2-Fälle erfasst. Allein in der Lombardei waren rund 90 Infektionen nachgewiesen, die Zahl der Todesfälle stieg auf drei an. Zahlreiche Veranstaltungen wurden vorsorglich abgesagt.

Coronavirus in Italien - jetzt sogar Auswirkungen auf Karneval in Venedig

Update vom 23. Februar 2020, 13.05 Uhr: Der Präsident der Region Venetien hat sich zu der Maßnahme geäußert, den Karneval in Venedig abzusagen. „Wir müssen uns drastischen Maßnahmen anpassen“, sagte Zaia Reportern in der Region Venetien. Dazu zähle die Absage des Venezianischen Karnevals „und sogar noch mehr“. Die Karnevalsfeierlichkeiten, die eigentlich bis Dienstag laufen, gingen am Sonntag zunächst weiter.

Der Bürgermeister der Stadt, Luigi Brugnaro, sagte, die Entscheidung liege beim Regionalpräsidenten und der speziellen Kriseneinheit. Auf die Frage, ob am Sonntag der letzte Karnevalstag sei, sagte er: „Ja, es liegt nicht an mir, das zu sagen. Es ist wahrscheinlich.“

Update vom 23. Februar 2020, 12.30 Uhr: In Italien ist die Zahl bestätigter Infektionen mit dem neuartigen Virus Sars-CoV-2 auf 109 gestiegen. In der Lombardei seien inzwischen 89 Fälle erfasst, sagte der Präsident der am stärksten betroffenen Region, Attilio Fontana, dem Sender SkyTG24 am Sonntag. Betroffen war daneben die norditalienische Region Venetien, wo es laut letzten Zahlen des italienischen Zivilschutzes 17 Infizierte gab. Hinzu kamen einzelne positive Tests in den Regionen Emilia-Romagna und Piemont.

Sorge vor Ausbreitung des Coronavirus in Italien: Karneval in Venedig abgesagt

Update vom 23. Februar 2020, 11.40 Uhr: Der berühmte Karneval in Venedig wird aus Sorge wegen der Ausbreitung des Coronavirus im Norden Italiens abgesagt. Das teilte der Präsident der Region Venetien, Luca Zaia, am Sonntag mit.

Coronavirus in Italien: Dutzende Städte unter Quarantäne gestellt

Update vom 23. Februar 2020, 5.51 Uhr: Aus Sorge vor einer weiteren Ausbreitung des neuartigen Coronavirus hat die italienische Regierung am Samstag die Isolation von etwa einem Dutzend Städte angekündigt. In den als Epidemiezentren geltenden Gebieten werde den Bewohnern weder die Einreise noch die Ausreise gestattet, sagte Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte. Die Menschen könnten sich nur mit "besonderen Ausnahmeregelungen" bewegen. In Italien wurden bislang 79 Infektionen gemeldet, zwei Menschen sind nach Behördenangaben an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben.

Conte kündigte auch die Schließung von Unternehmen und Schulen sowie die Absage von öffentlichen Veranstaltungen, wie Karnevalsfeiern und Sportwettbewerben, an. Die Behörden sagten deshalb drei für Sonntag geplante Spiele der ersten Fußballliga ab; sie sollen nachgeholt werden. Betroffen ist auch ein Spiel des Spitzenclubs Inter Mailand, der noch um die Meisterschaft kämpft.

Das von der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus besonders betroffene Gebiet liegt um die lombardische Stadt Codogno, 60 km von Mailand entfernt. Von dort wurden 54 Fälle gemeldet, aus der Nachbarregion Venetien 17. Zwei weitere Fälle gab es in der Emilia-Romagna und einen in der Region Piemont. Italien ist damit das europäische Land mit den weitaus meisten erfassten Infektionsfällen.

Die meisten Fälle in der Lombardei gehen den Behörden zufolge von einem 38-jährigen Mann aus, der mittlerweile schwer an Covid-19 erkrankt ist und auf einer Intensivstation behandelt wird. Bei dem Erkrankten handelt es sich um den ersten bestätigten Coronavirus-Fall in Codogno. Unter anderem steckten sich laut Behörden seine schwangere Frau sowie ein Freund bei ihm an. Woher der 38-Jährige das Virus hat, ist weiterhin unklar. Vermutungen, wonach ein als "Patient Null" geltender italienischer Forscher der Überträger war, bestätigten sich nicht.

Italien: Angst vor rasanter Verbreitung des Coronavirus - „außergewöhnliche Maßnahmen“

Ursprungsmeldung vom 22. Februar 2020: Rom - In Italien geht die Sorge nach einer Ausbreitung des Coronavirus* um. Schon jetzt zählt das Land die meisten Infektionen mit dem Virus Sars-CoV-2 in Europa und hat bereits den Notstand ausgerufen*. Die Zahl bestätigter Infektionen mit dem Virus Sars-CoV-2 sei in Venetien auf sieben gestiegen, berichtete der Präsident der Region, Luca Zaia, am Samstag. Nachgewiesen wurde der Erreger demnach unter anderem bei der Frau und einer Tochter des Mannes, der mutmaßlich Italiens erstes Covid-19-Todesopfer ist. Insgesamt waren bis Samstagnachmittag fast 40 Nachweise im Land erfasst.

Coronavirus in Itaien: Angst vor Ausbreitung des Virus - meisten Infizierten Europas gezählt

Der italienische Zivilschutz sprach von einem zweiten Opfer, dessen Tod auf die von Sars-CoV-2 verursachte Lungenerkrankung Covid-19 zurückzuführen sei. Beim ersten Toten handelt es sich um einen 78-Jährigen in Venetien, beim zweiten um eine Frau in der Lombardei. Der Rentner starb am Freitag, bevor eine abschließende Bestätigung einer Coronavirus-Infektion vorlag, wie es hieß. Auch bei der Frau lag zunächst keine endgültige Bestätigung vor.

Die weltweite Verbreitung des Coronavirus ist seit Wochen in den Schlagzeilen. Die Chronologie der Krankheit* erklärt, wie es dazu kommen konnte. Für Flugpassagiere ist der Virus auch ein großes Thema. Wie Flug-Passagiere sich verhalten sollten, erfahren Sie hier*.

Lombardei mit 27 Neuinfektionen des Coronavirus: Schulen und Geschäfte in Region geschlossen.

In zehn Gemeinden der Lombardei wurden Schulen und ein Großteil der Geschäfte vorübergehend geschlossen. Rund 50 000 Einwohner sind aufgerufen, möglichst zuhause zu bleiben. Großveranstaltungen wie Gottesdienste, Karnevalsfeste und Sportevents wurden verboten. Auch in Venetien wurden Maßnahmen vorbereitet, die eine weitere Ausbreitung des Virus verhindern sollen. Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte kam zu Krisengesprächen mit der Zivilschutzbehörde des Landes zusammen. „Neue außergewöhnliche Maßnahmen“ sollten erwogen werden, schrieb Conte auf Facebook.

Passagiere des Kreuzfahrtschiffs aus Japan in Rom gelandet - Quarantäne verordnet

Am Samstagmorgen (22. Februar) landete ein Armeeflugzeug mit 19 Italienern in Rom. Sie waren auf dem Kreuzfahrtschiff „Diamond Princess“, auf dem es hunderte Infizierte gegeben hatte, zwei Wochen in Quarantäne gestellt worden, da die Ansteckungsgefahr sehr groß ist. Die italienischen Rückkehrer werden nun in Rom in einem Militärkomplex in Quarantäne gestellt.

Coronavirus in Italien: Aufatmen bei Erst-Infizierten - Italiener haben sich erholt

Gute Neuigkeiten kamen zu den drei ersten bekannten Infizierten in Italien - ein aus der stark von der Epidemie betroffenen chinesischen Stadt Wuhan heimgekehrter Italiener und ein älteres chinesisches Touristenpaar. Der Italiener habe sich von der Infektion erholt, seine Entlassung stehe bevor, teilte das behandelnde römische Spallanzani-Krankenhaus mit. Auch bei dem chinesischen Ehemann sei das Virus nicht mehr nachzuweisen. Trotzdem gibt es wegen des Coronavirus bereits etliche Reisewarnungen des Auswärtigen Amts.

