Coronavirus: Schlimmer Verdacht - Über 6000 Menschen sitzen auf Kreuzfahrtschiff fest

Wegen einer möglichen Coronavirus-Infektion sitzen mehr als 6000 Menschen auf einem Kreuzfahrtschiff vor Italiens Küste fest.

Vor der Küste Italiens bangen derzeit Tausende Menschen um ihre Gesundheit. Der Grund: Auf dem Kreuzfahrtschiff „Costa Smeralda“ gibt es einen Coronavirus-Verdacht.

Ersten Medienberichten zufolge ist eine Touristin an Bord des Kreuzfahrtschiffes vorerst isoliert worden.

Civitavecchia - Wegen des Verdachts auf eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus* sitzen derzeit zwischen 6000 und 7000 Menschen auf einem Kreuzfahrtschiff fest - nur wenige Meter von der Hafenstadt Civitavecchia in Italien entfernt. An Bord der „Costa Smeralda“ sitzen demnach fast ebensoviele Menschen fest, wie es weltweit Infektionen gibt. Aktuell melden die Behörden weltweit mehr als 7700 Infizierte.

Durch das Coronavirus werden auch Kreuzfahrten derzeit stark beeinträchtigt. Viele Kreuzfahrten werden abgesagt. Andere Linien weigern sich dagegen. Es ist, „als würden wir auf Selbstmordmission gehen“ berichtet ein Crew-Mitglied.

Coronavirus: An der italienischen Küste sitzen Tausende Menschen auf einem Kreuzfahrtschiff fest

Scheinbar zeigt eine Touristin an Bord der „Costa Smeralda“ die Symptome der neuen Lungenerkrankung, die derzeit die ganze Welt in Atem zu halten scheint. Die Frau habe die verdächtigen Anzeichen wie Fieber und Atemprobleme aufgewiesen, berichtet Focus.de. Die Touristin und ihr Mann sollen am 25. Januar mit dem Flugzeug in Mailand gelandet sein. Die Kreuzfahrt startete das Paar dann in Savona, Ligurien - rund 178 Kilometer von Mailand entfernt.

Der Dampfer hielt in den folgenden Tagen in Marseille, Barcelona und Palma de Mallorca in Spanien. Erst dann brach das Kreuzfahrtschiff in Richtung Civitavecchia auf, wo es derzeit nicht anlegen darf.

Coronavirus: Mehr als 6000 Menschen sitzen auf Kreuzfahrtschiff fest

Auf dem Kreuzfahrtschiff sei die Frau aktuell isoliert, werde aber weiterhin medizinisch versorgt. Die Ergebnisse des Virustests werden am Donnerstagnachmittag erwartet. Der Mann der Betroffenen soll aber bisher keine Symptome gezeigt haben.

Bereits mehr als 170 Menschen sind in China an dem Coronavirus gestorben. Mehr als 7000 infiziert. Ein besonders schweres Problem an der akkuraten Identifikation der infizierten, ist, dass viele Infizierte keinerlei oder kaum Symptome aufweisen. Auch die lange Inkubationszeit (rund zwei Wochen) erschwert die Lage. Auch in Deutschland mehren sich die Verdachtsfälle und Erkrankungen. Das Coronavirus wird von Mensch zu Mensch übertragen*. In Deutschland* ist man dank der gut entwickelten Forschung und dank aktueller Testverfahren* aber gut vorbereitet.

